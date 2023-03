Der FuW-Morgen-Report vom 27. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Calida, Credit Suisse und UBS und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien sind unterschiedlich in die neue Börsenwoche gestartet. Anleger reagieren mehrheitlich zurückhaltend angesichts der jüngsten Verwerfungen rund um den Bankensektor. Der japanische Leitindex Nikkei 225 macht zum Wochenstart 1,94% an Boden gut. Besonders Unternehmen aus dem Bahnwesen weisen eine gute Performance auf. Der breiter gefasste Topix legt um 0,47% zu.

In China notiert der CSI 300 mit 0,56% leicht im Minus. Auch der Shanghai Composite fällt um 0,62%, während der Hang Seng in Hongkong 0,71% verliert. Der koreanische Leitindex Kospi startet mit –0,22% leicht negativ in die neue Woche. Und der australische S&P ASX 200 liegt mit 0,1% im grünen Bereich.

USA

In den USA haben die Börsen am Freitag nach einem schwachen Auftakt leicht im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial gewann 0,41% und schloss bei 32’237,53 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,56% auf insgesamt 3970,99 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,3% im Plus und schloss die Börsenwoche bei 12’767,05 Punkten.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien der Regionalbanken, die sich von ihren Kursverlusten in den letzten zwei Wochen erholten. Der über die US-Notenbank gedeckte Liquiditätsbedarf der Banken bleibt weiterhin hoch. PacWest Bancorp legten 3,19% zu, und Western Alliance Bancorp stiegen 5,76%. Im Gegensatz dazu verloren die Aktien von First Republic Bank 1,4%.

Auch die US-Grossbanken mussten am Freitag einbüssen. So sanken die Papiere von Goldman Sachs um 0,7%. JPMorgan (–1,5%) und Morgan Stanley (–2,2%) notierten im Vergleich noch etwas stärker im Minus.

Eine starke Performance zum Abschluss der Woche verzeichneten die Aktien des Videospielkonzerns Activision Blizzard, die fast 6% nach oben schossen.

Futures

Die Futures auf den US-amerikanischen S&P 500 notierten mit 0,49% im Plus, ebenso der Terminkontrakt auf den Nasdaq mit 0,44%. Auf den Euro Stoxx 50 gewinnt der Futures 0,32%, auf den Dax 0,34%. Auf den Schweizer SMI liegt der Futures bei 0,07% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Calida: Timo Schmidt-Eisenhart, der CEO der Calida Group, tritt aus persönlichen Gründen zurück. Bis zur Ernennung einer Nachfolge werde er seine Aufgaben als CEO unverändert wahrnehmen und eine geordnete Übergabe sicherstellen, so das Unternehmen. Weiter kommt es zu zahlreichen Veränderungen im Verwaltungsrat: Erich Kellenberger, Vertreter der Gründerfamilie, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Die Familie Kellenberger hat jedoch beschlossen, weiterhin Ankeraktionärin zu bleiben. Erich Kellenbergers Sohn Allan Kellenberger soll als neuer Vertreter der Familie in den Verwaltungsrat gewählt werden. Ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl stellen sich Hans-Kristian Hoejsgaard sowie Lukas Morscher. Sie sollen durch Felix Sulzberger, Thomas Stöcklin und Eric Sibbern ersetzt werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Credit Suisse/UBS I: Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner hat die Übernahme durch UBS gegenüber Mitarbeitern verteidigt. Obwohl er erst seit einigen Monaten CEO der Gruppe sei, teile er die tiefe Traurigkeit und Enttäuschung, erklärte Körner in einem Schreiben an die Belegschaft. Das Geschäft mit UBS zusammenzulegen, sei die einzige praktikable Option und bringe sowohl den Kunden als auch dem Markt Stabilität und Gewissheit, heisst es weiter in dem Schreiben, über das der britische «Guardian» zuerst berichtete.

Credit Suisse/UBS II: Credit Suisse sei an den «vielen Skandalen und an Fehlentscheiden des Managements» gescheitert, sagt Finma-Präsidentin Marlene Amstad im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Ihre Behörde habe schon sehr früh bei der Bank interveniert und zahlreiche Verfahren eingeleitet. Die Bank habe aber mangelhaft kooperiert und sich geweigert, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Die Behörde prüft nun, die CS-Spitze zur Rechenschaft zu ziehen: «Wir loten die entsprechenden Möglichkeiten aus», sagt Amstad. Um künftig ähnliche Fälle zu verhindern, fordert sie zusätzliche Zwangsmittel: die Möglichkeit, Bussen zu verteilen, sowie die Verhängung von Zwangsmassnahmen gegen fehlbare Manager.

Credit Suisse/UBS III: Die Aufarbeitung der Übernahme von Credit Suisse durch UBS ist in vollem Gang. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat bereits eine erste Analyse in Auftrag gegeben. Sie habe Bankenprofessor Manuel Ammann von der Universität St. Gallen vergangene Woche bereits mit einer Analyse beauftragt, sagte die Finanzministerin in Interviews vom Wochenende. Sie äusserte sich aber gegen eine von mehreren Parteien geforderte parlamentarische Untersuchungskommission (PUK). Aktiv geworden ist auch die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats (GPK-S). Sie lässt abklären, ob das Handeln der Bundesbehörden rechtmässig, zweckmässig und wirksam war. Im Fokus steht unter anderem die Finanzmarktaufsicht (Finma). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Credit Suisse/UBS IV: Als einzige Möglichkeit, eine Monopolstellung von UBS zu verhindern, bleibt laut Politikern derzeit nur die Postbank, die man mit einer Banklizenz zum Konkurrenten von UBS aufbauen könnte. SP-Fraktionschef Roger Nordmann und Mitte-Präsident Gerhard Pfister wollen die Idee unterstützen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt.

