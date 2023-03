Der FuW-Morgen-Report vom 31. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu ABB, Lonza, Leonteq, Credit Suisse und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben gestern Donnerstag ihre Aufwärtstendenz fortgesetzt. Viele Investoren zeigen sich mit Blick auf die Lage im Bankensektor inzwischen wieder entspannter. Es gibt allerdings auch Skeptiker, die meinen, mit jeder weiteren Zinserhöhung nehme das Risiko neuer Turbulenzen zu.

Der Dow Jones Industrial hat gestern 0,4% auf 32’859 angezogen. Das entspricht dem höchsten Stand seit drei Wochen. Der breit gefasste S&P 500 hat 0,6% auf 4050,8 gewonnen, der technologielastige Nasdaq Composite 0,7% auf 12’013,5.

Aufgefallen sind unter anderem die Aktien von Kohl’s (+3,8%). Anleger haben es als Vertrauensbeweis gewertet, dass der Chef der Einzelhandelskette für gut 2 Mio. $ Titel gekauft hat.

Demgegenüber haben die Papiere des Anlagespezialisten Charles Schwab (–5%) eingebüsst, weil ihnen die Analysten von Morgan Stanley nach sieben Jahren die Kaufempfehlung entzogen haben.

Dagegen rückten Philip Morris (+2%) dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan höher. Positiv entwickelt haben sich auch Intel (+1,8%) und Boeing (+1,5%). Sie führen die Liste der besten Dow-Werte an. Auf der Verliererseite finden sich American Express (–0,7%) und 3M (–0,4%).

Asien/Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum ist unter Investoren ebenfalls ein verhaltenes Aufatmen spürbar. Im heutigen Freitagshandel tendieren die allermeisten Börsen nach den freundlichen Vorgaben von Wallstreet fester.

Mit Spannung erwartet werden die US-Teuerungsdaten. Deutschland hat gestern für März einen Anstieg der Konsumentenpreise um voraussichtlich 7,4% gemeldet, nach jeweils 8,7% im Januar und Februar.

In Tokio notieren der Nikkei 225 (+1%) und der breit gefasste Topix (+1,3%) im laufenden Nachmittagshandel spürbar im Plus. In Hongkong bewegt sich der Hang Seng (+0,7%) ebenfalls über dem Schlussstand des Vortages.

Nur knapp höher liegt dagegen der Shanghai Composite (+0,2%). Die gleiche Avance zeigt der Straits Times in Singapur. Eine klarere Aufwärtstendenz zeigen der Kospi (+0,9%) in Seoul sowie der australische ASX 200 (+0,7%).

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,25% im Plus. Der auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,1% höher.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die US-Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan will offenbar definitiv gegen die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma Klage einreichen. Diese hat verfügt, dass die AT1-Anleihen von Credit Suisse bei der Übernahme durch UBS vollständig abgeschrieben werden. Später könnte eine Klage gegen Credit Suisse bzw. UBS folgen, schreibt heute die NZZ. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

AMS Osram: Der Sensorenhersteller ernennt Rainer Irle zum Finanzchef. Der derzeitige Finanzchef Ingo Bank hatte bereits im vergangenen Oktober mitgeteilt, das Unternehmen im April zu verlassen. Der 53-jährige Irle ist seit 2013 CFO bei der deutschen Siltronic, einem Hersteller von Silizium-Wafern für die Halbleiterindustrie. (Lesen Sie mehr dazu hier.)



Leonteq: Die Aktionäre des Derivatspezialisten lehnten an der Generalversammlung den Antrag zur Einführung eines Kapitalbands in den Statuten ab. Der grösste Leonteq-Aktionär, Raiffeisen Schweiz (29%), hatte schon zuvor mitgeteilt, dass er den Antrag ablehne. Nun hat dieser an der GV zwar mehr als 50%, aber nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erhalten. Alle anderen Anträge sind angenommen worden.



Leonteq: Der Derivatspezialist hat am Freitag ein Update zur Kooperation mit Raiffeisen im Bereich strukturierte Produkte bekannt gegeben. Die beiden Partner gingen davon aus, dass die Arbeiten und die dazugehörigen Tests im Mai abgeschlossen werden dürften. Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen Leonteq und Raiffeisen, die bis 2030 geplant ist, hänge vom erfolgreichen Abschluss der technologischen Verbindung zwischen den beiden Plattformen ab.



