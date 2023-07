Der FuW-Morgen-Report vom 24. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu SGS, Julius Bär, Dätwyler, Belimo, GAM und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und in den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Am Montagmorgen ist die Entwicklung der asiatischen Aktienmärkte nicht einheitlich. In Japan steigen die Kurse: Der Leitindex Nikkei 225 (+1,2%) wie auch der marktbreite Topix (+0,8%) avancieren. In China notiert der CSI 300 (–0,5%) dagegen tiefer. Der Hang Seng (–1,7%) in Hongkong verliert noch mehr. Der taiwanesische Taiex (+0,2% ) notiert etwas im Plus. Auch der südkoreanische Kospi (+0,7%) gewinnt.

In Australien sinkt der S&P/ASX 200 (–0,1%) leicht.

USA

Am Freitag haben die US-Aktienmärkte kaum verändert geschlossen: So notierten zum Handelsschluss der Leitindex Dow Jones Industrial (+0,01%) auf 35‘277,69 Punkten und der breiter aufgestellte S&P 500 (+0,03%) auf 4536,34 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 (–0,26%) sank auf 15‘425,67 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dow Jones den höchsten Stand seit April 2022 erreicht.

Neue Klarheit zur weiteren Entwicklung der US-Zinsen könnte diese Woche kommen: Der geldpolitische Ausschuss des Fed tagt am Dienstag und Mittwoch. Am Markt wird eine Leitzinserhöhung von 25 Basispunkten erwartet. Treffen die Erwartungen zu, sollte es angesichts der sinkenden Inflationsrate die letzte dieses Jahr sein.

Schlechtester Wert im Dow Jones war am Freitag der Kreditkartenanbieter American Express (–3,9%). Anleger zeigten sich vom Wachstum des Quartalgewinns enttäuscht.

SLB (–2,2%) – der neue Name des Ölförderdienstleisters Schlumberger – erreichte im vergangenen Quartal nicht das erwartete Umsatzwachstum.

Heute wird das Rebalancing das Nasdaq 100 seine Wirkung entfalten. Den grössten Titeln im Index wird dann weniger Gewicht gegeben. Das soll dafür sorgen, dass Fonds, die sich am Nasdaq 100 orientieren, nicht die Limite für die Konzentration in Einzeltiteln überschreiten. In der Folge werden Verkäufe von passiv ausgerichteten Portfolios von den grössten Werten erwartet.

Davon betroffen sind unter anderem die Facebook-Holding Meta (–2,2%) und der Chiphersteller Nvidia (–2,7%). Ihre Kurse hatten am Freitag schon nachgegeben.

Die Aktien des Satellitenradiodienstes Sirius XM (–9,4%) gaben deutlich nach. Am Vortag hatten die Titel noch einen Kurssprung von über 40% verzeichnet. Hinter dem starken Gewinn werden Leerverkäufer vermutet, die ihre Verkaufspositionen geschlossen hatten.

Futures

Die Terminmärkte zeigen für den US-Leitindex S&P 500 keine Veränderung an. Der Kontrakt auf den Eurostoxx 50 (–0,2%) notiert tiefer.

News Vorbörse Schweiz

SGS: Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS hat in der ersten Jahreshälfte einen Umsatz von 3,28 Mrd. Fr. erwirtschaftet, 0,9% mehr. Das Genfer Unternehmen litt unter ungünstigen Wechselkursen. Um Währungseinflüsse sowie um Zu- und Verkäufe von Geschäftsteilen und Firmen bereinigt nahm der Umsatz um 8,1% zu. Das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis stieg ebenfalls leicht um 0,9% auf 14,1 Mio. Fr. Entsprechend verharrte die Ebit-Marge bei 14,1%. Die Prognose für das organische Wachstum bis zum Jahresende wurde angehoben. (Lesen Sie her mehr dazu)

