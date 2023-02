Der FuW-Morgen-Report vom 7. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, AMS Osram, Credit Suisse, Luzerner Kantonalbank und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

In den USA haben die Börsen am Montag nachgegeben. Der Dow Jones Industrial sinkt 0,1% auf 33’891, und der breiter diversifizierte S&P 500 fällt 0,6% auf 4111. Der technologielastige Nasdaq 100 verliert 0,9% und schliesst auf 12’464.

Anleger befürchten, dass die Zinsen weiter steigen könnten als erwartet. Gleichzeitig mit den Aktien sind deshalb auch die Kurse der amerikanischen Staatsanleihen gesunken und die Marktzinsen gestiegen. Ein Grund ist die Aussage des Vorsitzenden der Distriktnotenbank in Atlanta, der gute Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag könnte zu einem höheren Spitzensatz des Leitzinses führen.

Die Aktien des Goldförderers Newmont Mining sinken 4,5%. Er will den australischen Konkurrenten Newcrest Mining übernehmen, der Kaufpreis betrage 17 Mrd. $. Die Newcrest-Titel gewinnen 1,7%.

Die Valoren von Dell verlieren 3%. Weil das Geschäft schlecht läuft, will der PC-Hersteller Tausende von Stellen abbauen. Angesichts der schlechten Stimmung in der Technologiebranche sinken auch die Titel des Chipherstellers Intel, der Kurs fällt 4,2%.

Tesla steigen 2,5%. Der Elektroautobauer hat in den USA die Preise für den Model Y erhöht. Hintergrund ist eine Ausweitung von staatlichen steuerlichen Kaufanreizen.

Asien/Pazifik

In Asien handeln die Aktienmärkte am Dienstag uneinheitlich. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 0,1%, während der breiter gefasst Topix 0,2% gewinnt. Der Hongkonger Hang Seng steigt 0,3%, wogegen der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,2% einbüsst. Der koreanische Kospi legt 0,4% zu, und in Taiwan steigt der TWSE 0,2%.

Futures

Die Terminmärkte notieren am Dienstagmorgen leicht im Plus. Der Futures auf den S&P 500 gewinnt 0,2%, und der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,1% höher.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Baustoffanbieter übernimmt in den USA den Dachsystemhersteller Duro-Last. Die Gesellschaft mit 540 Mio. $ Umsatz «im hoch profitablen nordamerikanischen Bedachungsmarkt» wird mit 1293 Mio. $ bewertet. Der Zukauf solle von Beginn weg zur Steigerung des Gewinns je Aktie beitragen und verspreche Synergien von 60 Mio. $. Der Umsatz von Holcim im Dachgeschäft werde zwei Jahre früher als geplant 4 Mrd. $ erreichen, heisst es weiter. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Passend zur heutigen Ankündigung des Baustoffherstellers sagt heute CEO Jan Jenisch in der «Süddeutschen Zeitung», Holcim beabsichtige, weiter zu akquirieren und den Konzernumbau voranzutreiben. Nordamerika sei der beste Baumarkt der Welt, dort und in Europa wolle Holcim sich verstärken. Holcim hatte aus diversen Devestitionen Milliarden eingenommen.

AMS Osram: Das österreichisch-deutsche Technologieunternehmen setzte 2022 mit 4,82 Mrd. € 4% weniger um als im Vorjahr. Im vierten Quartal ging der Umsatz sequenziell 3% und im Vorjahresvergleich 4% auf 1,18 Mrd. € zurück. Die bereinigte Bruttogewinnmarge nahm von 34 auf 31% ab. Der bereinigte Ebit entsprach mit 407 Mio. Fr. 8% des Umsatzes, nach 502 Mio. und 10% im Vorjahr. Unbereinigt stellte sich ein Betriebsverlust von 161 Mio. € ein. Der bereinigte Gewinn hat sich auf 124 Mio. € mehr als halbiert (unbereinigt: 444 Mio. € Verlust). Auf eine Dividende wird verzichtet. (Lesen Sie hier mehr.)

AMS Osram: Im Ausblick für das laufende erste Quartal erwartet AMS Osram 0,9 bis 1 Mrd. € Umsatz und eine Ebit-Marge von 4 bis 7%. Mit Blick auf die mittelfristigen Finanzziele für 2024 geht das Management davon aus, im Umsatz und in der Ebit-Marge lediglich die untere Hälfte der Erwartungsspanne zu erreichen.

Credit Suisse: Die Grossbank soll gemäss einer mit der Situation vertrauten Quelle den Börsengang für ihr Investmenthaus CS First Boston im Jahr 2024 oder 2025 anstreben. Das hat gestern Abend die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezugnahme auf eine mit der Situation vertraute Quelle geschrieben.

Luzerner Kantonalbank: Die Luzerner Kantonalbank meldet für 2022 eine Gewinnsteigerung um 2,4% auf 227 Mio. Fr. Der Verwaltungsrat schlägt der GV eine unveränderte Dividende von 12.50 Fr. vor. Zwischen der Dividendenzahlung und dem Start der vorgesehenen Kapitalerhöhung ist ein Aktiensplit im Verhältnis eins zu fünf geplant. Nach der Durchführung der Kapitalerhöhung will die Bank ihre finanziellen Strategieziele bis 2025 erhöhen. Für 2023 strebt sie mindestens 235 Mio. Fr. Gewinn an. (Lesen Sie hier mehr.)

