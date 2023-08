Der FuW-Morgen-Report vom 7. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Sika und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und in den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

An den asiatischen Börsen haben sich die Anleger zum Wochenstart am Montag nach gemischten US-Jobdaten von Ende vorangehender Woche eher zurückgehalten. In China haben sich Investoren insbesondere von Pharmawerten getrennt, nachdem über die Ausweitung einer Antikorruptionskampagne im Gesundheitswesen berichtet wurde. Der Biotech-Wert Beigene etwa hat mehr als 6% verloren.

Der Shanghai Composite hat 0,6% verloren. Der CSI 300, der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, hat 0,7% abgegeben. In Hongkong notierte der Hang Seng hingegen gehalten. In Tokio hat der Nikkei-225 die anfänglichen Verluste kontinuierlich wettgemacht und lag 0,2% höher, der breiter gefasste Topix stieg um 0,4%.

In Korea gab der Kospi hingegen 0,7% nach und in Australien ist der All Ordinaries mit –0,3% ebenfalls leicht im Minus in die Woche gestartet.



USA

In den USA hatte am Freitag der Arbeitsmarktbericht zu reden gegeben. Die Zahl von 187’000 neuen Jobs im Juli ist tiefer ausgefallen als die von Ökonomen geschätzten 200’000. Beobachter blieben in ihrer Meinung gespalten, ob das nun für das Ende des Zinserhöhungszyklus spreche oder ob doch noch mit weiteren Zinsschritten zu rechnen sei.

Die wichtigsten Indizes tauchten aber erst gegen Handelsschluss ins Minus. Der Dow-Jones-Industrial-Index ging mit Minus 0,43% bei 35’066 Punkten ins Wochenende. In der ersten Augustwoche resultierte damit ein Verlust von 1%. Der breitere S&P 500 büsste am Freitag 0,53% auf 4478 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 gab 0,51% auf 15’275 Punkte nach. Der Wochenverlust beträgt damit 3%.



Am Freitag sind die Schwergewichte Amazon und Apple mit grossen Kursbewegungen aufgefallen. Apple sackten um 4,8 Prozent ab, Amazon sprangen 8,3% in die Höhe und erreichten damit ein Zwölfmonatshoch. Bei Apple wurde aufgrund des Ausblicks eine geringere Nachfrage befürchtet, als bisher erwartet worden war.

Amazon dagegen legte die Latte für ihr Jahresumsatzziel höher und meldete glänzende Gewinne im abgelaufenen Jahresviertel. Von Amazons starkem Cloud-Geschäft profitierten auch andere Aktien: Microsoft zogen um 0,3 und Snowflake um 3,5% an.



Futures

Gemäss den Septemberkontrakten auf die wichtigsten amerikanischen und europäischen Börsenindizes blicken die Anleger der anbrechenden Woche relativ positiv entgegen. Die Futures auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 notieren beide 0,37% fester.

News Vorbörse Schweiz



UBS: Die Grossbank UBS treibt die Integration von Credit Suisse voran. Dabei dürfte vor allem die Investment Bank umgebaut und erheblich verkleinert werden. Heute Montag will die Grossbank gemäss der Nachrichtenagentur Reuters weitere Schritte bekanntgeben. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Sika: Der Baustoffkonzern hat die peruanische Chema erworben. Das Familienunternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von 50 Mio. Fr. und ist auf Fliesenverlegung spezialisiert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Igea Pharma: Die niederländische Igea Pharma hat gegen die Entscheidung der SIX Exchange Regulation, die Aktien am 6. November zu dekotieren, Rekurs eingelegt. Die Bemühungen des neuen Verwaltungsrats seien nicht ausreichend gewürdigt worden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Wichtige Ereignisse vom 7. August 2023

Schweiz

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2023

08:30 BFS Wohnimmobilienpreisindex Q2

09:00 KOF Konjunkturumfragen August

09:00 SNB: Devisenreserven Juli 2023

International

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Presse-Telefonkonferenz)

07:00 DEU: Aurubis, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen

08:00 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 h Call)

13:00 USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q2-Zahlen

USA: Adtran, Q2-Zahlen

Konjunktur

ROU: Zentralbank, Zinsentscheidung

07:00 JPN: Frühindikatoren 06/23 (vorläufig)

07:00 SPA: Verbraucherpreise 07/23

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 07/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/23

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 07/23

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 08/23

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 08/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa startet mit dem Sentix-Konjunkturindex für die EU und der deutschen Nettoproduktion. Am Dienstag werden die deutschen und niederländischen Konsumentenpreise publiziert. Am Donnerstag veröffentlicht die EZB. Am selben Tag erscheinen die italienischen Konsumentenpreise. Die französischen und spanischen Konsumentenpreise folgen am Freitag, zusammen mit dem deutschen Leistungsbilanzsaldo.



Am Montag erfahren wir in der Schweiz mehr über die Arbeitsmarktdaten im Juli, den Q2-Wohnimmobilienpreisindex, die Konjunkturumfragen für den August sowie die SNB-Devisenreserven im Juli. Am Freitag informiert die Ratingagentur S&P über das aktuelle Rating der Schweiz.

Das Vereinigte Königreich publiziert am Freitag zum ersten Mal das Q2-BIP sowie die Zahlen zur Industrieproduktion.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Konsumentenkredite, am Dienstag der NFIB-Index für mittelständische Unternehmen und der Handelsbilanzsaldo, am Donnerstag die Konsumentenpreise und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Erzeugerpreise und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.

In Japan wird am Dienstag der Leistungsbilanzsaldo veröffentlicht.

Am Montag wird in China über die Devisenreserven informiert. Am Dienstag erscheint der Handelsbilanzsaldo. Die Erzeuger- und Konsumentenpreise werden am Mittwoch publiziert.