Credit Suisse/UBS V: Die vom Bundesrat gewählte Lösung zu Credit Suisse lehnen zwei Drittel der Befragten einer Umfrage ab. Viel lieber hätten die Schweizer gesehen, wenn CS verstaatlicht und später verkauft worden wäre. Das zeigt eine repräsentative Sotomo-Umfrage im Auftrag von «SonntagsBlick» mit 7407 Teilnehmern aus der französisch- und der deutschsprachigen Schweiz.

Credit Suisse/UBS VI: Die Finanzmarktaufsicht Finma hat laut Bankenexpertin Monika Roth schon vor Jahren in der Aufsicht über Credit Suisse (CS) versagt. «Eine kleinere Bank hätte die Finma dichtgemacht, CS nicht», sagte Roth im Interview mit Tamedia-Zeitungen. Dass dies nicht geschah, bezeichnete die Rechtsanwältin als systemisches Versagen. Auch CS habe interne Kontrolle geschwächt. Roth wisse von der Zeit, als Tidjane Thiam CEO der Bank war, dass es für die Prüfung pro Vorfall für die Compliance ein Zeitlimit gab. «Mit der hohen Fluktuation in der CS-Compliance gab es deutliche Alarmzeichen.»

Epic Suisse: Die Immobiliengesellschaft Epic Suisse, die seit rund einem Jahr an der Börse ist, hat im vergangenen Geschäftsjahr weniger Gewinn verbucht. Der Gewinn (inkl. Neubewertungseffekte) erreichte 2022 56,4 Mio. Fr., nach 77,5 Mio. im Vorjahr. Der Rückgang ist geringeren Neubewertungseffekten und den für den Börsengang angefallenen Kosten geschuldet. Für 2023 geht das Unternehmen von höheren Mieteinnahmen aus. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Glarner Kantonalbank: Die Glarner Kantonalbank (GLKB) will an der kommenden Generalversammlung vom 28. April die Einführung eines Kapitalbands beantragen. Dies soll bis zum 28. April 2028 gültig sein. Sollte die Generalversammlung dem Antrag zustimmen, wäre der Verwaltungsrat ermächtigt, innerhalb von maximal fünf Jahren Aktienkapitalerhöhungen um total bis zu 5% (das heisst nominal 6,75 Mio. Fr.) durchzuführen, teilte die GLKB am Samstag mit.

VP Bank: Bei der liechtensteinischen VP Bank kommt es zu Änderungen in der Geschäftsleitung. Per 1. April werden Mara Harvey und Rolf Steiner neu Mitglieder der Geschäftsleitung sein, wie die Bank am Montag mitteilte. Tobias Wehrli verlässt das Unternehmen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 27. März 2023

Schweiz

07:00 Epic: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr)

09:00 KOF Consensus Forecast

International

07:00 AUT: Wienerberger, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht

07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Pfandbriefbank, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Aruelius Equity, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SNP, Q1-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Nordex, ausserordentliche Hauptversammlung, Rostock

10:00 DEU: Gläubigerversammlung Galeria Karstadt Kaufhof

11:00 DEU: VDMA Grossanlagenbau, Online-Pk

12:00 DEU: Biontech, Jahreszahlen (14.00 Analystenkonferenz)



DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

Konjunktur

03:30 CHN: Industriegewinne 02/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (endgültig)

08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2022

10:00 EUR: Geldmenge M3

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche mit der Eurogeldmenge M3 und der Anzahl vergebener Kredite sowie mit dem Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Am Dienstag werden das französische Geschäftsklima und das italienische Unternehmens- und Konsumentenvertrauen veröffentlicht. Am Mittwoch folgen das französische Konsumentenvertrauen und das deutsche GfK-Konsumklima. Am Donnerstag publiziert die EZB ihren Wirtschaftsbericht, zudem erscheinen der Economic Sentiment Index sowie das Industrie-, das Konsumenten- und das Dienstleistervertrauen für die EU, ebenso die deutschen und die spanischen Konsumentenpreise. Den Wochenabschluss am Freitag machen die EU-Arbeitslosenquote, die Konsumentenpreise für die EU und einzelne Mitgliedstaaten wie Italien sowie die Einfuhrpreise und der Detailhandelsumsatz für Deutschland.



Am Montag informiert in der Schweiz die Konjunkturforschungsstelle der ETH (Kof) über ihren Consensus Forecast. Der CS-CFA-Index für den März erscheint am Mittwoch. Am Donnerstag publiziert die Kof ihr Konjunkturbarometer für den März, und am Abend lädt die SNB zum Geldmarkt-Apéro. Tags darauf findet die SNB-Repotagung statt, und die Nationalbank informiert zudem über das Volumen ihrer Devisenmarktinterventionen. Ebenfalls am Freitag wird der Detailhandelsumsatz für den Februar publiziert.



Die zweite Veröffentlichung des Q4-BIP des Vereinigten Königreichs ist für Freitag geplant.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag das Konsumentenvertrauen sowie der Case-Shiller- und der FHFA-Hauspreisindex, am Donnerstag die dritte Veröffentlichung des Q4-BIP und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben, der Einkaufsmanagerindex Chicago und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



In China werden am Freitag die CFLP-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie für den Dienstleistungssektor publiziert.



Am Freitag erscheinen in Japan die Arbeitslosenquote, die Konsumentenpreise sowie die Zahlen zur Industrieproduktion.

