Der FuW-Morgen-Report vom 30. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Aryzta, Nestlé und Implenia sowie anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

In Asien entwickeln sich die Märkte am Dienstag im Tagesverlauf uneinheitlich. Während der Nikkei 225 0,3% im Plus liegt, gibt der Hang Seng 1% und der Shanghai Comoposite 0,7% nach. Die Einigung im US-Schuldenstreit bringt kaum noch Schwung, und die Anleger halten sich in Erwartung neuer Konsumdaten aus den USA zurück. Der Kospi zieht gut 1% an, in Australien notiert die Börse kaum verändert.

USA

Die US-Märkte waren am Montag feiertagsbedingt (Memorial Day) geschlossen. Vor dem verlängerten Wochenende hatten Hoffnungen, im US-Schuldenstreit werde es bald eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten geben, die Stimmung aufgehellt. Haupttreiber war aber erneut das IT-Segment.

Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag 1% fester mit 33’093,3, der S&P 500 ging 1,3% höher mit 4205,5 ins Wochenende. Der Nasdaq 100 gewann 2,6% auf 14’298,4.

Die dann am Wochenende erzielte Einigung in Sachen US-Schuldenobergrenze konnte am Montag die Börsen kaum inspirieren. Das zeigte sich daran, dass der Dax und der Euro Stoxx 50 zunächst marginal im Plus und zum Schluss leicht im Minus lagen. Auch die Futures auf die US-Börsenindizes zeigten diese Tendenz. «Die Einigung war im Wesentlichen eingepreist», sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, gegenüber Reuters.

Der Hype um das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) setzte sich fort. So verteuerten sich die Aktien von Marvell um gut 30%, der Börsenwert sprang auf 56 Mrd. $. Gemäss Händlern soll der Chipkonzern ähnlich wie Nvidia (deren Aktien ihr Niveau halten konnten) dank KI einen Nachfrageboom erleben. Der Umsatz mit Computerchips für die hierzu notwendigen Hochleistungsrechner werde sich im laufenden Jahr voraussichtlich verdoppeln, wird Matt Murphy, der Chef der US-Halbleiterkonzerns, von Reuters zitiert. Andere Chipwerte wie Intel, NXP oder Micron verteuerten sich rund 6%.

Erfolge der Restrukturierung halfen den Aktien von Gap. Die Titel der US-Modekette kletterten 12%. Der Konzern mit den Marken Old Navy und Banana Republic erzielte auf bereinigter Basis überraschend einen Gewinn im ersten Quartal.

Futures

Die Futures zeigen am Dienstagmorgen eine uneinheitliche Tendenz. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 liegt 0,2% im Plus, während derjenige auf den Euro Stoxx 50 schwächelt (–0,4%).

News Vorbörse Schweiz

Nestlé: Finanzchef François-Xavier Roger verlässt den Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Nachfolgerin wird Anna Manz, die derzeit noch CFO der London Stock Exchange Group ist. Zuvor war sie siebzehn Jahre für den britischen Getränkehersteller Diageo tätig, unter anderem als Chief Strategy Director sowie Finanzchefin für die Asien-Pazifik-Region. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Aryzta: Der Backwarenhersteller hat im ersten Halbjahr vor dem Hintergrund eines starken Europageschäfts den Umsatz um 24,2% auf 1037 Mio. € gesteigert. Die Ebitda-Marge steigerte er im Jahresvergleich auf 12,5%, von zuvor 7,1%, zumal im Vorjahr mehrere Einmaleffekte das Ergebnis verzerrt hatten. Der Gewinn erreicht 0.27 €, nach einem Verlust von 0.62 € im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Tornos: Der Werkzeughersteller prüft eine Fusion mit dem Präzisionswerkmaschinenhersteller Starrag. Bei einer allfälligen Fusion sollen beide Marken erhalten bleiben, und es wäre kein Abbau von Arbeitsplätzen vorgesehen. Die Gespräche befinden sich jedoch in einem «frühen Stadium». Eine Fusion brächte jedoch «massgebliche Synergien» in allen Unternehmensbereichen sowie grössere Marktpräsenz und stärkere Marktdurchdringung. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Helvetia: Der Versicherer hat 2022 in der beruflichen Vorsorge ein enttäuschendes Ergebnis hinnehmen müssen. Das Prämienvolumen sank 4% auf 1861,6 Mio. Fr., zumal sich die Zahl der Vollversicherten um 9% reduziert hat und die Sparprämien entsprechend gesunken sind. Das Betriebsergebnis brach in der Folge um 30% ein auf 56,7 Mio. Fr. ein. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swiss Life: Der Versicherungskonzern hat bei den Kollektivversicherungen im Jahr 2022 die Prämieneinnahmen minimal auf 7949 Mio. Fr. steigern können. Das Betriebsergebnis stieg 11% auf 138 Mio. Fr., während die Zahl der Versicherten leicht zurückging, jedoch die Zahl der Verträge wiederum leicht zugenommen hat. Der Nettoanlageertrag nahm ebenfalls 378 Mio. auf insgesamt 1796 Mio zu. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Spexis: Das Biotech-Unternehmen hat im Jahr 2022 einen Verlust von 18,6 Mio. Fr. eingefahren und bleibt damit weiter in den roten Zahlen. Gleichzeitig hat es von dem Kapitalgeber SPRIM Global Investments 4,5 Mio. $ eingesammelt und will damit Mitte des Jahres eine Studie für den Wirkstoff Colifin, ein Mittel gegen Lungeninfektionskrankheiten, aufnehmen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Idorsia: Beim Biotech-Unternehmen Idorsia gibt Chief Commercial Officer (CCO) Simon Jose seinen Posten auf, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Er war mit verantwortlich für die Werbestrategie.

