Der FuW-Morgen-Report vom 17. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Richemont, GAM, Straumann und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien starten schwach in die neue Woche. Auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 1%. Der koreanische Kospi verliert 0,4%. Der Shanghai Composite gibt 1,2% nach. In Taiwan notiert der Taiex dagegen leicht im Plus (+0,1%). In Tokio bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,1% im Minus.

USA

Die US-Börsen hatten am Freitag eine starke Börsenwoche ohne Schwung beendet. Der Dow Jones Industrial legte nur noch 0,3% zu auf 34’509 Punkte. Der breiter diversifizierte S&P 500 gab 0,1% auf 4505 nach. Und der technologielastige Nasdaq Composite verlor 0,2% auf 14’114 Zähler.

Trotz guter Quartalsergebnisse der drei Grossbanken JPMorgan (+0,6%), Wells Fargo (–0,3%) und Citigroup (–4,1%) überwog die Sorge am Markt.

Die Titel des Telecomdienstleisters AT&T (–4,1%) litten unter der Aussicht auf massive Kosten, falls der Konzern mit Blei verkleidete Kabel seines Netzes in Teilen des Landes ersetzen muss.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,1% tiefer. Auch der Future auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,1% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Richemont: Der Luxusgüterkonzern hat im ersten Quartal (per Ende Juni) bei einem organischen Wachstum von 19% einen Umsatz von 5,3 Mrd. Fr. erreicht. Dabei ist erneut das Schmuckgeschäft sehr stark gelaufen. Mit den Zahlen hat Richemont die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt.

GAM: Der kriselnde Vermögensverwalter gibt ein Update zu seinen Halbjahreszahlen. Demnach erwartet er einen operativen Verlust vor Steuern von rund 23 Mio. Fr. und einen Nettoverlust nach Steuern von rund 71 Mio. Fr. Die gesamten verwalteten Vermögen sind auf 68 Mrd. Fr. zurückgegangen (75 Mrd. per Ende 2022), wobei 46,1 Mrd. auf den Bereich Fund Management entfallen, der an Carne verkauft werden soll.

UBS: Gemäss der «SonntagsZeitung» will die Grossbank UBS bei CS in zwei Schritten einen grossen Jobabbau durchführen. Demnach soll es im September zu einer ersten Kündigungswelle kommen, wo 30% des CS-Personals abgebaut würden.

Straumann: Das Dentalunternehmen erhält mit der 1979 in China geborenen Französin Yang Xu eine neue Finanzchefin. Sie kommt vom US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz und tritt die Nachfolge von Peter Hackel respektive Marc-Alain Weder (ad interim seit Anfang 2023) an.

SPS: Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site hat seit Jahresanfang zehn Immobilien im Umfang von insgesamt 148 Mio. Fr. veräussert, mit einem durchschnittlichen Buchgewinn von 10%. Der Leerstand konnte weiter auf 4,1% gesenkt werden.

Warteck Invest: Das Immobilienunternehmen Warteck kauft von SPS ein Liegenschaftenportfolio mit Seniorenresidenzen im Kanton Thurgau im Wert von 43,5 Mio. Fr.

Intershop: Das Immobilienunternehmen Intershop hat die Verkaufsverhandlungen für ein Immobilienobjekt beendet. Gemäss Angaben vom März hätte bei einem Verkauf ein Gewinn von mehr als 200 Mio. Fr. verbucht werden können.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. Juli 2023

Schweiz

07:30 Richemont: Umsatz Q1

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni

International

06:30 SWE: Nordea, Q2-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Würth, Halbjahreszahlen



Ohne Zeitangabe:

SWE: Investor, Q2-Zahlen

Konjunktur

04:00 CHN: BIP Q2/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 07/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Den Wochenauftakt in Europa machen die italienischen Konsumentenpreise. Für Mittwoch werden die EU-Konsumentenpreise erwartet. Am Donnerstag erscheinen der EU-Leistungsbilanzsaldo sowie das EU-Verbrauchervertrauen, die deutschen Erzeugerpreise und das französische Geschäftsklima. Am Freitag erfahren wir mehr über den Finanzierungssaldo und die Verschuldung der Eurostaaten.



In der Schweiz informiert das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag über die erste Schätzung der Logiernächte im Juni. Am Dienstag publiziert es die Bauinvestitionen in der Schweiz im Jahr 2022. Am Donnerstag werden die Zahlen zum Aussenhandel und zu den Uhrenexporten im Juni veröffentlicht.



Das Vereinigte Königreich publiziert am Mittwoch die Erzeuger- und die Konsumentenpreise. Am Freitag werden der Detailhandelsumsatz sowie das GfK-Konsumklima veröffentlicht.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Empire-State-Produktionsindikator, am Dienstag der Detailhandelsumsatz, die Zahlen zur Industrieproduktion und zur Kapazitätsauslastung, die Lagerbestände und der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Mittwoch die Baubeginne und -genehmigungen, am Donnerstag der Philly-Fed-Produktionsindex, der Index of Leading Indicators, der Verkauf bestehender Häuser und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.



In China erscheinen am Montag die Zahlen zur Industrieproduktion, der Detailhandelsumsatz und das BIP für das zweite Quartal.

Der Dienstleistungssektorindex für Japan wird am Dienstag publiziert. Am Donnerstag folgt der Handelsbilanzsaldo. Über die Konsumentenpreise wird am Freitag informiert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.