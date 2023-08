Der FuW-Morgen-Report vom 4. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swiss Re, Sika, Dufry und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts in den USA am heutigen Freitag hielten sich die Anleger zurück. An den New Yorker Börsen hat der Dow Jones den Donnerstagshandel auf 35’216 Punkten 0,2% tiefer geschlossen. Der breitere S&P 500 beendete die Sitzung bei 4502 Punkten 0,3% tiefer. An der Tech-Börse Nasdaq schlossen die Kurse bei 15’354 Punkten 0,1% tiefer. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt beeinflussen die Zinsentscheidungen der Notenbank Fed.

Einzelaktien reagieren teils heftig auf vorgelegte Zahlen. Stark abgestraft wurden die Valoren von Qualcomm und Papyal. Die Qualcomm-Aktie verlor 8,2%, nachdem der Prozessorenhersteller mit seiner Umsatzprognose enttäuscht hatte. Paypal sackten um 12,3% ab: Der Zahlungsdienstleister vergrätzte die Märkte mit Transaktionsmargen, die als zu schwach eingestuft wurden.

Die Technologie-Megacaps Apple und Amazon legten ihre Zahlen nach Handelsschluss vor. Im nachbörslichen Handel entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. Bei Apple, wo der Erlös im laufenden Quartal nach konzerneigener Prognose stagnieren dürfte, geht der Kurs um 2% zurück. Amazon hingegen steigen 8,7%. Der E-Commerce-Konzern verbucht deutlich steigenden Umsatz und Gewinn.

Asien/Pazifik

Der japanische Nikkei 225 notiert 0,1% tiefer, während der breiter gefasste Topix 0,1% fester tendiert. Ebenfalls nur leicht fester notiert der südkoreanische Kospi mit 0,1% im Plus. In China wirkt eine Aussage der Notenbank, wonach mehr Finanzmittel in die Privatwirtschaft fliessen sollen, für gute Stimmung. Die Börse in Shanghai legt um 0,7% zu. Der Hang Seng in Hongkong erreicht ein Plus von 1,2%. In Australien notieren die Indizes ASX 100 und ASX 200 jeweils 0,1% tiefer.

Futures

Die Terminmärkte verzeichnen steigende Kurse. Die Futures auf dem S&P 500 und dem Euro Stoxx 50 notieren jeweils 0,4% höher.

News Vorbörse Schweiz

Swiss Re: Der Rückversicherer weist für das erste Halbjahr einen deutlich besseren Konzerngewinn von 1,45 Mrd. Fr. aus. Die Analysten hatten allerdings minim mehr erwartet. Im Vorjahr lag der Gewinn wegen schwacher Börsen und Rückstellungen für den Ukraine-Krieg nur bei 157 Mio. Fr. Trotz Katastrophen in der Türkei, Neuseeland und Italien hat sich der Schaden-Kosten-Satz in der Sach- und Haftpflichtrückversicherung auf 94,7% verbessert (Vorjahr 98,5%). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Sika: Der Bauchemie- und Klebstoffproduzent hat den Umsatz im ersten Halbjahr in schwierigem Umfeld für die Bauindustrie 1,8% auf 5,35 Mrd. Fr. gesteigert. Der starke Franken bremst, die Zahlen enthalten zwei Monate der Übernommenen MBCC, deren Wachstumsbeitrag Sika auf 7,2% beziffert. Die Gewinnzahlen sind eingebrochen. Der Ebit sank 21,6% auf 660,4 Mio. Fr., der Gewinn ist 31% auf knapp 412 Fr. gefallen. (Lesen Sie hier mehr.)

Dufry: Der Reisedetailhändler hat im ersten Halbjahr dank deutlich mehr Passagieren im Flugverkehr und der Autogrill-Übernahme einen Umsatzsprung hingelegt. Dufrys Umsatz ist 96% auf 5,72 Mrd. Fr. höher ausgefallen als in der Vorjahresperiode (organisch, inkl. der ab Februar konsolidierten Autogrill +31,5%). Der operative Gewinn auf Stufe Ebitda hat sich auf 492 Mio. Fr. verdoppelt, die Marge ist von 7,8 auf 8,6% gestiegen. Nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS resultierte jedoch ein Verlust von 27,6 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobimo: Der Immobilienkonzern weist im ersten Semester einen Mieterfolg von 64,4 Mio. Fr. aus (+7,3%), etwas mehr als die Konsensschätzung. Die Bewertungskorrekturen von –9,3 Mio. Fr. haben den Gewinn auf 34,3 Mio. Fr. sinken lassen. Dank einem Bewertungszuwachs von 31,5 lag der Gewinn im Vorjahr noch bei 63,5 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Coltene: Der Hersteller von Dentalbedarf hat in der ersten Jahreshälfte seine Verkäufe in Lokalwährungen um 1,7% auf 131,4 Mio. Fr. gesteigert (–2,6% in Fr.). Coltene hat die Erwartungen damit nicht erfüllt, auch mit den Gewinnzahlen nicht. Der Ebit ist auf 14,4 Mio. Fr. gefallen, die entsprechende Marge liegt mit 11% deutlich unter dem selbst gesteckten Ziel von 15%. Der Gewinn ist 17,4% auf 10 Mio. Fr. gefallen. (Lesen Sie hier mehr.)

