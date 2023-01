Der FuW-Morgen-Report vom 6. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Swissquote und Peach Property, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag deutliche Abgaben verzeichnet. Der Dow Jones Industrial büsste 1% auf 32’930,08 ein, der marktbreite S&P 500 sank 1,2% auf 3808,1. Den grössten Verlust erlitt der technologielastige Nasdaq Composite mit einem Minus von 1,5% auf 10’305,24. Robuste Zahlen vom Arbeitsmarkt haben die Befürchtung genährt, dass die Notenbank mit dem aggressiven geldpolitischen Straffungskurs fortfahren muss. Massgeblich für das Fed ist allerdings der offizielle Jobbericht von heute Freitag.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Valoren des Energiekonzerns Chevron mit einem Plus von 1,8% an die Spitze des Kurstableaus. Die grössten Abgaben erlitten die Aktien der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance mit einem Minus von 6,1%. Massive Verluste von rund 30% verzeichneten die Valoren von Bed Bath & Beyond. Bereits in den kommenden Tagen könnte der finanziell angeschlagene Haushaltswarenhändler insolvent werden.

Asien/Pazifik

Trotz der negativen Vorgaben von Wallstreet tendieren die asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich höher. Die japanischen Börsen profitieren dabei unter anderem vom leicht schwächeren Yen. Der Nikkei 225 avanciert 0,4%, der breiter gefasste Topix klettert ebenfalls 0,4%.

Der Hang Seng in Hongkong fällt 0,6%. Tendenziell wenig verändert präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 gewinnt 0,2%, während der Shanghai Composite seitwärts tendiert und der Shenzhen Composite 0,2% avanciert. In Australien legt der S&P/ASX 200 0,7% zu. Der südkoreanische Leitindex Kospi steigt 0,9%.

Futures

Auf einen positiven Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notiert 0,3% höher, der Futures auf den Euro Stoxx 50 steigt 0,7%.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Zulassungsantrag für das Antiblutkrebsmittel Glofitamab von Roche wird in den USA beschleunigt überprüft. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat ein vorrangiges Prüfverfahren (Priority Review) bewilligt. Sie wird voraussichtlich bis zum 1. Juli über die Zulassung der neuartigen Krebsimmuntherapie entscheiden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swissquote: Die SIX Exchange Regulation verhängt eine Busse von 75’000 Fr. gegen Swissquote. Die Online-Bank habe die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität fahrlässig verletzt. Die Untersuchung war am 2. Juni 2022 eröffnet worden. Auslöser war die ein Jahr zuvor veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung zum Halbjahresergebnis 2021 gewesen. Aufgrund eines technischen Problems und eines menschlichen Fehlers habe die Verbreitung nicht den Vorgaben entsprochen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Peach Property: Die Grossaktionärin von Peach Property, Ares Management, muss kein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. Die Übernahmekommission hat einem Gesuch von Ares Management zugestimmt. Die Immobiliengesellschaft Peach Property hatte Anfang Dezember 2022 mitgeteilt, im Rahmen des bedingten Kapitals eine Pflichtwandelanleihe auszugeben. Sie rechnet mit einem Nettoemissionserlös von 63 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wichtige Ereignisse vom 6. Januar 2023

Schweiz

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze November 2022

International

09:00 DEU: Deutsche Bahn, Pressegespräch zur Personalplanung

DEU: Deutsche Post, Beginn Tarifverhandlungen

USA: Technik-Messe CES (bis 08.01.)

Konjunktur

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/22

08:45 FRA: Privater Verbrauche 11/22

10:30 GBR: Einkaufsmanager Baugewerbe 12/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/22

11:00 EUR: Industrievertrauen 12/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 12/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/22

16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 12/22

Ausblick – Unternehmen

Die zweite Januarwoche bringt – nach bereits in den ersten Tagen des Jahres publizierten Gewinnwarnungen – einen ersten Blick auf den Geschäftsgang von Schwergewichten des hiesigen Aktienmarktes.

Nachdem Montag und Dienstag noch keine geplanten Unternehmens-News bereithalten, kommt am Mittwoch der Bauchemiekonzern Sika mit den Umsatzzahlen. Er erfreute bisher regelmässig mit Umsatzwachstum und hat eine Margenverbesserung in Aussicht gestellt. Ebenfalls am Dienstag publiziert der Chiphersteller U-Blox den Umsatz für 2022.

Am Donnerstag folgt der Schraubenhändler Bossard, ebenfalls mit Umsatzzahlen. Auch er hat kräftiges Wachstum prognostiziert. Am selben Morgen veröffentlichen die Titlis-Bahnen ihr vollständiges Ergebnis für das Jahr 2021/22. Das Ausbleiben chinesischer Touristen dürfte weiterhin geschmerzt haben.

Am Donnerstagabend gibt Partners Group bekannt, wie hoch die verwalteten Vermögen Ende 2022 lagen. Angesichts des eingetrübten Umfelds und der höheren Zinsen wird relevant sein, ob das Private-Equity-Unternehmen auch weiterhin Kundengelder anziehen kann.

Am Freitag ist lediglich die ausserordentliche Generalversammlung von Talenthouse von Interesse. Die sehr kleine, defizitäre Gesellschaft plant eine Kapitalerhöhung.

