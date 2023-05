Der FuW-Morgen-Report vom 26. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, AMS Osram, Glencore sowie anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Der ungelöste Streit über die Erhöhung der Schuldenobergrenze und ein überraschend guter Quartalsbericht im Chipsektor bestimmten am Donnerstag den Kursverlauf an den US-Börsen. Am Ende schloss der Dow Jones Industrial 0,1% tiefer auf 32'765 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stieg 0,9% auf 4151 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite legte dagegen deutlich zu, 1,7% auf 12'698 Punkte.

Im Mittelpunkt des Interesses standen die Aktien von Nvidia (+24,4%). Der Spezialist für Grafikkarten- und KI-Chips meldete für das laufende Quartal ein doppelt so hohes Umsatzziel, wie Analysten erwartet hatten. Im Schlepptau verzeichneten andere Branchenvertreter Kursgewinne: AMD (+11,2%), Synopsys (+9,8%), Applied Materials (+7,2%). Aber auch die Schwergewichte Microsoft (+3,8%) und Alphabet (+2,2%) profitierten. Zu den Ausnahmen zählten Intel (–5,5%).

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Dienstag leicht im Plus. In Tokio steigt der Nikkei 225 0,7% und der breiter gefasste Topix 0,3%. In Hongkonger bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,1% verliert. Der koreanische Kospi notiert 0,2% höher. In Taiwan setzt sich die Chipeuphorie fort: Der Taiex legt 1,2% zu.



Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,1% höher.

Futures

Die Terminkontrakte (Futures) sowohl auf den S&P 500 als auch auf den Euro Stoxx 50 handeln am Freitagmorgen 0,2% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

UBS/Credit Suisse: Der Bund hat bisher durch Prämien von Credit Suisse (CS) gut 100 Mio. Fr. eingenommen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter erhöhte mit dieser Aussage im Rahmen eines Interviews mit Tamedia die bisher bekannte Summe von fast 80 Mio. Fr. bis Ende April. Zudem: «Die Finanzmarktaufsicht muss sicherlich gestärkt werden», sagte die Bundesrätin, «beispielsweise über eine Bussenkompetenz oder ein Senior-Management-System.» (Lesen Sie hier mehr.)



UBS/Credit Suisse: Die EU genehmigt die Übernahme von Credit Suisse durch UBS ohne Auflagen, wie die Europäische Kommission am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hat. UBS rechnet mit einem Abschluss der Transaktion im laufenden zweiten Quartal. Zuletzt hatte das Management Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt. Ausstehend ist etwa noch die für die Grossbank sehr wichtige Zustimmung durch die US-Börsenaufsicht SEC. (Lesen Sie hier mehr.)



AMS Osram: Beim Halbleiterunternehmen kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat: Nach Ablauf der Amtszeit von Brian Krzanich wird Andreas Mattes als neuer Kandidat an der Generalversammlung vom 23. Juni zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Matter war zuletzt President und CEO des US-Unternehmens Coherent, das Laser und Lasertechnologien anbietet.



CFT: Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an. Demnach will er zwischen Juni 2023 und Mai 2026 bis zu 300'000 Papiere zurückkaufen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. (Lesen Sie hier mehr.)



Glencore: Das Glencore-Agrarhandels-Joint-Venture Viterra, an dem Glencore rund die Hälfte besitzt, soll mit dem US-Konkurrenten Bunge über eine Fusion verhandeln. Dies berichtete am Donnerstag die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider. Glencore wollte dies auf Anfrage von AWP nicht kommentieren. Bunge hat gemäss den Angaben einen Marktwert von über 13 Mrd. $ und gilt als einer der grössten Verarbeiter von Ölsaaten. (Lesen Sie hier mehr.)



Intershop: Beim Immobilienkonzern kommt es zu drei Rücktritten in der Geschäftsleitung. Christian Baldinger, Leiter Bau und Entwicklung, habe seinen Arbeitsvertrag bei Intershop per Ende März 2024 aufgelöst, um in den frühzeitigen Ruhestand zu gehen. Auch Andreas Wirz, Leiter Portfolio-Management, und Finanzchef Thomas Kaul werden Intershop im ersten Halbjahr 2024 verlassen, gemäss den Angaben auf eigenen Wunsch. Im Dezember hatte der bisherige CEO Cyrill Schneuwly per 1. Oktober 2023 seinen Rücktritt bekanntgegeben. Er wird wie bereits bekannt von Simon Haus abgelöst.



LUKB: Die Luzerner Kantonalbank hat mit einer Kapitalerhöhung 488,8 Mio. Fr. aufgenommen. 99,9% der Bezugsrechte seien ausgeübt worden, teilte sie mit. Der Kanton Luzern als Hauptaktionär halte unverändert einen Aktienanteil von 61%. Zudem bestätigte die LUKB ihre finanziellen Langfristziele für die Jahre 2021 bis 2025. Das Mindestziel für die CET1-Ratio (hartes Kernkapital) steigt von bisher 11 auf 12%. (Lesen Sie hier mehr.)



