Der FuW-Morgen-Report vom 19. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Partners Group, Lalique und Hiag, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben sich gestern Dienstag über weite Strecken lust- und richtungslos verhalten, was zum Handelsschluss kaum veränderte Kurse zur Folge gehabt hat. In der frühen Phase haben positive Wirtschaftsdaten aus China dem Aktienmarkt noch Impulse gegeben, vor allem dem Technologiesegment.

Die sind im weiteren Handelsverlauf jedoch verpufft, unter anderem wegen durchwachsener Quartalszahlen aus dem Bankensektor und ebensolcher US-Konjunkturdaten.

So hat der Dow Jones Industrial gestern kaum merkliche 0,03% auf 33’976,6 eingebüsst. Der breit gefasste S&P 500 dagegen ist 0,09% auf 4154,9 höher gerückt, wogegen der technologielastige Nasdaq Composite ebenfalls leicht schwächer tendiert hat und 0,04% auf 12’153,4 ermässigt aus dem Handel gegangen ist.

Goldman Sachs (–1,7%) hat gemäss den Quartalszahlen keinen optimalen Jahresauftakt erwischt – das Handelsgeschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen ist im ersten Quartal schwach gewesen. Bank of America (+0,6%) ist es dank der gestiegenen Zinsen besser gelaufen: Der Quartalsgewinn ist mehr gestiegen als erwartet.

Johnson & Johnson (–2,8%) ist zwar ebenfalls besser als angenommen ins neue Jahr gestartet, weshalb das Management nun zuversichtlicher auf das Gesamtjahr blickt. Doch die hohe Vergleichszahlung von 8,9 Mrd. $ zur Beilegung eines Rechtsstreits hat die Anleger zurückgehalten.

Bei Lockheed Martin (+2,4%) haben sie dagegen zugegriffen, nachdem der Luftfahrt- und Rüstungskonzern die Marktschätzungen übertroffen und den Jahresausblick bestätigt hatte. Auch Boeing (+1,6%) sind gestern merklich besser vorangekommen als der Gesamtmarkt, ebenso Apple (+0,8%).

Asien/Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum herrscht heute Mittwoch angesichts der flauen Vorgaben von Wallstreet ebenfalls Zurückhaltung. Die Märkte tendieren mehrheitlich leicht schwächer.

In Tokio notieren der Nikkei 225 (–0,4%) und der breit gefasste Topix (–0,3%) im Nachmittagshandel jeweils leicht im Minus.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng (–0,7%) ebenfalls unter dem Schlussstand von gestern. Für den Shanghai Composite (–0,2%) gilt das Gleiche, wenn auch in geringerem Masse. Die Ankündigung der chinesischen Regierung, einen Plan auszuarbeiten, um die wirtschaftliche Erholung sowie den Konsum anzukurbeln, hat wenig Impulse gegeben.

Leicht fester präsentieren sich dagegen der Straits Times (+0,2%) in Singapur sowie der Kospi (+0,4%) in Seoul. Der australische ASX 200 (+0,7%) weicht kaum von der Nulllinie ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 gibt heute Mittwochmorgen 0,14% nach. Der auf den Euro Stoxx 50 zeigt sich unverändert. Fester handelt mit einem Plus von 0,5% dagegen der Futures auf den Swiss Market Index (SMI).

News Vorbörse Schweiz

Lalique: Das Luxusgüterunternehmen Lalique konnte im Geschäftsjahr 2022 unter dem Strich einen deutlich höheren Reingewinn verzeichnen. Dazu beigetragen hat ein Sonderertrag von 1,7 Mio. € durch den Abschluss eines Gerichtsverfahrens. Die Dividende soll entsprechend auf 0.50 € gesteigert werden, 10 Cent mehr als im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Partners Group: Der Vermögensverwalter Partners Group hat mit dem Luftfilterungsunternehmen Climeworks einen Vertrag zur Entziehung von CO₂ aus der Aussenluft unterzeichnet. Finanzielle Angaben zur Einigung werden nicht bekanntgegeben.

Hiag: Die Immobiliengesellschaft Hiag hat die Liegenschaft Lorzenpark in Cham an die Swiss-Prime-Anlagestiftung übereignet. Der annualisierte Liegenschaftsertrag auf dem Grundstück belief sich per Ende letzten Jahres auf 3,3 Mio. Fr.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 19. April 2023

Schweiz

07:00 Lalique: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr)

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte März



Sonstige Termine:

Bachem: GV (16.00 Uhr), Bubendorf

Bucher: GV (15.30 Uhr), Regensdorf

Calida: GV (13.30 Uhr), Luzern

Coltene: GV (16.00 Uhr), Altstätten

Geberit: GV (16.30 Uhr), Rapperswil-Jona

Georg Fischer: GV (15.00 Uhr), Schaffhausen

Orior: GV (11.00 Uhr), Dübendorf

Sulzer: GV (10.00 Uhr), Winterthur

U-blox: GV (16.00 Uhr), Horgen

Vetropack: GV (15.30 Uhr), Bülach

International

06:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (detailliert)

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 USA: Travelers Cos, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

15:00 DEU: Fresenius Medical Care und Fresenius, Kapitalmarkttag

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: Qualtrics, Q1-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

Konjunktur

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 02/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/23

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert BRC auf Nestlé, Roche, Novartis und Richemont mit einem Coupon von 7,5% p.a.



Neu in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Barrier Reverse Convertible in Franken auf Nestlé, Roche, Novartis und Richemont mit einem Coupon von 7,5% p.a. und einer Barriere von 59% (Valor 125 387 186).



Der Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 7,5% p.a. Sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 59% notieren, wird das Produkt bei Verfall zu 100% des Nominalwerts zurückgezahlt.



Andernfalls könnte das investierte Kapital bei der Endfixierung in den Basiswert mit der schlechtesten Kursentwicklung umgewandelt werden, d. h. in die Aktie, die bei der Endfixierung gegenüber der Anfangsfixierung am stärksten gefallen ist, und somit einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.



Zeichnungsschluss ist am 21. April um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwölf Monate. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230).

Fehler gefunden?Jetzt melden.