Julius Bär: Die Julius-Bär-Gruppe hat im ersten Halbjahr den Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzerngewinn lag mit 532 Mio. Fr. um 20% über dem Resultat in der Vorjahresperiode, Zudem konnte die Zürcher Privatbank auch wieder anziehenden Netto-Neugeldzufluss vermelden. Der um Integrations- und Restrukturierungskosten adjustierte Halbjahresgewinn legte um 14% auf 541 Mio. Fr. zu. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Dätwyler: Der Industriekonzern Dätwyler hat im ersten Halbjahr den Umsatz zweistellig gesteigert: um 11,3% auf 602,7 Mio. Fr. Der weggefallene Umsatz mit Komponenten für Covid-Spritzen hat indes neben anderen Faktoren die Margen belastet: Der operative Gewinn (Ebit) sank um über 16% auf 60,5 Mio. Fr. Für das Gesamtjahr zeigt sich Dätwyler zurückhaltend. Die erwähnten negativen externen Effekte würden auch das zweite Halbjahr beeinflussen. (Lesen Sie her mehr dazu)

Belimo: Der Klimaspezialist Belimo hat im ersten Semester ein Wachstum des Nettoumsatzes um 7,7% auf 448,4 Mio. Fr. verzeichnet. Auch bei den Gewinnzahlen legte das Unternehmen zu: Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg um 10,4% auf 84,7 Mio. Fr., während die entsprechende Marge um 0,5 Prozentpunkte auf 18,9% zulegte. Der Reingewinn lag mit 65,0 Mio. Fr. um 6% über dem Vorjahr. Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 heisst es, man sei zuversichtlich für alle Geschäftsregionen. Angestrebt wird ein Umsatzwachstum in Landeswährungen auf Niveau des Fünfjahresdurchschnitts. (Lesen Sie her mehr dazu)



GAM: Die britische Liontrust verlängert die Angebotsfrist ihrer Offerte zur Übernahme des Asset-Managers GAM um drei Tage. Neu endet diese am 28. Juli 2023, wie am Montag aus dem aktualisierten Angebotsprospekt hervorging. Ein Grund für den Schritt wird nicht genannt. Zudem verzichtet Liontrust auf eine Bedingung ihres ursprünglichen Angebotsprospektes: Diejenige, dass der Verkauf des Bereich Fund Management Services (FMS) abgewickelt sein muss. Liontrust habe zudem bestätigt, dass ihr Angebot «vollständig und endgültig» sei, erklärte GAM in einer eigenen Mitteilung. Die Offerte werde also nicht erhöht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SoftwareOne: Der Verwaltungsrat von SoftwareOne hat auch das zweite, überarbeitete Übernahmeangebot von Bain Capital abgelehnt. Um sicherzustellen, dass alle Optionen zur Wertschaffung fair und gleichberechtigt betrachtet werden, wurde eine Prüfung strategischer Optionen eingeleitet. Diese Prüfung erfolge als Reaktion auf das zweite indikative Angebot von Bain Capital, schreibt SoftwareOne in einer Mitteilung vom Montag. Bain Capital bietet dabei eine Preisspanne von 19.50 bis 20.50 Fr. und knüpft das Angebot an verschiedene Bedingungen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Meyer Burger: Das Solarunternehmen Meyer Burger hat mit Herausforderungen zu kämpfen. Preisdruck wegen Überangebot auf dem Markt für Solarwafer und Abschreibungen auf Lagerbestände belasten das Ergebnis. In der Folge rechnet das Unternehmen im ersten Semester 2023 mit einem negativen Ebitda-Ergebnis von rund 42 Mio. Fr. Als Konsequenz verzichtet Meyer Burger auf die Nennung einer Ebitda-Guidance für 2023. Bis dato hatte das Unternehmen einen positiven operativen Gewinn in Aussicht gestellt. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen den Aufbau einer Solarzellenfabrik in den USA an. Zudem verlässt ein wichtiger Manager die Firma. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Wisekey: Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr. Gemäss ungeprüften Zahlen stieg der Umsatz um knapp 40% auf 15,1 Mio. $. Der Umsatz mit Halbleitern stieg dabei um 38% auf 14,8 Mio. Man profitiere somit von diesem wachsenden Markt.