Schlatter: Der Maschinenbauer hat den Betriebsgewinn (Ebit) im Geschäftsjahr 2022 3,5% auf 5,5 Mio. Fr. verbessert. Der Reingewinn stieg 29,2% auf 3,4 Mio. Fr. Nachdem im Vorjahr auf eine Ausschüttung verzichtet worden war, will Schlatter nun wieder eine Dividende in Höhe von 0.50 Fr. je Aktie zahlen. Für 2023 geht Schlatter von einem leicht höheren Nettoerlös und Ebit aus. Über die Umsatzsteigerung von 16,7% auf 110,5 Mio. Fr. hatte Schlatter bereits im Januar informiert. (Lesen Sie mehr dazu hier.)



ABB: Der Industriekonzern startet sein vorherige Woche angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 3. April. Es soll bis zum 20. März 2024 laufen, teilte er weiter mit. Basierend auf dem aktuellen Aktienkurs könnten maximal rund 30 Mio. Titel zurückgekauft werden.



Lonza: Der Pharmazulieferer Lonza startet sein Ende Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 3. April. Das Programm soll im ersten Semester 2025 abgeschlossen sein, wie Lonza am Freitag mitteilte. Basierend auf dem Schlusskurs vom Mittwoch sollen 3,7 Mio. Fr. Titel oder 5,01% des Aktienkapitals der Gesellschaft vernichtet werden.



Huber+Suhner: Der Komponentenhersteller Huber+Suhner hat sein 2021 lanciertes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Die unter dem Programm erworbenen Valoren werden nun an der nächsten ordentlichen Generalversammlung im März 2024 zur Vernichtung vorgeschlagen.

TX Group: Die Mediengruppe TX Group und ihre Tochtergesellschaft Goldbach schliessen die im Dezember angekündigte Übernahme der in der Aussenwerbung tätigen Clear Channel Schweiz ab. CEO für sämtliche Out-of-Home-Aktivitäten von Goldbach wird der bisherige Chef von Clear Channel Schweiz, Christoph Marty.

Aevis Victoria: Die Hotel- und Privatklinikgruppe hat 2022 den Umsatz 28% auf 1,14 Mrd. Fr. gesteigert. Der Reingewinn vervielfachte sich auf 61,8 Mio. Fr., nach 4,6 Mio. Fr. im Vorjahr. Aevis Victoria hatte während der Coronapandemie herbe Einbussen einstecken müssen. Die Aktionäre sollen eine Ausschüttung von insgesamt von 0.75 Fr. pro Aktie erhalten. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Intershop: Die Immobiliengesellschaft hat mit Simon Haus einen neuen CEO. Er wird sein Amt zum 1. Juli antreten. Sein Vorgänger Cyrill Schneuwly hatte seinen Rücktritt Ende Dezember 2022 angekündigt. Haus bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Bau- und der Immobilienbranche mit.

SHL Telemedicine: Die Aktien von SHL Telemedicine sind ab Anfang nächster Woche auch in den USA kotiert. Die US-Aufsichtsbehörde SEC hat die Zulassungserklärung für die Kotierung für wirksam erklärt. Die an Nasdaq gehandelten American Depositary Receipts (ADR) werden je eine SHL-Aktie repräsentieren.

Highlight E&E: Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX hat eine Untersuchung gegen Highlight Event and Entertainment eröffnet. Es gehe um eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität im Zusammenhang mit der Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen, so die SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag. Highlight E&E ist in den Bereichen Film, Sport- & Event-Marketing und Sport tätig.

Zwahlen & Mayr: Die in den Bereichen Stahlbau und Edelstahlrohre tätige Zwahlen & Mayr hat den Umsatz 2022 um 3,5% auf 59 Mio. Fr. gesteigert. Unter dem Strich steht ein Reingewinn von 1,2 Mio. Fr., 17,5% mehr als im Vorjahr. 2023 will Zwahlen & Mayr die Abhängigkeit von den Energiekosten verringern und damit die starken Preisschwankungen reduzieren. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 31. März 2023

Schweiz

06:00 Schlatter: Ergebnis 2022

07:00 Aevis: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 Obseva: Ergebnis 2022

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze Februar

SNB: Repotagung (ab 09.30 Uhr), Zürich

International

07:00 DEU: Nordex, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Knaus Tabbert Jahreszahlen (detailliert)

07:30 AUT: Erste Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert)

07:40 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk)

07:55 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Va-Q-Tec, Geschäftsbericht

09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 ITA: Unicredit, Hauptversammlung

11:00 DEU: Cenit AG, Onlline-Präsentation Jahresergebnisse

11:00 DEU: Zeppelin, Bilanz-Pk, Friedrichshafen



CHN: Huawei, Jahreszahlen

Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/23 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Aussenhandelspreise 02/23

08:00 DEU: Mietbelastung privater Haushalte (Erstergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung zur Wohnsituation), Jahr 2022

