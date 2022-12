Der FuW-Morgen-Report vom 12. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Julius Bär, Novartis und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

In einer Woche, die von Zinsentscheiden der Notenbanken in den USA, dem Euroraum und England geprägt sein wird, starten die Börsen in Asien verhalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 liegt kurz vor Schluss noch 0,2% tiefer als am Freitagabend. Der breiter gefasste Topix zeigt die gleiche Tendenz: Er ging ebenfalls tiefer in den Handel und machte im Tagesverlauf etwas Boden gut, sodass er gegen den Schluss ein Fünftelprozent tiefer handelt. Im Unterschied dazu notiert der koreanische Kospi auch am Nachmittag noch mehr also 0,5% im Minus – auf diesem Niveau war er auch gestartet.

In China ist derweil am Montag nicht mehr viel von der zeitweise positiven Stimmung aufgrund der Lockerung der Covid-Massnahmen zu spüren. Shanghai Composite und Shenzhen Component handeln 0,7 respektive 0,6% tiefer. Der Hang Seng in Hongkong stürzt gar um gut 2% ab.

USA

Mit dem verhaltenen Wochenauftakt nehmen die Börsen in Asien die Vorgaben aus dem US-Handel vom Freitag auf. Der S&P 500 verlor dort 0,73% auf 3934,38 Punkte. Obwohl es einmal mehr die Furcht vor den Notenbanken war, die die Aktienmärkte am Abend auf Talfahrt schickte, kam der technologielastige Nasdaq 100 diesmal besser weg: –0,64% auf 11’563,33 Zähler.

Die Erzeugerpreise, eine der Messgrössen für Inflation, schwächten sich zuletzt weniger ab als erwartet. Bleibt die Inflation weiterhin zu hoch, könnte dies das Fed diese Woche dazu verleiten, die Zinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte anzuheben statt um die am Markt erwarteten 0,5 Prozentpunkte. Das würde die Börsenkurse wohl weiter drücken.

Trotz all dieser Befürchtungen waren Netflix und Tesla unter den besten Aktien im S&P 500. Netflix profitierten von einer Analystenempfehlung, die sie um über 3% steigen liess.

Futures

Die Futures deuten am Montagmorgen darauf hin, dass auch in Europa den Börsen ein schlechter Tag bevorsteht. Der Euro Stoxx 600 wird 0,73% tiefer gesehen. Die Futures auf den S&P 500 deuten allerdings auf ein Minus von lediglich 0,1% hin, der Abwärtstrend vom Freitag setzt sich also möglicherweise nicht linear fort.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern schlägt der Generalversammlung vom 14. März 2023 Nestlé-Chef Mark Schneider und die Yale-Professorin Akiko Iwasaki zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Ausserdem wird der Generalversammlung Severin Schwan als neuer Präsident vorgeschlagen. (Lesen Sie hier mehr.)

Clariant: Das Hochfahren der sogenannten Sunliquid-Anlage Clariants in Rumänien ist verzögert. Der Chemiekonzern nimmt daher einen Abschreiber von 225 Mio. Fr. vor. Die Wertminderung wird sich im Jahresergebnis 2022 zeigen, Einfluss auf die Liquidität habe sie aber nicht. Clariant bestätigt ihre Finanzziele 2025. (Lesen Sie hier mehr.)

Julius Bär: Julius Bär muss wegen ihrer italienischen Tochter Kairos weitere Goodwillbeträge abschreiben. Hierbei handelt es sich um eine nicht cashwirksame Belastung von 57 Mio. Fr., die sich im Finanzergebnis 2022 der Zürcher Privatbank niederschlagen wird. (Lesen Sie hier mehr.)

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen hat mit seinem Schlafmittel Daridorexant weitere positive Studienresultate erzielt. Das in den USA unter dem Namen Quviviq bereits zugelassene Mittel soll auch über einen längeren Zeitraum gut verträglich sein. Die Vorbereitungen für die Einführung in Europa laufen.

Evolva: Das Biotech-Unternehmen Evolva muss wegen Verstössen gegen den Rechnungslegungsstandard IFRS eine Busse von 50’000 Fr. bezahlen. Die Sanktionskommission der SIX habe gegen das Unternehmen eine entsprechende Sanktion ausgesprochen. Es soll in den Jahresrechnungen 2019 und 2020 unvollständige Angaben gemacht und technische Fehler begangen haben. (Lesen Sie hier mehr.)

