Der FuW-Morgen-Report vom 19. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swiss Steel, Achiko und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Am Montag haben sich die asiatischen Börsen abgekühlt. In der Vorwoche verzeichneten sie noch Gewinne, angefacht von der Hoffnung auf ein Konjunkturpaket in China. Eine Sitzung des chinesischen Staatsrats hat jedoch keine Hinweise in diese Richtung gegeben. Die US-Bank Morgan Stanley rechnet damit, dass im Rahmen des morgen anstehenden Zinsentscheids Massnahmen wie die Lockerung von Beschränkungen des Immobilienkaufs verkündet werden.

Einige Anleger scheinen skeptischer zu sein. Der Shanghai Composite liegt am Montag 0,5% im Minus. Der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien in Shenzhen und Schanghai gibt 0,8% nach, der Hang Seng in Hongkong gar 1,6%. Tech-Aktien wie Alibaba oder Baidu haben am meisten nachgegeben.

Auch in Japan verzeichnen die Börsen deutliche Verluste. Der Nikkei 225 gibt 1,1% nach, der Topix 0,7%. Dem südkoreanischen Kospi ergeht es mit einem Minus von 0,9% ähnlich. Der australische All Ordinaries Index bildet mit +0,4% die Ausnahme.



USA

In den USA hat die insgesamt erfolgreiche Börsenwoche am Freitag mit leichten Verlusten geendet. Der Dow Jones Industrial hat 0,3% auf 34’299 Punkte verloren. Auf Wochensicht hat aber ein Plus von 1,3% resultiert. Der S&P 500 hat am Freitag knapp 0,4% auf 4410 Punkte und der Nasdaq 100 fast 0,7% auf 15’084 Punkte abgegeben.

Der technologielastige Nasdaq hatte zuvor von der Zinspause profitiert, die das Fed am Mittwoch angekündigt hatte. Auch der Hype um künstliche Intelligenz (KI) hat die Kurse weiter angetrieben. Der Softwareanbieter Adobe (+0,9%) hat die Jahresziele nach einem starken zweiten Quartal angehoben. Ein Analyst hat das Unternehmen als einen der grössten KI-Profiteure bezeichnet.

Auch der Hersteller von Grafikchips Nvidia (+0,1%) hat Unterstützung von Morgan Stanley erhalten. Die Bank hat die Aktien zu ihrem Topfavoriten im Halbleiterbereich gemacht. Unter Druck standen hingegen die Beteiligungspapiere der Chiphersteller AMD (–3,4%), die den Favoritenstatus bei der US-Bank verloren haben, sowie Micron (–1,7%). Micron hat genauere Angaben zu möglichen Belastungen im Chinageschäft gemacht. Chinas Aufsichtsbehörden hatten im Mai wegen angeblicher Sicherheitsrisiken vor dem Einsatz von Micron-Bauteilen gewarnt.

Am Montag bleiben die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.



Futures

Die Futures zeigen eine leicht negative Tendenz an. Der Septemberkontrakt auf den S&P 500 liegt 0,1% im Minus, derjenige auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,3% nach.

News Vorbörse Schweiz

Swiss Steel: Die von Martin Haefner kontrollierte Big Point Holding verkauft einen Anteil von 8,07% am Stahlhersteller Swiss Steel an die PCS Holding des Ostschweizer Unternehmers Peter Spuhler. Die PCS Holding besitzt nun über 20% am Unternehmen. Die Auflage der Finma für ein Pflichtangebot an andere Aktionäre durch Big Point entfällt mit diesem Schritt, weil sie ihren Besitzanteil an Swiss Steel nun auf 32,73% und damit unter ein Drittel reduziert. Lesen Sie hier mehr.

Achiko: Das Medtech-Unternehmen Achiko wurde vom Gericht über die bevorstehende Insolvenz informiert. Sie ist laut CEO Steven Goh «unvermeidlich». Mitte Mai hatte Achiko die Bücher deponiert, und Anfang Juni wurde der Aktienhandel ausgesetzt, weil kein geprüfter Jahresabschluss für 2022 vorgelegt worden war. Lesen Sie hier mehr .

OC Oerlikon: Das Industrieunternehmen OC Oerlikon wird in den kommenden Jahren für einen Auftragswert von bis zu 0,9 Mio. € Hitzeschutzteile für die Abschussrampe der Ariane-6-Raketen herstellen. Dies geschieht im 3-D-Druckverfahren.

MCH Group: Die Kunstmesse Art Basel, organisiert von der Messebetreiberin MCH Group, zählte in der diesjährigen Ausgabe 82’000 (Vj.: 70’000) Besucher.

Schweiz: Künftig werden grosse, international tätige Unternehmen in der Schweiz mindestens 15% Steuern zahlen müssen. Dies ist das Ergebnis der entsprechenden Volksabstimmung vom vergangenen Sonntag. Lesen Sie hier mehr.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 19. Juni 2022

Schweiz

HBM: GV (14.00 Uhr), Zug

International

DEU: Indexänderungen wie folgt:

MDax rein: Evotec, Krones, Software AG, Shop Apotheke

MDax raus: Aroundtown, United Internet, Siltronic, Adtran

TecDax rein: Evotec

TecDax raus: Suse

SDax rein: Aroundtown, United Internet, Siltronic, Adtran

SDax raus: Krones, Software AG, Shop Apotheke, DIC Asset

Konjunktur

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/23

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 06/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche beginnt in Europa erst am Dienstag, mit den deutschen Erzeugerpreisen. Am Mittwoch werden das niederländische Konsumentenvertrauen und die Neuwagenverkäufe im gesamten Wirtschaftsblock publiziert. Am Donnerstag tagt der EZB-Rat, die Norges Bank fällt ihren Zinsentscheid, es erscheint das EU-Konsumentenvertrauen, und in Frankreich wird über das Unternehmensvertrauen informiert. Den Wochenabschluss am Freitag machen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für die ganze Eurozone sowie einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich (Flash PMI).



Der wichtigste Termin in der Schweiz diese Woche ist der Zinsentscheid der SNB am Donnerstagmorgen. Zudem werden am Dienstag die Zahlen zum Aussenhandel und zu den Uhrenexporten im Mai publiziert. Am Mittwoch informiert die GfK zu den Entwicklungen im Schweizer Detailhandel. Am Donnerstag erscheinen der SNB-Bericht zur Finanzstabilität sowie der Baupreisindex im April. Tags darauf wird dann noch die SNB-Zahlungsbilanz für das erste Quartal veröffentlicht.

Das Vereinigte Königreich publiziert am Mittwoch die Inflationsrate. Am Donnerstag informiert die Bank of England über ihre aktuelle Geldpolitik. Am Freitag werden der Detailhandelsumsatz, der Einkaufsmanagerindex (PMI) sowie das GfK-Konsumklima veröffentlicht.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der NAHB-Hauspreisindex, am Dienstag die Baugenehmigungen, am Mittwoch die Quote dreissigjähriger Hypotheken und die Rohöllagerbestände, am Donnerstag der Leistungsbilanzsaldo, der Chicago-Fed-Index, die Verkaufszahlen bestehender Häuser und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der vorläufige Einkaufsmanagerindex.



China publiziert den Schlüsselsatz LPR (Loan Prime Rate), der zur Festlegung der Verbraucherkredit- und der Hypothekarzinsen dient, am Dienstag.

In Japan werden am Mittwoch der Reuters-Tankan-Index sowie das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung erwartet. Am Donnerstag erscheint die Inflationsrate.

Fehler gefunden?Jetzt melden.