Holcim: Der Zementkonzern schliesst das im November gestartete Aktienrückkaufprogramm ab. Insgesamt wurden Aktien für 2 Mrd. Fr. zurückgekauft. Dies entspreche 6% des gesamten Aktienkapitals, teilte Holcim mit. (Lesen Sie hier mehr.)



Roche: Der Pharmakonzern wird am Krebskongress Asco, der vom 2. bis 6. Juni stattfindet, unter anderem neun Daten zur Behandlung von Lymphomen und Leberzellkarzinomen (HCC) vorstellen, teilte er am Freitag mit.



Molecular Partners: Auch das Biotech-Unternehmen Molecular Partners will am Krebskongress Asco weitere positive Daten zu seinem Kandidaten MP0317 vorlegen. Dabei sei der Kandidat bei Patienten mit soliden Tumoren getestet worden, teilte das Unternehmen mit.



Dottikon: Die Aktionäre haben an der ausserordentlichen Generalversammlung der Revision der Statuten mit grosser Mehrheit zugestimmt. Bei der Statutenänderung ging es unter anderem um die Einführung eines Kapitalbands und die Möglichkeit zu einer virtuellen Generalversammlung. An der Versammlung waren gemäss Dottikon 94,4% der stimmberechtigten Aktien vertreten.



Carlo Gavazzi: Die Elektrotechnikgruppe erwartet für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 gemäss provisorischen Zahlen einen Umsatz von rund 209 Mio. Fr. (VJ: 183,4 Mio. Fr.), einen Ebit von rund 39 Mio. Fr. (VJ: 31,0 Mio. Fr.) und einen Reingewinn von rund 28 Mio. Fr. (VJ: 22,0 Mio. Fr.). Im laufenden Jahr dürfte das Wachstum allerdings nicht im gleichen Stil weitergehen, betonte das Unternehmen. Den endgültigen Jahresabschluss wird es am 22. Juni vorlegen. (Lesen Sie hier mehr.)



Xlife Sciences: Die Beteiligungsgesellschaft hat weitere rund 15% der Aktien des US-Unternehmens Laxxon Medical für rund 1,5 Mio. Fr. verkauft. Seit März 2023 habe Xlife Sciences rund 46% der Anteile an Laxxon Medical veräussert und damit einen Erlös von rund 4,5 Mio. Fr. erzielt, teilte sie weiter mit.

Xlife Sciences: An der Generalversammlung vom 20. Juni kommt es zum Wechsel im Verwaltungsratspräsidium. Der Gründer und Grossaktionär David Deck soll zum VR-Präsidenten gewählt werden. Er soll Bernhard Scholz ablösen, der das Amt während vier Jahren besetzt hatte.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 26. Mai 2023

Schweiz

08:30 BFS: Beschäftigungsbarometer im Q1

09:00 MK UBS: Studie Ferienwohnungsmarkt (Alpine Property Focus)



Sonstige Termine:

Cosmo: GV (12.00 Uhr), Amsterdam

Glencore: GV (11.30 Uhr), Zug

International

07:30 DEU: Prosiebensat1 Media, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SAF Holland, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung

10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung und ao HV

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung



DEU: Adler Real Estate, Q1-Zahlen

Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/23

08:00 DEU: Sozialleistungen des Staates (Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen), Jahre 1991 bis 2022

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 04/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/23

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/23

14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 04/23 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (endgültig)



EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Slowakei, Liechtenstein

EUR: Fitch Ratingergebnis Spanien, Litauen

Ausblick – Unternehmen

Nach dem Pfingstwochenende steht am Dienstag das Trading Update von Aryzta an. Die ZKB rechnet vor allem preisbedingt mit einem starken Umsatzwachstum von rund 19% auf 515 Mio. Fr. Die Volumen dürften etwa 4% zugenommen haben. Der Gesundungsprozess des Industriebäckers kommt demnach weiter voran. Arundel hält die Generalversammlung ab.



Am Mittwoch meldet das Chemieunternehmen Dottikon ES das Jahresergebnis 2022/23. Erwartet werden ein Umsatzwachstum von über 20% auf etwas über 300 Mio. Fr. sowie ein Anstieg des Betriebsgewinns um gegen 40% auf rund 95 Mio. Fr. Damit dürfte die Marge auf mehr als 30% gestiegen sein. Zudem finden die Generalversammlungen von Addex und Lalique statt.



Am Donnerstag, dem 1. Juni, hält Dottikon ES einen Capital Markets Day für Finanzanalysten und institutionelle Investoren auf dem Firmengelände in Dottikon ab.