Lalique: Bei der Luxusgüter-Gruppe Lalique kommt es zu Veränderungen in der Besitzerschaft. Silvio Denz, Mehrheitsaktionär und VR-Präsident, verkauft 600'000 der von ihm gehaltenen Aktien an die Müller Handels AG Schweiz. Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich der Anteil von Silvio Denz an Lalique auf 50,1% und die Müller Handels AG wird eine Beteiligung von 8,3% halten. Denz will laut der Mitteilung auch in Zukunft eine Mehrheit an Lalique behalten.

Also: Der IT-Grosshändler Also hat sein im letzten August begonnenes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 568'716 Aktien zum Durchschnittspreis von 172.51 Fr. zurückgekauft. Das entspricht 4,4% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

Addex: Das Biotech-Unternehmen Addex hat in Versuchen mit Ratten erste Erfolge in der Behandlung von Opioidmissbrauch erzielt. So hätten diese präklinischen Versuche gezeigt, dass die Verabreichung eines positiven allosterischen Modulators (mGlu2) die Einnahme des Opioids Oxycodon signifikant reduziert habe.

Sandoz: Die Generika-Spezialistin Sandoz kommt mit dem EU-Zulassungsantrag für das Biosimilar Natalizumab einen wichtigen Schritt weiter. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe eine positive Stellungnahme zur Marktzulassung des Multiple-Sklerose-Präparats abgegeben, teilte die Novartis-Tochter am Montag mit.

Roche: Roche und das US-Unternehmen Alnylam arbeiten gemeinsam an einem neuen Therapeutikum zur Behandlung von Bluthochdruck. Wie der Basler Pharmakonzern am Montag mitteilte, handelt es sich bei dem Prüfmedikament Zilebesiran um ein RNAi-Therapeutikum.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. Juli 2023

Schweiz

06:00 Dätwyler: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr/Conf. Call 13.30)

06:30 SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)

07:00 Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)

International

07:00 DEU: Hella, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: KPN, Halbjahreszahlen

07:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q1-Umsatz

14:00 DEU: Linde, Hauptversammlung

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Snap Inc., Hauptversammlung

Ohne genaue Zeitangabe:

NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröff.)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 06/23

15:45 USA: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Der wichtigste Termin aus Sicht der Märkte diese Woche ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Zudem erscheinen in Europa am Montag die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für den Dienstleistungssektor, für die gesamte EU sowie einzelne Mitgliedstaaten. Am Dienstag werden die EZB Bank Lending Survey sowie das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland veröffentlicht. Am Mittwoch erfahren wir mehr über das französische Konsumentenvertrauen und die Geldmenge M3 sowie die Kreditmenge im Euroraum. Am Donnerstag erscheinen das deutsche GfK-Konsumklima sowie das italienische Unternehmens- und Konsumentenvertrauen. Den Wochenabschluss am Freitag machen die EZB Survey of Professional Forecasters, das EU Economic Sentiment, das Industrie-, das Konsumenten- und das Dienstleistervertrauen im Euroraum, die deutschen, die spanischen und die französischen Konsumentenpreise sowie die erste Veröffentlichung des Q2-BIP in Frankreich, Spanien, Belgien und Österreich.



Am Mittwoch wird in der Schweiz der CS-CFA-Index veröffentlicht. Am Freitag erscheinen der Detailhandelsumsatz für Juni und das Kof-Konjunkturbarometer für Juli.



Das Vereinigte Königreich informiert ebenfalls am Montag über den aktuellen Einkaufsmanagerindex.



Auch in den USA ist der Zinsentscheid der Nationalbank am Mittwochabend Schweizer Zeit das wichtigste Ereignis diese Woche. Zudem stehen folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe, am Dienstag der FHFA- und der Case-Shiller-Hauspreisindex sowie das Konsumentenvertrauen, am Mittwoch die Neubauverkäufe, am Donnerstag die erste Veröffentlichung des Q2-BIP, der Auftragseingang für langlebige Güter, die Auslieferungen von Investitionsgütern und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Arbeitskostenindex, der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben, der Konsumklimaindex der Universität Michigan und der Fed-Index der Inflationserwartungen.

Die Zentralbank von Japan informiert am Freitag über ihre aktuelle Geldpolitik. Am selben Tag erscheinen die Konsumentenpreise für den Grossraum Tokio.



Aus China werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

