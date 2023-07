Der FuW-Morgen-Report vom 21. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Lonza, Schindler, Temenos und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Enttäuschende Geschäftsergebnisse einzelner Schwergewichte haben am Donnerstag auf dem US-Aktienmarkt gelastet. Zwar legte der Dow Jones Industrial um 0,5% auf 35’225,18 zu. Der marktbreite S&P 500 verlor jedoch 0,7% auf 4534,87, während der technologielastige Nasdaq Composite 2,1% auf 14’063,31 fiel. Die Stimmung trübten zusätzlich die soliden Zahlen vom Arbeitsmarkt, da dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anhebt.

Im Nachgang der Quartalszahlen sind die Valoren von Tesla 9,7% gefallen. Der Elektroautobauer hat zwar einen Rekordumsatz gemeldet und die Gewinnprognosen übertroffen. Die jüngsten Preisnachlässe schüren jedoch die Sorge um eine fortgesetzte Margenschwäche. Eine enttäuschende Umsatzentwicklung lastete derweil auf den Aktien von Netflix: Die Valoren der Streamingplattform büssten 8,4% ein.

Auf der positiven Seite rückten die Papiere von Johnson & Johnson in den Anlegerfokus: Der Pharma- und Konsumgüterkonzern hat nach einem starken zweiten Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr angehoben. Die Aktien avancierten 6,1%.

Asien/Pazifik

Angesichts der durchzogenen US-Vorgaben zeigen sich auch die asiatischen Aktienmärkte von der uneinheitlichen Seite. Der Nikkei 225 in Tokio notiert 0,4% schwächer, während der marktbreitere Topix 0,1% avanciert. Unter Druck stehen wie an Wallstreet primär Unternehmen aus dem Technologie- respektive dem Chipsektor.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,6%. Wenig Bewegung ist an den chinesischen Festlandbörsen zu verzeichnen: Der CSI 300 steigt minim um 0,1%, während sowohl der Shanghai Composite als auch der Shenzhen Composite praktisch unverändert notieren. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,2%. Der südkoreanische Leitindex Kospi klettert 0,2%.

Futures

Auf einen tendenziell schwächeren Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 steigt zwar 0,1%, der Future auf den Euro Stoxx 50 sinkt jedoch 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

Lonza: Der Pharmaauftragsfertiger bleibt mit seinen Halbjahreszahlen mehrheitlich hinter den Erwartungen zurück und senkt die Ziele. Die höheren Zinsen hemmen viele forschende Unternehmen. Der Umsatz ist um 3,2% auf 3,08 Mrd. Fr. gestiegen. Der Reingewinn und die operative Marge sind hingegen tiefer als im Vorjahr. Neu will Lonza 2023 im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen. Die Prognose für die Kern-Ebitda-Marge wird auf 28 bis 29% gesenkt (zuvor 30 bis 31%). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Schindler: Der Liftbauer hat von Januar bis Juni 5,7 Mrd. Fr. umgesetzt (+7,1%). Auch die Profitabilität ist deutlich gestiegen. Nun schraubt er die Umsatzprognose nach oben und erwartet einen Jahresgewinn deutlich über dem Vorjahreswert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Temenos: Der Bankensoftwarespezialist hat zwischen April und Juni einen Umsatz von 239 Mio. Fr. erreicht, was etwa gleich viel ist wie im Vorjahr. Der Gewinn ist moderat gestiegen. Damit bleibt Temenos hinter den Markterwartungen zurück. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen will bis 2023 eine Kostensenkungsinitiative umsetzen und dabei die Investitionen in Forschung und Entwicklung reduzieren. Bis zu 500 Stellen könnten wegfallen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

BB Biotech: Die Beteiligungsgesellschaft hat den Verlust im zweiten Quartal auf –13 Mio. Fr. reduziert. Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Nettoverlust von 267 Mio., nach einem Fehlbetrag von 533 Mio. im ersten Halbjahr 2022. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

V-Zug: Das Industrieunternehmen leidet unter tiefen Volumen und hohen Einkaufspreisen. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz um 1,6% auf 298,2 Mio. Fr. gesunken. Der Gewinn bleibt trotz Steigerung von 20% auf tiefem Niveau. Die Mittelfristziele werden bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Bystronic: Der Maschinenbauer hat im ersten Semester dank des Abbaus des hohen Auftragsbestands den Umsatz um 3,3% auf 468,3 Mio. Fr. gesteigert. Allerdings sanken wie erwartet die Aufträge. Beim Ausblick bleibt das Unternehmen bei seinen Zielen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

HBM: Die Beteiligungsgesellschaft hat zwischen April und Juni einen Verlust –11 Mio. Fr. eingefahren. Der innere Wert des Portfolios ist im ersten Quartal 2023/24 um 0,6% gesunken, der Aktienkurs um 5,6%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wichtige Ereignisse vom 21. Juli 2023

Schweiz

06:30 Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)