08:00 DEU: Einzelhandel (Umsatz), 02/22

08:00 GBR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/22 (endgültig)

08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/23

09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise03/23 (vorläufig)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 02/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen 02/23

14:30 USA: Konsumentenausgaben 02/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig)

17:00 EUR: EZB-Präsidentin Lagarde spricht in Florenz



EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern

Ausblick – Unternehmen

Die kommende Viertagewoche startet mit dem Jahresergebnis der Elektroinstallateurgruppe Burkhalter. An der Medienkonferenz im September gab das Unternehmen keine konkrete Guidance. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein etwas verzerrtes Bild der wirtschaftlichen Lage, da ab dem zweiten Halbjahr die operativen Geschäfte der ehemaligen Poenina-Gruppe in die Burkhalter-Konzernrechnung konsolidiert wurden.

Am Dienstag folgt der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace mit den vollständigen und geprüften Zahlen für 2022. Nachdem Ende Februar bereits die Eckdaten bekannt gegeben wurden, sind keine grossen Überraschungen zu erwarten. Getrieben von der Nachfrage aus der Luftfahrtindustrie dürfte das Unternehmen in diesem Jahr weiter dynamisch wachsen. Für 2023 steht endlich ein Reingewinn auf der Agenda.

Am selben Tag findet die letzte ordentliche Generalversammlung von Credit Suisse in ihrer 167-jährigen Bestehensgeschichte im Hallenstadion in Zürich statt. Fast ironisch klingen die ursprünglichen Traktanden nun nach dem «schwarzen Sonntag» vor knapp zwei Wochen. Der Verwaltungsrat hat darum gestern auch mehrere Anträge zurückgezogen. So sollen die Aktionäre nicht über die Entlastung der Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung abstimmen.

Die Tage zuvor hatten Aktionärsberater wie die Anlagestiftung Ethos und die einflussreichen angelsächsischen Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis den CS-Aktionären empfohlen, gegen die Entlastung zu stimmen. Auch der Tagesordnungspunkt für Boni der Geschäftsleitung für den Fall einer erfolgreichen Restrukturierung der Bank wurde gekippt. Und schliesslich wird die Abstimmung über die Dividende in Höhe von 5 Rp. je Aktie wegen des durch den Bund angeordneten Ausschüttungsverbots im Zusammenhang mit der Notübernahme durch UBS obsolet.

Die Aktionäre sollen aber über die weitere Gewinnverwendung abstimmen. Auch auf der Traktandenliste verbleiben etwa die Genehmigung der Jahresrechnung oder die Abstimmungen über die Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Zudem stellen sich die Mitglieder des CS-Verwaltungsrats offenbar weiterhin zur Wiederwahl, wobei für Kontroversen gesorgt ist. So sind sich die Aktionärsberater in ihren Empfehlungen diesbezüglich uneinig. Die Emotionen dürften bei der versammelten Mannschaft der Eigner hochkochen, es wird eine geschichtsträchtige Veranstaltung.

Ebenfalls am Dienstag hält die Wettbewerbskommission ihre Jahresmedienkonferenz. Ihre Stellungnahme zum UBS-CS-Deal wird für die kommenden Monate heiss erwartet, sie könnte der Finanzmarktaufsicht empfehlen, die Übernahme nur unter Auflagen zu genehmigen. An der bevorstehenden Medienveranstaltung wird sich die Weko Fragen nach einem Lagebericht stellen müssen.

Am Mittwoch folgt UBS ebenfalls mit einer Präsenzausführung ihrer ordentlichen Generalversammlung in der St. Jakobshalle Basel. Gleich im Nachgang der Veranstaltung beginnt für Alt- und Neu-Chef Sergio Ermotti sein erster Arbeitstag bei der grössten Schweizer Bank.

Am selben Tag veröffentlicht der weltgrösste Schokoladenproduzent Barry Callebaut das Jahresergebnis. Im Januar hat er bereits Umsatzzahlen bekannt gegeben und die Prognosen trotz tiefer Erwartungen klar verpasst. Die Wachstumsverlangsamung ist unter anderem auf die wochenlange Schliessung der Fabrik im belgischen Wieze nach einer Salmonellenverunreinigung und auf den allgemein schleppenden Absatz von Schokoladeprodukten zurückzuführen.

Den Abschluss der Kurzwoche macht ein weiterer gewichtiger Spieler im Swiss Market Index mit seiner jährlichen Generalversammlung: Die Versicherungsgesellschaft Zurich Insurance lädt ihre Aktionäre für Donnerstag ins Hallenstadion in Zürich ein und lässt sie unter anderem über die vorgeschlagene Dividendenerhöhung auf 24 Fr. je Titel abstimmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.