Starrag: Der Chef des Werkzeugmaschinenbauers, Christian Walti, verlässt das Unternehmen früher als vor kurzem angekündigt. Er legt sein Amt schon per Ende Dezember nieder. (Lesen Sie hier mehr.)

Novartis: Der Pharmakonzern hat sich vom insolventen US-Pharmaunternehmen Clovis die Rechte an FAP-2286, einem Produktkandidaten zur Tumorbehandlung, gesichert. Die Transaktion sei Teil des geplanten Verkaufs von Clovis an einen neuen Besitzer.

Genentech: Die Roche-Tochter hat am amerikanischen Hämatologiekongress weitere Studiendaten zur Anwendung von Polivy gegen das diffuse grosse B-Zell-Lymphom (DLBCL) präsentiert. Die neuesten Daten aus der Phase-III Studie Polarix sollen eine statistisch signifikante Verringerung des Risikos einer Krankheitsverschlechterung und des Sterberisikos aufzeigen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 12. Dezember 2022

Schweiz

08:45 UBS Vorsorgeforum zu 2. Säule

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2022



Sonstige Termine:

Pictet-Marktausblick 2023 (11.00 Uhr), Zürich

International

22:00 USA: Oracle, Q2-Zahlen

USA: Pfizer, Capital Markets Day

Konjunktur

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/22

08:00 GBR: Aussenhandelsbilanz 10/22

08:00 GBR: BIP 10/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/22



EUR: Treffen der EU-Aussenminister, Brüssel

EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, Brüssel

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Diese Woche dreht sich alles um die Zinsentscheide der Notenbanken: Am Mittwochabend Schweizer Zeit informiert das Federal Reserve über seine Geldpolitik, am Donnerstagmorgen sind die Schweizerische Nationalbank sowie die norwegische Zentralbank am Zug, und kurz nach dem Mittag am selben Tag folgt zuerst die Bank of England und danach die Europäische Zentralbank.



Die Makrowoche startet in Europa erst am Dienstag mit der deutschen Inflationsrate, den ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die gesamte EU sowie den italienischen Zahlen zur Industrieproduktion. Letzterer Indikator folgt am Mittwoch auch für das gesamte Euroland, zusammen mit der spanischen Inflation. Über die Inflation in Frankreich und die deutschen Grosshandelspreise erfahren wir am Donnerstag mehr. Den Wochenabschluss am Freitag machen die europäische und die italienische Inflation, der EU-Handelsbilanzsaldo, der S&P-PMI für die EU und einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich, das französische Unternehmensvertrauen und der italienische Handelsbilanzsaldo.



Am Dienstag informieren in der Schweiz das Seco über die Konjunkturprognosen für den Dezember und CS über den Konjunkturausblick für 2023. Der Produzenten- und Importpreisindex wird am Mittwoch veröffentlicht. Am Donnerstag folgen die Kof-Konjunkturprognose für den Winter und die erste Schätzung zu den Logiernächten im November.



Im Vereinigten Königreich werden am Montag das BIP für den Oktober, die Zahlen zur Industrieproduktion und der Handelsbilanzsaldo veröffentlicht. Die Arbeitslosenquote folgt am Dienstag. Am Mittwoch werden die Inflationsrate und die Preise im Detailhandel publiziert. Das GfK-Konsumentenvertrauen und der Umsatz im Detailhandel erscheinen am Freitag.



In den USA stehen neben dem Zinsentscheid folgende Termine auf dem Programm: am Montag die monatliche Haushaltserklärung, am Dienstag die Inflationsrate, am Mittwoch die Import- und die Exportpreise sowie der Stand der Ölreserven, am Donnerstag der Detailhandelsumsatz, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Zahlen zur Industrieproduktion, der NAHB-Häuserindex und der Philadelphia-Fed-Index, am Freitag die S&P-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor.



Am Donnerstag informiert China über die Industrieproduktion, den Detailhandelsumsatz, die Arbeitslosenrate und den Index der Häuserpreise.



In Japan werden der Tankan-Index und die Zahlen zur Industrieproduktion für Mittwoch erwartet. Der Handelsbilanzsaldo folgt am Donnerstag. Der Jibun-Einkaufsmanagerindex erscheint am Freitag.



Fehler gefunden?Jetzt melden.