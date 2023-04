Der FuW-Morgen-Report vom 28. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Zurich Insurance, Burkhalter, Kinarus und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Überraschend gute Unternehmensnachrichten sorgten am Donnerstag für kräftige Kursgewinne. Die wichtigsten Indizes in den USA handelten deutlich im Plus. Der Dow Jones Industrial schloss 1,6% höher auf 33’826 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stieg 2% auf 4135 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite verbesserte sich gar um 2,4% und endete auf 12’142 Punkten.

Die Facebook-Mutter Meta (+13,9%) meldete die erste Umsatzsteigerung seit fast einem Jahr. eBay (+5,1%) rechnet mit höheren Umsatzzahlen im laufenden Quartal. Nach Börsenschluss meldete auch Amazon über Erwarten gute Zahlen. Die Aktie stieg daraufhin nachbörslich um mehr als 13%. Die Titel des Spielzeugherstellers Hasbro legten 14,6% zu. Verizon Communications (+5%) verzeichneten den grössten Tageskursgewinn seit 2021. Eli Lilly (+3,7%) erhöhte ihre Gewinnerwartung für das Gesamtjahr.

Selbst die Titel der Regionalbank First Republic verbesserten sich um 8,8%, nach zwei Tagen mit markanten Kursverlusten.

Die Stimmung am Aktienmarkt wurde auch nicht durch schwächere Wachstumszahlen der US-Wirtschaft und den stabilen Preisanstieg im ersten Quartal getrübt. Die Renditen legten zu: Zehnjährige US-Treasuries stiegen auf 3,53%, zweijährige auf 4,1%.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien nehmen am Freitag die gute Stimmung mit. In Tokio steigt der Nikkei 225 0,9% und der breiter gefasste Topix 0,7%. Der Hongkonger Hang Seng handelt 0,8% über dem Vortagesschluss, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,7% höher notiert. Nur der koreanische Kospi bewegt sich seitwärts. In Taiwan legt der Taiex 0,8% zu.



Der australische Leitindex ASX 200 gewinnt 0,2%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den Euro Stoxx 50 handelt am Dienstagmorgen 0,5% im Plus. Der Future auf S&P 500 notiert dagegen 0,1% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Zurich Insurance: Der Versicherungskonzern Zurich Insurance hat per Anfang Jahr gemäss dem Swiss Solvency Test (SST) eine Solvenzquote von 267% erreicht. Damit hat seine Robustheit deutlich zugenommen. Ein Jahr zuvor waren 212% ausgewiesen worden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Burkhalter: Die Elektroinstallateurgruppe Burkhalter hat die für die Übernahme der Bötschi Holding benötigte Kapitalerhöhung abgeschlossen. Der Kauf des Thurgauer Unternehmens, das in den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung aktiv ist, war Ende März angekündigt worden.

Baloise: Der Verwaltungsrat der Versicherungsgruppe Baloise hat Clemens Markstein per 1. Juli zum CEO des Schweizer Geschäfts sowie zum Konzernleitungsmitglied ernannt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Kinarus: Das Biotech-Unternehmen Kinarus hat von der SIX Exchange Regulation eine Verlängerung der Frist für die Publikation des Jahresberichts 2022 bis Ende Mai erhalten. Am 5. Mai wird Kinarus erste unbeglaubigte Geschäftszahlen publizieren. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Spexis: Auch dem Biotech-Unternehmen Spexis gewährt die SIX Exchange Regulation einen Aufschub zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts bis Ende Mai. Gemäss ersten ungeprüften Zahlen hat die umsatzlose Gesellschaft im vergangenen Jahr den Verlust von 11,9 auf 18,6 Mio. Fr. ausgeweitet. Ende Jahr hatte der Cash-Bestand noch 1,8 Mio. Fr. betragen, nach 14,4 Mio. ein Jahr zuvor. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Airesis: Die auf Sportmarken spezialisierte Beteiligungsgruppe Airesis, zu der auch Le Coq Sportif (78%) gehört, hat im vergangenen Jahr den Umsatz 4% auf 149,7 Mio. Fr. gesteigert. Der Verlust hat sich gemäss den gestern Abend veröffentlichten Geschäftszahlen von 10,6 auf 3,9 Mio. Fr. verringert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wisekey: An der gestrigen a.o. Generalversammlung des Cybersecurity-Unternehmens Wisekey haben die Aktionäre unter anderem der Teilabspaltung des Halbleitergeschäfts (Sealsq) über eine Sachdividende an die Aktionäre zugestimmt. Der Handel der Sealsq-Aktien soll am 26. Mai am Nasdaq Global Market beginnen.

