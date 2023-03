Der FuW-Morgen-Report vom 29. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Accelleron, Burkhalter und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

In den USA haben die Börsen nach einem guten Wochenstart wieder verloren. Wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem gestressten Bankensektor sind die Anleger weiterhin vorsichtig. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,12% tiefer bei 32’394,25 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,16% und schloss bei 3971,27 Zählern. Und der technologielastige Nasdaq 100 notierte mit 0,49% etwas stärker im Minus und schloss bei 12’610,57 Punkten.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens, die nach einem sehr guten Zahlenset um 2,7% zulegten. Noch höher schossen die Papiere des Kinobetreibers AMC Entertainment, die um gut 13% gewannen. Einem Medienberichte zufolge soll AMC vor der Übernahme durch Amazon stehen.

Stark ins Minus rutschte hingegen der Fahrdienstvermittler Lyft (–7,6%) ab. Die Gründer Logan Green und John Zimmer treten aus der Geschäftsleitung zurück, bleiben jedoch im Verwaltungsrat.

Die Aktien des Medienkonzerns Fox Corp schlossen 2,7% tiefer, nachdem eine Analystin der Bank of America ihre Kaufempfehlung gestrichen hatte.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien sind unterschiedlich in den Mittwoch gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 macht 0,91% an Boden gut. Der breiter gefasste Topix legt um 0,85% zu.

In China notiert der CSI 300 mit 0,21% leicht im Plus, der Shanghai Composite hingegen fällt minimal um 0,09%. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 2,25%, wobei als Haupttreiber die Aktien des Tech-Konzerns Alibaba (+13,12%) verantwortlich sind, der sich in sechs Teile aufspalten will. Der koreanische Leitindex Kospi legt mit 0,01% ganz knapp zu.

Futures

Die Futures auf den US-amerikanischen S&P 500 notierten mit 0,48% im Plus, ebenso der Terminkontrakt auf den Nasdaq (0,46%). Auf den Euro Stoxx 50 gewinnt der Futures 0,51%, auf den Dax 0,39%. Der Futures auf den Schweizer SMI liegt bei 0,38%.

News Vorbörse Schweiz

UBS: Sergio Ermotti wird per 5. April erneut CEO der Grossbank. Der jetzige Konzernchef Ralph Hamers gibt den Posten ab. UBS begründet den Wechsel mit «neuen Prioritäten» der Bank nach der geplanten Übernahme von Credit Suisse. Ermotti tritt als Verwaltungsratspräsident von Swiss Re zurück. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Accelleron: Der Spin-off von ABB und Anbieter von Turboladern für Grossmotoren steigert den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 3,2% auf 780,5 Mio. $. Der Betriebsgewinn (Ebita) erhöht sich um 2,2% auf 191,8 Mio. $. Der Gewinn sinkt 10% auf 129,8 Mio. $, Ursache sind Kosten durch die Abspaltung von ABB. Die Dividende soll 73 Rappen betragen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SGS: Die Aktionäre des Warenprüfkonzerns SGS haben an der Generalversammlung am Dienstag einem Aktiensplit zugestimmt. Der Split im Verhältnis fünfundzwanzig zu eins reduziert den Nennwert von 1 Fr. auf 4 Rp. Dies soll den Kurs der Aktien dem Durchschnitt in der Schweiz anpassen und höhere Liquidität gewähren. Zudem wählten die Aktionäre Jens Riedl als neues Mitglied in den Verwaltungsrat.

Vaudoise: Der Versicherer Vaudoise erhöht dem Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 7,9% auf 1,3 Mrd. Fr. Der Gewinn sinkt von 134,2 auf 130,8 Mio. Fr. Die Dividende soll für die Namenaktie B von 18 auf 20 Fr. hinaufgesetzt werden und für die Namenaktie A unverändert 30 Rp. betragen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

MCH: Die Messebetreiberin MCH Group erhöht den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 62% auf 394,1 Mio. Fr. – das ist weniger als die 445 Mio. Fr. im Jahr 2019 vor der Pandemie. Der Betriebsgewinn steigt von 8,5 auf 14 Mio. Fr. Nach dem Verlust im Vorjahr von 17,3 Mio. Fr. resultiert nun ein Fehlbetrag von 9,3 Mio. Fr. Im Ausblick ist das Unternehmen optimistisch. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Holcim: Der Zementkonzern übernimmt die mexikanische Quimexur, einen Hersteller von Flüssigmembranen für Dach- und Abdichtungsanwendungen mit 120 Mitarbeitern.

Leclanché: Der Batteriehersteller schliesst eine Partnerschaft mit Cummins ab, einem amerikanischen Produzenten von Diesel- und Gasmotoren. Die Kooperation dient zur Erarbeitung schadstoffärmerer Energielösungen.

Burkhalter: Der Elektrotechnikkonzern Burkhalter übernimmt das Thurgauer Familienunternehmen Bötschi, das mit 65 Mitarbeitern in den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung tätig ist. Der Kaufpreis wird in bar und mit Namenaktien von Burkhalter bezahlt. Dazu schafft Burkhalter 47'682 Namentitel aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts.

Schweiter: Der CFO des Verbundwerkstoffspezialisten tritt im September zurück. Er übernehme danach eine neue Aufgabe ausserhalb von Schweiter, die Suche nach einem Nachfolger werde unverzüglich eingeleitet.

Mikron: Der Maschinenbauer verkauft eine nicht betrieblich genutzte Liegenschaft in der Berner Gemeinde Nidau für 31 Mio. Fr.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 29. März 2023

Schweiz

07:00 Accelleron: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Baden)

07:00 MCH: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Basel)

07:00 Obseva: Ergebnis 2022

07:00 Vaudoise: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Zürich)

10:00 CS-CFA Index März



Huber+Suhner: GV (17.00 Uhr), Pfäffikon/ZH

Ina Invest: GV (09.30 Uhr), Glattpark/Opfikon

International

06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen

07:00 DEU: Kontron, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE Wind, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Online-Pk)

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:30 DEU: Encavis, Call zu den Jahreszahlen

09:30 DEU: FMS Wertmanagement, Jahreszahlen

10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Konjunkturprognose

15:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung

17:30 USA: Intel, Investor Day



DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht

DEU: PSI Software, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen

Konjunktur

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/23

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal 2022

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/23

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf ABB, Roche und Zurich Insurance …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf ABB, Roche und Zurich Insurance zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8% p.a. und wird monatlich ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 31. März 2025 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 733 820. Das Börsenkürzel ist WPELTQ. Die Liberierung findet am 11. April statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Allianz, Axa, ING und UBS



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Allianz, Axa, ING und UBS zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 15% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 1. Juli 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 733 825. Das Börsenkürzel ist WPJLTQ. Die Liberierung findet am 11. April statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

