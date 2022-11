Der FuW-Morgen-Report vom 29. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Nestlé, Barry Callebaut, Dottikon und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Ängste vor einer weiteren Verschärfung der chinesischen Covid-Beschränkungen haben den Anlegern an den US-Aktienmärkten zum Wochenstart die Stimmung vermiest. Die drohenden Massnahmen Pekings gegen die Coronapandemie haben die grösste Protestwelle im Land seit Jahrzehnten ausgelöst und dürften die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum weiter trüben. Der Dow Jones Industrial büsste 1,2% auf 33’946 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 1,3% auf 3976 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,1% auf 11’630 Zähler.

Die Aktien von iPhone-Hersteller Apple rutschten um 2,5% ab. Laut einem Insider dürften in diesem Jahr Produktionsausfälle beim Lieferanten Foxconn in der chinesischen Metropole Zhengzhou die iPhone-Produktion im Vergleich zum Plan um fast 6 Mio. Geräte drücken. Wegen der strikten Pandemiemassnahmen Chinas war es in den vergangenen Wochen rund um das grösste iPhone-Werk der Welt zu Protesten und Ausschreitungen gekommen.

Ein Bericht über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Antikörper Lecanemab zur Behandlung von Alzheimer belastete die Papiere von Biogen, die um 3,5% abrutschten.

Die an der Nasdaq notierten Papiere der grössten chinesischen Agrar-Onlineplattform Pinduoduo schnellten mehr als 13% nach oben. Das Unternehmen wies für das dritte Quartal einen Umsatz von knapp 5 Mrd. $ aus, der die durchschnittliche Analystenerwartung deutlich übertraf. Das vom deutschen Chemikalienhändler Brenntag bestätigte Interesse am US-Rivalen Univar Solutions trieb dessen Aktien um 4,6% in die Höhe. Ob es zu einer Transaktion kommt, ist noch offen. Abstufungen von Analysten der britischen Bank Barclays für die Aktien der US-Nahrungsmittelhersteller Beyond Meat und Tyson Foods sorgten für Kursverluste von jeweils rund 3,5%.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher freundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,5%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,7% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 dagegen 2,8%, und der Shanghai Composite legt 2,1% zu. Der Hang Seng steigt 4,2%, der koreanische Kospi tendiert 1% fester.

Futures

Eine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,1% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,3% höher.

News Vorbörse Schweiz

Nestlé I: Der Nahrungsmittelmulti Nestlé verpasst sich neue Mittelfristziele. Bis 2025 will er im mittleren einstelligen Bereich organisch wachsen und zu einer zugrundeliegenden operativen Gewinnmarge von 17,5 bis 18,5% zurückkehren. Der Gewinn pro Aktie soll jährlich 6 bis 10% wachsen. Für 2022 werden ein Umsatzwachstum zwischen 8 und 8,5% sowie eine Marge von etwa 17% erwartet. (Lesen Sie hier mehr.)

Nestlé II: Vom Lebensmittelkonzern gibt es auch Neuigkeiten zur Strategie. Das Geschäft mit Palforzia zur Behandlung von Erdnussallergie wird überprüft. Zudem gilt der Fokus weiterhin Nahrungsmitteln, Getränken und gesundheitsunterstützenden Produkten.

Barry Callebaut: Der Kakao- und Schokoladenkonzern Barry Callebaut hat in Neemrana, Indien, den Grundstein für eine neue Schokoladenfabrik gelegt. Nach ihrer Fertigstellung 2024 wird Indien zum grössten Produktionsmarkt für Barry in der Region Asien-Pazifik.

DKSH: Der Marktdienstleister DKSH übernimmt für den britischen Zinnoxidhersteller Keeling & Walker die Geschäftsentwicklung, das Marketing, die Logistik und den Verkauf für dessen Palette von Lasermarkierungsadditiven in zahlreichen Ländern West- und Mitteleuropas.

