Der FuW-Morgen-Report vom 11. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Richemont, Implenia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Overnight

USA

Unerwartet moderat ausgefallene amerikanische Inflationsdaten haben an den US-Aktienmärkten am Donnerstag ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Gemäss dem aktuellen Konsumentenpreisindex des US-Arbeitsdepartements beträgt die Teuerung im Oktober 7,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Erwartet wurden 7,9%. Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Plus von 3,7%. Der marktbreite S&P 500 gewann 5,5%, und der technologielastige Nasdaq Composite schnellte gar 7,4% hoch. Das war der stärkste Anstieg seit März 2020.

Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte waren heiss begehrt. Angeführt wurde die Rally unter anderem von Schwergewichten wie Amazon (+12%), Apple (+8,9%) und Microsoft (8,2%). Die Papiere der Chiphersteller Nvidia und AMD gewannen je mehr als 14% und die des Softwarekonzerns Salesforce als Dow-Spitzenreiter gut 10%. Beyond Meat schossen um mehr als 20% hoch. Der Quartalsverlust des Fleischersatzherstellers verfehlte zwar die Erwartungen, der Umsatz fiel aber höher als prognostiziert aus.

Auch US-Staatsanleihen reagierten mit starken Kursgewinnen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Futures) stieg zuletzt um 1,97%. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,83%.



Asien/Pazifik

Auch an den asiatischen Börsen ist die Stimmung sehr gut. Der japanische Nikkei 225 liegt über 3% im Plus, der Topix 2,1%. In Südkorea avanciert der Kospi 3,4%. Der Hang Seng in Hongkong notiert gar 7,7% im Plus, wohingegen der Shanghai Composite mit +2,5% gemächlicher unterwegs ist.

Futures

Auch die Futures reagieren positiv. Der S&P-500-Futures steigt 0,6%, der Euro-Stoxx-50-Futures 0,7%.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Zementkonzern hat den Start seines Ende Oktober angekündigten Aktienrückkaufs auf den November festgelegt. Es sollen bis zu 40 Mio. Aktien im Wert von bis zu 2 Mrd. Fr. zurückgekauft und vernichtet werden. Das Programm läuft den Angaben nach bis Mai 2023. Für den Rückkauf werde eine zweite Handelslinie an der SIX eingerichtet, teilte Holcim am Freitag weiter mit. (Lesen Sie hier mehr.)

Richemont: Beim Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont sorgt ein milliardenschwerer Goodwillabschreiber, der aufgrund des Verkaufs des Tochterunternehmens Yoox Net-A-Porter zustande kam, erwartungsgemäss für einen tiefroten Halbjahresabschluss. Für das im September beendete Halbjahr beläuft sich der Verlust auf 766 Mio. €. Ohne den Abschreiber hätte ein Gewinn von 2,11 Mrd. € resultiert. Der Schmuck- und Uhrenumsatz zog hingegen kräftig an. (Lesen Sie hier mehr.)

Richemont: Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont holt Personalchefin Patricia Gandji mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsleitung. Gandji stiess 2017 zu Richemont, damals als Chefin Regionen. 2020 übernahm sie zusätzlich den Posten der Personalchefin. Sie arbeitet seit rund dreissig Jahren in diversen Führungspositionen in der Luxusbranche.

Implenia: Das Bauunternehmen Implenia verlängert einen bestehenden Konsortialkredit über 650 Mio. Fr. Die ursprüngliche Laufzeit wurde um vier Jahre bis Dezember 2027 ausgedehnt. Mit der bereits jetzt durchgeführten Vertragsverlängerung verfolgt das Unternehmen weiterhin eine konservative Finanzierungsstrategie.

Addex: Das Biotech-Unternehmen Addex hat auch im dritten Quartal weniger Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Kosten verbucht. Unter dem Strich ergab sich ein Nettoverlust von 4,1 Mio. Fr. Im zweiten Quartal hatte der Verlust 7,2 Mio. Fr. betragen. Die liquiden Mittel lagen Ende September dank der Kapitalerhöhung über 4,2 Mio. Fr. im Juli bei 10,4 Mio. Fr., nach 8,8 Mio. Fr. Ende Juni. (Lesen Sie hier mehr.)

DKSH: Der Marktexpansionsdienstleister DKSH baut die Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Anklam Extrakt weiter aus. Neben Europa wird DKSH künftig auch für die Region Südostasien mit dem Hersteller von Ingredienzen und Nahrungsergänzungsmitteln zusammenarbeiten. DKSH wird Anklam Extrakt das Marketing, den Verkauf und den Vertrieb sowie die Logistik für gewisse Produkte abnehmen.

BKW: Beim Energiekonzern BKW kommt es zu einem Abgang. Mathias Prüssing, der seit 2017 den Bereich Building Solutions leitet, verlässt das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2023. Nach dem erfolgreichen Aufbau des Gebäudetechnik-, IT- und Automationsgeschäfts möchte sich Prüssing nun beruflich neu orientieren. Der Nachfolgeprozess wurde bereits gestartet.

