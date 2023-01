Der FuW-Morgen-Report vom 17. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Lindt & Sprüngli, Forbo und Montana Aerospace, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen tendieren am Dienstag überwiegend im Minus. In Japan erholen sich die Aktienkurse von den Verlusten am Montag, während sich der Yen zum Dollar abschwächt. Er hat am Montag das höchste Niveau seit Anfang Mai erreicht, nachdem Anleger auf eine Verschärfung der Geldpolitik spekuliert hatten, die die Bank of Japan am Mittwoch beschliessen könnte.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 1,2%, und der breiter gefasste Topix legt 0,9% zu. Der Hang Seng in Hongkong verliert dagegen 1,2%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,2% ab, und der Shanghai Composite handelt ebenfalls 0,2% im Minus. Der südkoreanische Kospi verliert 0,9%, und der australische S&P/ASX 200 tendiert auf Vortagsniveau.

In China ist das Bruttoinlandprodukt vergangenes Jahr um 3% gewachsen, so langsam wie seit Jahrzehnten nicht. Im vierten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal, befragte Ökonomen hatten aber einen Rückgang um 0,8% erwartet. Die Jahresrate verlangsamte sich von 3,9% im dritten Quartal auf 2,9%.



USA

Am Montag blieben die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Sie hatten den Handel am Freitag freundlich beendet und damit die zweite Woche in Folge Kursgewinne verbucht. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 0,3% auf 34’303 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4% auf 3999 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,7% auf 11’541 Punkte vor.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,1% im Minus, ebenso auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 gibt der Futures 0,2% ab, auf den deutschen Dax sinkt er auch 0,2%. Auf den Schweizer SMI gibt der Kontrakt 0,2% ab.

News Vorbörse Schweiz

Lindt & Sprüngli: Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 10,8% auf 4,97 Mrd. Fr. gesteigert, damit über den Erwartungen der Analysten. Besonders stark konnte er im Rest der Welt mit einem Plus von 16,6% sowie in Nordamerika mit 15,7% wachsen. Das Management zeigte sich zuversichtlich, das Ziel einer operativen Gewinnmarge auf Stufe Ebit von 15% zu erreichen. Für 2023 kalkuliert es – im Rahmen der langfristigen Zielplanung – mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 8% sowie einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20 bis 40 Basispunkten. Der Jahresabschluss folgt am 7. März. (Lesen Sie hier mehr.)



Forbo: Der Umsatz der Industriegruppe Forbo stieg 2022 um 3% auf 1,3 Mrd. Fr. Das Management rechnet mit einem operativen Betriebsgewinn auf Stufe Ebit von 131 Mio, ein Minus von 27%, einem Ergebnis von 101 Mio. Fr. sowie einem «deutlich tieferen» Cashflow von weniger als 50 Mio. Fr. Die Nachfrage sei rückläufig, die Kosten würden steigen, hiess es. Die Unternehmensleitung erwartet ein anspruchsvolles erstes Halbjahr mit einem Volumen unter Vorjahr. Geprüfte Zahlen veröffentlicht das Unternehmen am 2. März. (Lesen Sie hier mehr.)



Montana Aerospace: Der Luft- und Raumfahrtzulieferer Montana Aerospace berichtet über ein starkes viertes Quartal, ohne genaue Zahlen zu nennen. Auf Basis der vorläufigen Zahlen wird die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr von 1,16 auf 1,3 Mrd. € angehoben. Neu rechnet das Management mit einem adjustierten Ebitda zwischen 115 und 125 Mio. €, nach zuvor einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Die Nettoverschuldung soll 300 bis 350 Mio. € reduziert worden sein. Der vorläufige Umsatz wird am 22. Februar veröffentlicht. (Lesen Sie hier mehr.)



TX Group: Christoph Tonini, bis 2020 CEO der Mediengruppe TX Group, zu der auch «Finanz und Wirtschaft» gehört, wird per Anfang Februar Verwaltungsratsdelegierter und CEO der SMG Swiss Marketplace Group. Den VR bei TX und Goldbach verlässt er.



Kinarus: Gemäss der Biotech-Gesellschaft Kinarus untermauern die Daten einer präklinischen Studie mit Mäusen die Wirksamkeit des Produktkandidaten KIN001 als orale Behandlung einer idiopathischen Lungenfibrose. Es folgt eine Phase-2-Studie mit achtzig Teilnehmern.



Relief Therapeutics: Das Biotechnolgieunternehmen Relief Therapeutics will den Produktkandidaten RLF-TD011 als Behandlung gegen T-Zell-Lymphom testen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. Januar 2023

Schweiz

06:00 Forbo: Erste Informationen zu GJ 2022 (MK 09.00 Uhr)

07:00 Lindt&Sprüngli: Umsatz 2022

08:30 BFS: Logiernächte November

WEF 2023 (bis 20.1.), Davos

International

13:25 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

Konjunktur

03:00 CHN: BIP Q4/22

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/22

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/22

03:00 CNH: Sachanlagen 2022

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Umfrage 01/23

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 01/23

Ausblick – Rohstoffe

Zum Wochenstart handelt die Ölsorte Brent um 85 $ pro Fass und damit kaum verändert zum Schlusskurs der Vorwoche. Der Ölpreis hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erholt. Zeitweise kostete Brent-Öl unter 78 $. Auch scheint sich die Nervosität gelegt zu haben. Brent handelt seit über einem Monat in einer schmalen Bandbreite von 77 und 88 $.

Trotzdem bleiben viele Unwägbarkeiten für den Ölmarkt. Die wichtigste ist ein weiteres Embargo der Europäischen Union gegen Russland. So werden ab dem 5. Februar zusätzlich zum Einfuhrverbot von russischem Rohöl auch die Einfuhr von Ölprodukten – dazu gehört etwa Diesel – aus Russland verboten.

«Das könnte zu grösseren Verwerfungen führen als das Ölembargo», erklärt Ole Hansen, Rohstoff-Analyst der SaxoBank. Er bleibt gegenüber dem Ölpreis optimistisch, dass «es in Europa zunehmend Anzeichen dafür gibt, dass eine Rezession knapp vermieden werden kann, und die chinesische Nachfrage nach Kraftstoffen voraussichtlich steigen wird».



Fehler gefunden?Jetzt melden.