Der FuW-Morgen-Report vom 26. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Leonteq und Evolva, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die japanischen Aktienmärkte zeigen zum Wochenauftakt keine klare Richtung auf. Der Nikkei 225 steht 0,1% im Minus, auch der breiter aufgestellte Topix verliert 0,1%. Nach einem langen Feiertagswochenende notiert der chinesische CSI 300 (–1,2%) im Minus. Der Hang Seng (–0,3%) in Hongkong gibt leicht nach. Auch der Taiex (–0,7%) in Taiwan notiert tiefer. Der südkoreanische Kospi (+0,4%) avanciert dagegen.

Der australische S&P/ASX 200 steht 0,5% tiefer.

USA

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen hat am Freitag die US-Aktienmärkte weiterhin belastet. Der Index Dow Jones Industrial (–0,7%) sank den vierten Tag in Folge auf 33’727,43 Punkte. Der S&P 500 (–0,8%) notierte zum Handelsschluss auf 4348,33 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 (–1%) schloss auf 14’891,48 Punkten.

Der grösste Gewinner im Dow Jones war der Chipproduzent Intel (+0,9%), den grössten Verlust verzeichnete der Netzwerkausrüster Cisco (–1,5%).

Die Anteilsscheine des Mischkonzerns 3M (+0,4%) legten nach einer Einigung mit US-Behörden über eine Busse erst stark zu, gaben dann ihre Gewinne zum grossen Teil aber ab. Der Konzern muss für Verschmutzung von Trinkwasser durch Chemikalien 12,5 Mrd. $ über dreizehn Jahre bezahlen.

Das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic (–18,4%) wird für 400 Mio. $ neue Aktien ausgeben. Damit sollen neue Raumfahrzeuge für den Weltalltourismus angeschafft werden.

Die Gebrauchtwagenhandelskette CarMax (+10,1%) verzeichnet einen überraschend starken Gewinn im ersten Quartal.

Die Aktien des Sportartikelproduzenten Under Armour (–2,5%) werden von der Bank Wells Fargo nicht mehr zum Kauf empfohlen.

Futures

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 (+0,2%) und den Euro Stoxx 50 (+0,2%) zeigen steigende Aktienkurse an.

News Vorbörse Schweiz

Leonteq: Der Derivatspezialist muss aufgrund der Marktumgebung die Gewinnprognose nach unten korrigieren. Im Gesamtjahr 2023 dürfte er nun statt, wie vormals prognostiziert, 70 bis 100 Mio. Fr. nur zwischen 40 und 70 Mio. Fr. Gewinn erzielen. Grund dafür ist das schwächere Handelsergebnis wegen der geringeren Volatilität an den Finanzmärkten. Für das Halbjahr werden der neuen Prognose zufolge nur 20 bis 30 Mio. Gewinn erwartet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Evolva: Das Biotech-Unternehmen hat sich in Verhandlungen mit dem Partner Nice & Green hinsichtlich der Finanzierung in der Höhe von 12 Mio. Fr. vorerst geeinigt. Bis Ende 2023 ist die Finanzierung von Evolva vorerst gesichert, jedoch können im Jahr 2023 nur 5,25 Mio. Fr. bezogen werden. Um weitere Mittel im Folgejahr zu erhalten, muss Nice & Green ein bestimmtes Volumen an Aktien am Markt verkaufen können. Aufgrund der Entwicklung des Aktienkurses will Evolva nun ausserdem eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, um eine Erhöhung des bedingten Kapitals vorzuschlagen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 26. Juni 2023

Schweiz

09:00 Kof Consensus Forecast



Sonstige Termine:

Economiesuisse/SAV: Demografie und Arbeitskräftemangel (MK 10.00 Uhr)

SIF: Point Zero Forum on AI, Digital Assets etc., Zürich (bis 28.6.)

Leclanché: GV (10.30 Uhr), Yverdon-les-Bains

Spexis: GV (15.00 Uhr), Allschwil

International

08:00 GBR: AB Foods, Q3 Trading Update

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

Konjunktur

07:00 FIN: Erzeugerpreise 05/23

09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/23

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklimaindex 06/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 06/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa startet am Montag mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex. Am Dienstag erfahren wir mehr über das Unternehmens- und das Konsumentenvertrauen in Italien sowie die Höhe der Arbeitslosengeldansprüche in Frankreich. Am Mittwoch werden die italienischen Konsumentenpreise, das deutsche GfK-Konsumklima sowie das französische Konsumentenvertrauen publiziert. Am Donnerstag startet das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs, ausserdem erscheinen die deutschen sowie die spanischen Konsumentenpreise, die EU-Wirtschaftsstimmung und der schwedische Zinsentscheid. Den Wochenabschluss am Freitag machen die französischen und die EU-weiten Konsumentenpreise, die deutsche und die EU-weite Arbeitslosenquote sowie der Detailhandelsumsatz in Deutschland.

In der Schweiz erscheint am Montag der Kof Consensus Forecast. Am Mittwoch wird der CS-CFA-Index publiziert. Am Freitag erfahren wir mehr über den Detailhandelsumsatz im Mai, das Volumen der SNB-Devisenmarktinterventionen im ersten Quartal sowie das Kof-Konjunkturbarometer.

Das Vereinigte Königreich publiziert am Freitag den Leistungsbilanzsaldo, den Hauspreisindex und das definitive Bruttoinlandprodukt im ersten Quartal.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Dallas-Fed-Produktionsindex, am Dienstag das Verbrauchervertrauen des Conference Board, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das definitive Bruttoinlandprodukt im ersten Quartal und am Freitag das von der Uni Michigan erhobene Konsumklima.

In China werden am Freitag die Einkaufsmanagerindizes (PMI) publiziert. Aus Japan werden diese Woche derweil keine relevanten Makroindikatoren erwartet.