Bossard: Der Industriezulieferer Bossard expandiert in Kanada und übernimmt von der amerikanischen PennEngineering ihr dortiges Distributionsgeschäft. Das Unternehmen erzielt mit 30 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 25 Mio. $. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Dottikon: Der Pharmaauftragsfertiger Dottikon hat wie angekündigt im ersten Halbjahr 2022/23 sowohl den Umsatz als auch den Reingewinn deutlich gesteigert. Der Reingewinn (+63% auf 38,9 Mio. Fr.) profitierte auch von einmaligen Steuereffekten. Die Erwartungen für das Gesamtjahr wurden bestätigt. (Lesen Sie hier mehr.)

SoftwareOne: Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat den Status als Amazon Web Services Premier Tier Services Partner erlangt.

Fundamenta Group: Die Immobiliengruppe Fundamenta übernimmt den Vermögensverwalter Belevédère Asset Management. Daraus entsteht ein Unternehmen mit mehr als hundert Mitarbeitern an fünf Standorten in zwei Ländern. Die Gesamtkundenvermögen erreichen rund 7 Mrd. Fr.

Feintool: Die Industriegruppe Feintool hat einen Auftrag für den elektrischen Hauptantrieb eines europäischen Autobauers erhalten. Das Volumen liegt im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. (Lesen Sie hier mehr.)

Adval Tech: Die Metall- und Kunststofftechnikgruppe Adval Tech hat Cordula Hofmann zur Personalchefin ernannt. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen im Personalbereich.

Evolva: Das Biotech-Unternehmen Evolva hat wie angekündigt die kommerzielle Leistung mit dem Wirkstoff Resveratrol gesteigert.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 29. November 2022

Schweiz

07:00 Dottikon ES: Ergebnis H1

09:00 Seco: BIP Q3 2022

16:00 Rede SNB-Vize Martin Schlegel, Forum für Finanzmarktstabilität



Sonstige Termine:

Nestlé: Investor Seminar (Webcast 08.30 - 17.30 Uhr), Barcelona

Santhera: aoGV (Kapitalerhöhung)

International

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q3-Zahlen

07:00 LUX: Adler Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 FRA: Axa, Investor Day

10:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

22:30 USA: Intuit, Q1-Zahlen

Konjunktur

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/22

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/22

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/22

08:00 SWE: BIP Q3/22

08:00 SWE: Handelsbilanz 10/22

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 11/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/22

11:00 EUR: Wirtschafts-/Industrievertrauen 11/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 09/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Zum Wochenanfang ist der Ölpreis abgestürzt. Die Ölsorte Brent kostete mit unter 81 $ je Fass zeitweise so wenig wie zuletzt Anfang Januar. Die US-Sorte WTI handelte gar unter 74 $ je Fass und damit auf dem tiefsten Stand dieses Jahr. Die Preise sanken um gut 3% gegenüber Freitag. Seit Anfang Montag hat der Preis für Brent gut 15% nachgegeben.

Ein wichtiger Grund für den Rückgang des Ölpreises: die düsteren Aussichten für die Weltkonjunktur. Die grössten Proteste in China seit 1989 über das Wochenende haben dafür gesorgt, dass sich noch mehr Unsicherheit um die wirtschaftliche Lage in der Volksrepublik breitmacht. Auch wenn Optimisten glauben, dass die Proteste den Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik beschleunigen könnten.

Morgan Stanley erwartet in den nächsten Monaten weiter ein Überangebot an Öl. Doch für das nächste Jahr sehen die Analysten mehrere Faktoren, die für einen höheren Ölpreis sprechen. So könnte sich der Flugverkehr normalisieren, China könnte sich öffnen, und das EU-Embargo gegen russisches Öl könnte das Angebot verknappen. Mitte nächstes Jahr erwarten die Analysten daher, dass der Brent-Preis auf 110 $ je Fass steigen könnte.