06:30 HBM: Ergebnis Q1

06:30 Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr)

06:30 Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 BB Biotech: Ergebnis Q2

07:00 V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr, Zug)

08:00 Glencore: Produktionsbericht H1

International

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen (9.00 h Pk)

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Produktionsstart des vollelektrischen BMW i5, Dingolfing

11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie, Halbjahres-PK, Frankfurt

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen



Ohne Zeitangabe:

DEU: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen

FRA: Thales, Halbjahreszahlen

Konjunktur

01:10 GBR: Verbrauchervertrauen 07/23

01:30 JPN: Verbraucherpreise 06/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 07/23

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche läuft die Berichtssaison auf Hochtouren. Mehr als dreissig an der SIX kotierte Gesellschaften legen den Halbjahresbericht vor. Am Montag geht es los mit dem Warenprüfer SGS, der Privatbank Julius Bär, dem Industrieunternehmen Dätwyler und dem Haustechnikspezialisten Belimo. SGS dürfte zwar auf Kurs sein, ihre Jahresvorgabe eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer höheren operativen Gewinnmarge zu erreichen. Die ausgewiesenen Zahlen werden aber unter dem starken Franken leiden. Julius Bär sollte weitere Kundengelder angezogen haben und eine ansprechende Gewinnsteigerung ausweisen.

Am Dienstag heissen die grösseren Unternehmen, die berichten, Kühne + Nagel (Logistik), Lindt & Sprüngli (Schokolade) und Sulzer (Pumpen und Konzeption von Chemiewerken). Der Spezialist für Computerzubehör Logitech hat ein verschobenes Geschäftsjahr und legt die Zahlen zu seinem ersten Quartal vor. Kühne + Nagel sollte zuletzt noch gewachsen sein, interessant wird die Einschätzung des Logistikers zum weiteren Verlauf. Eine Konjunkturabkühlung trübt nach wie vor die Aussichten. Lindt & Sprüngli hat wie viele andere Nahrungsmittelhersteller die Preise kräftig erhöht. Das sollte ein solides Umsatzwachstum bescheren, aber sinkende Volumen. Die Profitabilität dürfte steigen, angetrieben vom US-Geschäft.

Der Mittwoch wird dann geradezu ruhig. Angekündigt sind nur die Halbjahresresultate der Privatbank EFG International. Sie dürfte vom Aderlass bei Credit Suisse profitieren und hat zahlreiche Neueinstellungen angekündigt. Diese führen aber auch zu höheren Kosten, was das Gewinnwachstum im zweiten Quartal gegenüber dem starken ersten Quartal etwas gebremst haben könnte.

Am Donnerstag häufen sich die Termine. Unter anderem stehen die Resultate der Schwergewichte Roche und Nestlé an. Der Baumaterialienkonzern Holcim liefert erste Eckwerte zum zweiten Quartal. Auch die Halbleiterzulieferer VAT Group und Inficon, der Landmaschinenhersteller Bucher und der Pharmazulieferer Bachem berichten. Für Roche, die den Wegfall des Coronageschäfts verarbeiten muss, dürfte eine positive Überraschung schwieriger werden als für die Nachbarin Novartis. Diese hat am vergangenen Dienstag bessere Zahlen vorgelegt als erwartet und den Ausblick erhöht. Der Nahrungsmittelmulti Nestlé wird im zweiten Quartal kaum mehr so rasant gewachsen sein wie im ersten (+9,3%), aber immer noch ordentlich. Der starke Schweizer Franken wird die ausgewiesenen Beträge aber drücken. Auf Holcim wirken unterschiedliche Faktoren ein. Einerseits ist das Indien-Geschäft weggefallen, was den Umsatz um etwas mehr als 10% senkt, andererseits wurden die Zementpreise stark erhöht. Die Volumen werden aber rückläufig sein. Es wird spannend zu sehen, wie sich Holcim im insgesamt noch robusten Umfeld geschlagen hat.

Vor dem Wochenende legen am Freitag unter anderem der Chemiekonzern Clariant, der Chip- und Beleuchtungshersteller AMS Osram sowie der Bodenbelagshersteller Forbo und der Heizungs- und Lüftungstechniker Zehnder ihre Zahlen vor. Clariant hat bereits vor einer Woche ihre Guidance reduziert und erste Angaben zum wenig erfreulichen Geschäftsverlauf gemacht. Weitere Überraschungen sind nicht zu erwarten. AMS Osram wird wohl stark sinkende Umsatz- und Gewinnzahlen ausweisen. Das Interesse liegt auf Aussagen zur erwarteten Geschäftsentwicklung. Forbo hat ein anspruchsvolles erstes Halbjahr in Aussicht gestellt und dürfte leicht rückläufige Zahlen ausweisen. Zehnder sollte zwar noch etwas gewachsen sein, aber das Umfeld mit rückläufigen Neubaubewilligungen wird schwieriger.