Dufry: Der Reisedetailhändler ernennt nach der Übernahme der Mehrheit an der italienischen Autogrill die Geschäftsleitung des kombinierten Unternehmens. Geleitet wird es wie früher von Dufry-Chef Xavier Rossinyol. Das Global Executive Committee (GEC) zählt insgesamt acht Mitglieder. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern legt positive Studienergebnisse für sein Medikament Crovalimab zur Bekämpfung der lebensbedrohlichen Bluterkrankung PNH vor.

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen setzte 2022 mit 97 Mio. Fr. mehr als erwartet um. Die operativen Ausgaben werden mit 900 (i.V. 854) Mio. Fr. angegeben, der operative Verlust beträgt 803 (i.V. 757) Mio. Fr. Für das laufende Jahr wird ein operativer Verlust von 735 Mio. Fr. erwartet. Die Gewinnschwelle soll 2025 erreicht werden – mit dann rund 1 Mrd. Fr. Umsatz. (Lesen Sie hier mehr.)

Kudelski: Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialist Kudelski meldet, der Umsatz 2022 werde zwar etwas besser als im Vorjahr ausfallen, doch die Prognose für den Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisation (Ebitda) werde verfehlt. Der Umsatz dürfte hingegen etwas über dem Vorjahr ausfallen. Der Jahresbericht wird am 23. Februar publiziert. (Lesen Sie hier mehr.)

DKSH: Der Marktexpansionsdienstleister DKSH werde künftig die Produkte von Lipton Teas and Infusions in Vietnam vertreiben, schreibt die Gesellschaft in einer Meldung von heute. Das Portfolio von Lipton Teas and Infusions umfasst 34 Marken, darunter Lipton, PG Tips, T2, Pukka und Lyons, die in über hundert Ländern verkauft werden und in 58 Ländern die Nummer eins sind.

Basilea: Das Biopharmaunternehmen erhält vom Lizenzpartner Pfizer eine Meilensteinzahlung von 1,25 Mio. $. Begründet wird sie mit dem anhaltend starken Umsatz mit dem Schimmelpilzmittel Cresemba in der Region Asien-Pazifik/China.

LM Group: Der Vermittler von Flugreisen und Reisetouren hat gemäss provisorischen Zahlen im vergangenen Jahr den Umsatz auf 305 Mio. € und das operative Ergebnis auf Stufe Ebitda auf 37,7 Mio. € je rund verdoppelt. Der Jahresbeginn sei «stark» ausgefallen. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 7. Februar 2023

Schweiz

06:00 Luzerner KB: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

07:00 AMS Osram: Ergebnis 2022 (Conf. Call 08.30/MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 Idorsia: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 LM Group: Ergebnis 2022 (provisorisch)

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2023

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

09:00 MK UBS: Konjunkturausblick 2023

09:00 SNB: Devisenreserven Januar 2023

09:00 Appenzeller KB: BMK 2022, Appenzell

09:00 Pictet: Ergebnis 2022

International

07:00 AUT: ams-Osram AG, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (7.15 Pk, 10.00 HV)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q4-Zahlen (detailliert)

07:00 FRA: BNP Paribas, Q4-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q4-Zahlen

08:00 JPN: Nintendo, 9-Monatszahlen

08:00 GBR: BP, Q4-Zahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung

12:00 DEU: Linde, Q4-Zahlen (15.00 Call)

13:00 SWE: Securitas AB, Q4-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen



DEU: Ionos, Ende der Zeichnungsfrist, Bekanntgabe Ausgabepreis

Konjunktur

00:30 JPN: Ausgaben private Haushalte 12/22

00:30 JPN: Realeinkommen 12/22

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 SPA: Verbraucherpreise 01/23

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2023

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/22

08:00 DEU: Reallöhne 2022 (vorläufig)

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/22

09:00 SPA: Industrieproduktion 12/22

14:30 USA: Handelsbilanz 12/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/22

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)



Sonstige Termine

09:00 CHE: UBS, Konjunkturausblick 2023

Ausblick – Rohstoffe

Ölpreis erholt sich nach rasantem Absturz



Am Freitag zeigte sich der Ölpreis wieder hoch volatil. Die Nordseesorte Brent legte erst von rund 82 auf mehr als 84 $ je Fass zu und stürzte danach unter 80 $ ab. Grund war die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts. Zwar gibt der starke Arbeitsmarkt ein positives Konjunktursignal. Andererseits gibt es nun neue Sorgen, dass die US-Notenbank die Zinsen wieder schneller oder länger erhöhen könnte als zuvor erwartet.



Zum Wochenbeginn hat sich Brent über die Marke von 80 $ je Fass erholt. Doch der Preis bleibt nahe dem niedrigsten Stand seit Mitte Februar. Am Markt scheint man sich um die Weltkonjunktur und damit die globale Ölnachfrage Sorgen zu machen. Die am Sonntag in Kraft getretene Preisobergrenze der G-7-Gruppe für russische Ölprodukte wie Diesel scheint die Märkte dagegen kaum mehr zu bewegen.



Ole Hansen, Rohstoffanalyst der Saxo Bank, verweist auf die deutlich positive Positionierung an den Terminmärkten im Januar. Würden die Positionen abgebaut, könnte dies weiteren Preisdruck nach unten bringen. Dies sei ein kurzfristiges Problem, betont Hansen: «Und das könnte ein Grund für die derzeitige Korrektur sein, die wohl tiefer ausfallen könnte, als durch die aktuellen Fundamentaldaten gerechtfertigt ist.»