Newron: Das bei Mailand domizilierte Biotech-Unternehmen weist für das erste Halbjahr annähernd konstante Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 5,7 Mio. € aus. Die Einnahmen haben sich fast verdoppelt auf 5,5, Mio. €, sodass der Verlust auf knapp 7 Mio. verringert werden konnte (Vorjahr 8,6 Mio. €). Die flüssigen Mittel standen per Ende Juni bei 17,1 Mio. € und sollen weit ins nächste Jahr hinein reichen. Wichtige Studienresultate mit ihrem Wirkstoff gegen Schizophrenie erwartet Newron für Ende 2023 und Anfang 2024. (Lesen Sie hier mehr.)

Basilea: Das auf Infektionskrankheiten spezialisierte Biotech-Unternehmen hat nach Verzögerungen den Zulassungsantrag für sein Antibiotikum Ceftobiprol bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht. Basilea hat die Zulassung für drei Indikationen beantragt, darunter bestimmte Lungenentzündungen. (Lesen Sie hier mehr.)

GAM: Die Aktionärsgruppe Newgame und Bruellan will den Vermögensverwalter mit einem 100-Tage-Plan neu ausrichten. Der Plan benötigt 25 Mio. Fr. frisches Kapital via Wandelanleihe und soll nach der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. August umgesetzt werden. So würde das Eigenkapital weniger verwässert als durch die Liontrust-Übernahme. Liontrust verlängert ihr Angebot nun bis am 23. August. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 4. August 2023

Schweiz

06:00 Coltene: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)

06:00 Sika: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr)

07:00 Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr)

07:00 Mobimo: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)

07:00 Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr)

08:30 BFS: Logiernächte Juni/H1 2023

09:00 KOF Beschäftigungsindikator Q3

International

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pk)

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (10.00 h Telefoncall)

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: SNP Group, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Hawesko, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Freenet, Analystencall zu den Q2-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 06/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 05/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 06/23

08:45 FRA: Löhne Q2/23

09:00 SPA: Industrieproduktion 06/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 06/23

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 07/23



EUR: S&P Ratingergebnis EFSF, ESM

EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Dänemark

Ausblick – Unternehmen

Nächste Woche startet die Veröffentlichung der Unternehmensabschlüsse erst am Dienstag. Die Genfer Kantonalbank, das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmen Ascom, der Gesundheitskonzern Galenica und der Rohstoffhändler Glencore machen den Auftakt. Ärger gab es jüngst für letzteres Unternehmen vonseiten des aktivistischen Investoren Bluebell. Der Rohstoffkonzern fokussiere immer noch zu stark auf Kohle und nehme die Klimaziele nicht ernst genug, so der Vorwurf. Die Absetzung von CEO Gary Nagle wird gefordert, nach gerade mal zwei Jahren im Amt. Erfreulicher läuft es für Ascom. Analysten begrüssen insbesondere, dass das Management derzeit sehr auf Kosten und Prozessverbesserungen achtet. Das Unternehmen befindet sich auf gutem Weg, was die wiedergewonnene Umsatz- und Margendynamik beweisen sollte. Auch für Galenica wird ein Ergebnis über Vorjahr erwartet. Investoren bietet das defensiv aufgestellte Unternehmen Sicherheit im volatilen Umfeld.



Am Mittwoch legen die Berner Kantonalbank, die grösste Schweizer Onlinebank Swissquote und das Biotech-Unternehmen Kuros ihre Halbjahreszahlen vor. Swissquote hat sich in der jüngsten Bankenkrise als sicherer ­Hafen für Kunden bewährt und substanziellen Zufluss erhalten. Das Kryptogeschäft schwächelt zwar, aber von den kurzfristigen Veränderungen der Zinslandschaft profitiert die Bank stark. Trotz betont vorsichtig getroffener Annahmen wird ein neues Rekordergebnis von 230 Mio. Fr. Vorsteuergewinn für 2023 in Aussicht gestellt. Analysten erwarten sogar ein noch besseres Ergebnis, bereits die Halbjahreszahlen sollten positiv überraschen.



Weiter geht es am Donnerstag mit der Basler Kantonalbank, der Versicherungsgruppe Zurich, dem Industriekonzern Metall Zug, dem Fleischverarbeiter Bell sowie dem Stahlhersteller Swiss Steel. Zurich Insurance erfreut Anleger regelmässig als grosszügiger Dividendenzahler. Das dürfte nach Marktkonsens auch so bleiben, die Dividendenfähigkeit ist weiterhin sehr vorteilhaft, die geschätzte Rendite mit mehr als 6% für 2023 hoch. Das Geschäftsvolumen des Versicherers entwickelt sich bisher im Jahresverlauf erfreulich. Allerdings sei die Gewinnmarge unter Druck, informierte das Management zum ersten Quartal. Wie sehr, werden wir bald sehen. Zurich publiziert standardmässig nur den Semester- und Jahresausweis.



Am Freitag gibt es keine Abschlüsse, dafür etwas aussergewöhnlich am Samstag die GV des Spezialchemiekonzerns Ems. Das in der Vergangenheit erfolgsverwöhnte Unternehmen um Firmenchefin Magdalena Martullo-Blocher musste jüngst das zweite Mal in Folge seine Prognosen leicht senken. Die Publikation der definitiven Halbjahreszahlen folgt Ende August.