Formulafirst: Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft Formulafirst haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung die vom Verwaltungsrat beantragte Auflösung der Gesellschaft angenommen. Mit der Einleitung der freiwilligen Liquidation werden die vorhandenen Mittel nach Begleichung sämtlicher offener Rechnungen an die Investoren zurückgeführt. Das Unternehmen beabsichtigt, bei der Schweizer Börse SIX ein Gesuch zur Dekotierung der Aktien einzureichen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 11. November 2022

Schweiz

07:00 Addex: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr)

07:00 Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.00/09.30 Uhr)

09:00 Scienceindustries: Jahres-MK, Zürich

13:50 SNB: Rede Thomas Jordan anlässlich Konferenz «SNB and its Watchers», Bern



International

06:55 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (9.30 h Pressecall)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/22

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, 9Monatszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (10.00 h Pressecall, 13.00 h Investorencall)

09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Cantourage Group SE, Ersnotiz im Scale-Segment Frankfurter Börse

11:00 DEU: Volkswagen-Konzern Auslieferungen 10/22



Konjunktur

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/22 (endgültig)

08:00 DEU: Aussenhandel (detaillierte Ergebnisse), 09/22

08:00 DEU: Insolvenzen, August 2022 + Trendindikator für Oktober 2022

08:00 GBR: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 09/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig)



EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Slowenien, Malta

EUR: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland

EUR: S&P Ratingergebnis Island

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche legen einige Unternehmen Halbjahres- und Quartalsergebnisse vor, ferner finden zwei Investorentage und ein Kapitalmarkttag statt.

Ergebnisse für das erste Halbjahr kommen am Montag von Sonova (Jahresabschluss Ende März). Angesichts des trüberen Wirtschaftsumfelds hat der Hörgeräte- und Audiospezialist die Investoren im August mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung erschreckt. Analysten befürchten, dass Patienten, die in den meisten Ländern den Grossteil der Kosten selber zahlen müssen, in vielen Fällen vom Kauf der Sonova-Produkte absehen könnten und sich stattdessen für günstigere Alternativen entscheiden. Ebenfalls am Montag liefert das ABB-Spin-off Accelleron ein Trading-Update zum dritten Quartal. Der Turbolader-Hersteller ist seit dem 3. Oktober an der Schweizer Börse kotiert.

Alcon publiziert am Dienstag nach Börsenschluss das Ergebnis des dritten Quartals. Das Geschäft des auf Augenbehandlungen spezialisierten Unternehmens erholt sich nach der coronabedingten Aussetzung vieler Operationen zusehends. Das Management geht 2022 von einem überdurchschnittlich hohen Marktwachstum aus. Dennoch wurde die Prognose im August aufgrund der starken US-Währung, in der das Unternehmen abrechnet, etwas reduziert.

Zurich Insurance lädt am Mittwoch zum Investorentag. Es wird erwartet, dass der Versicherer am Anlass die Finanzziele für den Zeitraum 2023 bis 2025 kommuniziert. Insbesondere die Neukundengewinnung und die Ausschüttungsstrategie dürften weiterhin im Fokus stehen. Ebenfalls am Mittwoch hält das Technologieunternehmen Comet einen Kapitalmarkttag ab. Das Management will dabei aufzeigen, wo sich das Unternehmen auf dem Weg zu den ambitionierten Zielen für 2025 befindet. Auch wenn es mit der Abkühlung des Halbleiterzyklus schwieriger geworden ist, diese zu erreichen, dürften sie erst einmal bestätigt werden. Darüber hinaus will Comet den neuen Hochfrequenzgenerator zur Plasmakontrolle in der Halbleiterfertigung vorstellen. Ihm kommt auf dem Weg zu den Zielen eine wichtige Rolle zu. Daneben rapportieren der in New York kotierte Laufschuhhersteller On und der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom die Zahlen zum dritten Quartal. Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed präsentiert das Halbjahresergebnis des versetzten Geschäftsjahres.

Der Donnerstag bringt die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021/2022 vom Farbmetrikspezialisten Datacolor. Zudem liefert Baloise ein Update zum vergangenen Quartal. Der solide positionierte Versicherer dürfte von der Zinswende profitieren. Beim Online-Reiseanbieter LM Group ist das Quartalsergebnis angekündigt. Der frühere CEO sowie der COO des Unternehmens sitzen derweil in verlängerter Untersuchungshaft. Den Managern wird der Missbrauch von Staatshilfen während der Pandemie vorgeworfen. Ausserdem findet am Donnerstag eine ausserordentliche Generalversammlung des auf Stahlbau und Edelstahlrohre spezialisierten Unternehmens Zwahlen et Mayr zu den Verwaltungsratswahlen statt.

Den Wochenschluss bestreitet Klingelnberg. Der Zahnradmaschinenhersteller publiziert das Ergebnis des ersten Halbjahres, das er Ende September beendet hat. Der Prüf- und Inspektionskonzern SGS veranstaltet zudem eine zweitägige Investorenveranstaltung in Istanbul.