CI Com: Die Beteiligungsgesellschaft CI Com hat gestern Abend für das Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 279’000 Fr. gemeldet. Im Vorjahr waren es 505’000 Fr. Erneut haben Wertkorrekturen auf die Beteiligungen das Ergebnis massiv belastet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 28. April 2023

Schweiz

07:00 Kinarus: Ergebnis 2022

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze März

09:00 KOF Konjunkturbarometer April

18:00 EEII: Ergebnis 2023

19:00 Achiko: Ergebnis 2022

19:00 IGEA Pharma: Ergebnis 2022



Sonstige Termine:

SNB: GV (mit Referaten, Bern ab 10.00 Uhr)

Asmallworld: GV (09.30 Uhr), Zürich

Baloise: GV (10.15 Uhr), Basel

Glarner KB: GV (18.00 Uhr), Näfels

Helvetia: GV (10.00 Uhr), St. Gallen

Medmix: GV (10.00 Uhr), Cham

Metall Zug: GV (17.00 Uhr), Zug

Relief: aoGV zu Reverse Split (10.00 Uhr), Genf

Swiss Life: GV (14.00 Uhr), Zürich

VP Bank: GV (17.30 Uhr), Vaduz

Walliser KB: GV (11.00 Uhr), Martigny

International

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Stratec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (8.15 Online-Pk)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

07:30 NOR: Yara, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jahres-Pk Kuka AG, Augsburg

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung, Darmstadt

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung, München

12:45 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen

17:45 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert)

Ohne genaue Zeitangabe:

DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

FRA: EdF, Q1-Umsatz

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

NLD: Qiagen, Geschäftsbericht

SWE: SEB, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

Konjunktur

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/23

01:30 JPN: Tokio: Verbraucherpreise 04/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 03/23 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/23

07:30 FRA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/23

08:00 DEU: Aussenhandelspreise 03/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 TRK: Handelsbilanz 03/23

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/23

10:00 DEU: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 04/23

10:00 ITA: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/23

11:00 BEL: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/23

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/23

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (endgültig)



EUR: S&P Ratingergebnis Finnland, Schweden

EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM

EUR: Fitch Ratingergebnis EFSF, Frankreich



Ausblick – Unternehmen

Die kommende Woche startet ruhig. Aufgrund des Feiertages am 1. Mai stehen am Montag keine Ereignisse an.

Am Dienstag publiziert der Sensorenhersteller AMS Osram das Ergebnis zum ersten Quartal. Die Analysten rechnen mit einem deutlichen Umsatzrückgang zum Vorjahr und einer mit 5,4% nur noch halb so hohen Ebit-Marge. Ebenfalls Zahlen legen der Sanitärtechnikkonzern Geberit, das Messtechnikunternehmen Landis+Gyr und Logitech vor. Der Computerzubehörhersteller publiziert mit dem vierten Quartal die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23. Grosse Überraschungen sind nicht zu erwarten, zumal Logitech die Eckwerte für das Gesamtjahr bereits anlässlich des Kapitalmarkttages Anfang März bekanntgegeben hat.

Am Mittwoch rapportiert das Dentalunternehmen Straumann Umsatzzahlen für das erste Quartal. Im Konsens gehen die Analysten von einer leichten Steigerung aus, wobei das Wachstum vor allem in der wichtigsten Region, Nordamerika, substanziell grösser sein soll als in der Vergleichsperiode. Im Fall des Industriekonzerns OC Oerlikon, der ebenfalls am Dienstag den Umsatz offenlegt, wird mit Werten auf dem Niveau vom Vorjahr gerechnet.

Swiss Re, Swisscom und Adecco Group sind die grössten Unternehmen, die am Donnerstag den Quartalsbericht vorlegen. Besonderes Augenmerk dürfte auf dem Personaldienstleister Adecco liegen. Er hat in den vergangenen Jahren nicht geglänzt und ist von Anlegern entsprechend vernachlässigt worden. Bestätigt sich die operative Verbesserung, die er im vierten Quartal sichtbar gemacht hat, wäre das ein weiterer Schritt in Richtung attraktiverer Equity Story.

Beim Rückversicherer Swiss Re ist zu befürchten, dass Grossschadenereignisse den Gewinn tiefer halten als erhofft. Der Telecomriese Swisscom indes könnte an die positive Entwicklung seiner Ebitda-Marge anknüpfen. Weitere Abschlüsse kommen vom Verpackungshersteller Aluflexpack (Quartalsumsatz), vom Hersteller von Elektrokomponenten Schaffner (Halbjahresergebnis), von der Bank Valiant (Quartalsergebnis), dem Verpackungshersteller SIG (Quartalsergebnis), dem Finanzdienstleister CFT (Quartalsumsatz) und dem Asset-Manager GAM (Quartalszahlen). Letzterer erhofft sich, mit den Zahlen ein positives Ergebnis der Übernahmegespräche mit der britischen Liontrust vermelden zu können, die seit eineinhalb Wochen laufen.

Den Schluss machen am Freitag der Spezialchemiekonzern Clariant, der Kennzahlen zum ersten Quartal liefert, sowie das Immobilienunternehmen PSP mit dem Quartalsergebnis und der Farbmetrikspezialist Datacolor mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres.