Implenia: Der Baukonzern Implenia hat Hochbauaufträge aus Deutschland und der Schweiz für insgesamt 170 Mio. Fr. erhalten. Dies sind ein Proben- und Werkstättenzentrum (PWZ) für das Bayerische Staatsschauspiel in München sowie diverse Ersatzneubauten in Zürich. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Igea: Der Pharmahersteller will sich strategisch neu aufstellen. So soll das Segment industrielle Prozesse verkauft werden. Im Gegenzug will sich Igea weiter auf den Bereich Kosmetik konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung sollen auch nicht aktive Einheiten oder solche, die keinen Umsatz generieren, wegfallen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 30. Mai 2023

Schweiz

07:00 Aryzta: Trading Update Q3

09:00 KOF Konjunkturbarometer Mai

09:00 Seco: BIP Q1 2023

International

06:50 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2/Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Home24, Q1-Zahlen

21:00 USA: Seagen, ausserordentliche Hauptversammlung

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

22:15 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden



01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/23

08:00 SWE: BIP Q1/23

09:00 CZE: BIP Q1/23 (vorab)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/23 (vorläufig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafst- und Industrievertrauen 05/23

15:00 USA: FHFA-Index 03/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/23



Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die verkürzte Arbeitswoche startet in Europa am Dienstag mit der Geldmenge M3 und der Anzahl vergebener Kredite, dem Economic Sentiment Index, dem Industrie-, dem Konsumenten- und dem Dienstleistervertrauen für die EU sowie den spanischen Konsumentenpreisen. Letzterer Indikator folgt am Mittwoch auch für Deutschland, Frankreich und Italien, zusammen mit der deutschen Arbeitslosenquote, den deutschen Einfuhrpreisen und der zweiten Veröffentlichung des Q1-BIP für Italien, Frankreich und Portugal. Am Donnerstag erscheinen die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, für die gesamte EU sowie einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Ebenfalls am Donnerstag werden die EU-Arbeitslosenquote, die EU-Verbraucherpreise, die Zusammenfassung der jüngsten EZB-Ratssitzung und der deutsche Detailhandelsumsatz veröffentlicht.Den Wochenabschluss am Freitag macht die französische Industrieproduktion.



In der Schweiz werden am Dienstag das Q1-BIP sowie das Kof-Konjunkturbarometer für den Mai veröffentlicht. Am Mittwoch erscheinen der Detailhandelsumsatz für den April, die Nominallohnentwicklung im ersten Quartal sowie der CS-CFA-Index für den Mai. Am Donnerstag erfahren wir mehr über den Aussenhandel und die Uhrenexporte im April, den BWO-Hypo-Referenzzins, den Einkaufsmanagerindex im Mai sowie die SNB-Zahlungsmittelumfrage.



Auch das Vereinigte Königreich informiert am Donnerstag über den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Case-Shiller- und der FHFA-Hauspreisindex sowie das Verbrauchervertrauen, am Mittwoch der Chicago-Einkaufsmanagerindex, der Jolts-Report über die Anzahl offener Stellen und das Fed Beige Book, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der ADP-Beschäftigtenreport, die Lohnstückkosten, die Produktivität ausserhalb des Agrarsektors, die Bauausgaben und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, am Freitag die Zahl der Beschäftigten, die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne.



Aus China werden diese Woche die Einkaufsmanagerindizes erwartet, für Mittwoch von der Logistikerföderation CFLP und für Donnerstag vom Medienunternehmen Caixin.



Am Dienstag wird in Japan die Arbeitslosenquote publiziert. Am Mittwoch folgen die Zahlen zur Industrieproduktion.

