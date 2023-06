Der FuW-Morgen-Report vom 28. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Swiss Life und VZ Holding, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Nach sechs Verlusttagen in Folge haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten in Kauflaune gezeigt. Unterstützung kam von besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. So war der Auftragseingang langlebiger Güter im Mai zum Vormonat weiter gestiegen. Zudem kletterten die US-Hauspreise im April deutlich nach oben. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai legte kräftig zu. Ferner hellte sich die Stimmung der Verbraucher im Juni stärker auf als erwartet. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,6% bei 33’927 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,2% auf 4378 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,8% auf 14’946 Punkte.

Die Aktien von Walgreens Boots Alliance fielen 9,3% nach einer Gewinnwarnung der Apothekenkette. Das Unternehmen senkte nach einer enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Geschäftsquartal sein Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr. Ein Insolvenzantrag des Elektro-Lkw-Herstellers Lordstown Motors liess seine Aktien um rund 17% abstürzen. Das Unternehmen kündigte zudem wegen angeblich ausgebliebener vereinbarter Investitionen eine Klage gegen den taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn an.

Dagegen legten die Papiere von Delta Air Lines um 6,8% zu. Die Fluggesellschaft teilte auf einer Investorenveranstaltung mit, sie erwarte den diesjährigen Gewinn am oberen Ende der bisherigen Zielspanne. Den Ausblick auf das kommende Jahr bestätigte sie. Eine Übernahmeofferte euphorisierte die Anteilseigner von American Equity. Die Aktien des Versicherers sprangen um gut 17% auf 52.86 $ hoch, nachdem der Rückversicherungszweig des Vermögensverwalters Brookfield Asset Management, Brookfield Reinsurance, ein Kaufangebot von 55 $ je Titel auf den Tisch gelegt hatte. Die Brookfield-Papiere gewannen 3,7%.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte uneinheitlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,6%, und der breiter gefasste Topix dreht 1,7% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gibt der CSI 300 dagegen 0,4% ab, und der Shanghai Composite verliert 0,5%. Der Hang Seng fällt 0,1%, der koreanische Kospi tendiert 0,7% tiefer. In Australien gewinnen der ASX 200 und der ASX 300 je 1%.

Futures

Keine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 sind unverändert, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,2% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

UBS/CS: Bei der mit UBS fusionierten Grossbank Credit Suisse soll es gemäss einer unbestätigten Meldung des Nachrichtenportals Bloomberg bereits im Juli und danach im September und Oktober zum Abbau von bis zu 35’000 Arbeitsstellen kommen. Besonders betroffen seien Angestellte der CS-Investmentbank in London, New York und Asien, wird mit Verweis auf einen Insider erwähnt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

VZ Holding: Der Vermögensberater VZ Holding verkleinert per Oktober die Geschäftsleitung von neun auf sieben Personen. Hypothekenexperte Lorenz Heim und Deutschlandverantwortlicher Tom Friess erhalten andere Positionen im Unternehmen. Gruppen-CEO Giulio Vitarelli übernimmt Teile der Aufgaben.

Swiss Life: Der Versicherer erklärt, die geänderte Rechnungslegung gemäss IFRS habe keinen wesentlichen Einfluss auf das Geschäft. Das Ergebnis, die Bewirtschaftung des Kapitals, die Solvenz und die Dividendenpolitik seien nicht betroffen. Das Unternehmen sei gut auf Kurs, die Finanzziele 2024 zu erreichen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Leclanché: Der Stromspeicheranbieter Leclanché sichert sich einen betraglich nicht bezifferten Grossauftrag. Der französische Zugmaschinenhersteller Socofer wird Wartungszüge für den Eurotunnel mit dem Batteriepaket INT-53 von Leclanché ausrüsten.

Wisekey: Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey hält am Zeitplan der Aktienzusammenlegung fest. Der Reverse Stock Split der B-Aktien wird am 30. Juni durchgeführt. Der letzte Handelstag der bisherigen Titel ist am 29. Juni.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 28. Juni 2023

Schweiz

10:00 CS-CFA Index Dezember



Sonstige Termine:

Kinarus: GV (10.00 Uhr), Basel

Ypsomed: GV (17.00 Uhr), Burgdorf

International

10:00 DEU: Bayer, Research and Development Day

10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung, Stuttgart

10:00 DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung, Luxemburg

13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung, Giessen

13:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung, Luxemburg

22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen



22:30 USA: US-Notenbank Fed stellt Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests vor

Konjunktur

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/23

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q1/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/23

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 05/23

10:00 ITA: Erzeugerpreise 05/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/23

14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 05/23 (vorläufig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

