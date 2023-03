Der FuW-Morgen-Report vom 30. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Dormakaba, Temenos und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Eine optimistische Quartalsprognose des grössten US-Speicherchipherstellers Micron Technology und die Hoffnung auf Zinssenkungen haben am Mittwoch an den US-Börsen die Stimmung gehoben und die Kurse vorangetrieben. Die Renditen für zweijährige US-Anleihen liegen deutlich unter dem Leitzins der US-Notenbank Fed, was darauf schliessen lässt, dass der Markt bereits Zinssenkungen antizipiert. Der Dow Jones Industrial stieg um 1% auf 32’718 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,4% auf 4028 Zähler und schaffte es damit wieder über die 4000-Marke. Der technologielastige Index Nasdaq 100, in dem etliche Halbleitertitel enthalten sind, stieg 1,9% auf 12’846 Punkte. Hier gehörten die Papiere von Micron denn auch zu den grössten Gewinnern.

Micron überraschte mit einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Quartal. Das nährte Hoffnungen, dass das Schlimmste für die Branche überstanden ist. Die Lagerbestände der Kunden verbessern sich, und Analysten erwarten eine allmähliche Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche. Die Aktien stiegen um mehr als 7%. Im Fahrwasser der Micron-Aktien legten andere Branchengrössen wie Marvell Technology, Lam Research, Analog Devices, Microchip und Qualcomm ebenfalls zu. Sie gewannen zwischen 3 und 6%. Die Titel von Intel waren Spitzenreiter im Dow Jones mit einem Aufschlag von fast 8%.

An der Spitze des Nasdaq 100 setzten zudem Lululemon zu einer Kursrally an. Sie stiegen fast 13%. Der Hersteller von Yogabekleidung übertraf mit seinen Zielen für das laufende Jahr die Markterwartungen. Das kanadische Unternehmen aus Vancouver verwies auf eine grosse Nachfrage. Die Aktien der Bekleidungsketten Burlington und Urban Outfitters fielen dagegen um jeweils etwa 2%, nachdem Analysten zum Verkaufen geraten hatten.

Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,8%, und der breiter gefasste Topix dreht 1% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 dagegen 0,2%, und der Shanghai Composite gibt ebenfalls 0,2% ab. Der Hang Seng fällt 0,7%, der koreanische Kospi tendiert dagegen 0,6% fester. In Australien steigen der ASX 200 und der ASX 300 um 1%.

Futures

Eine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,1% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,01% höher.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Credit Suisse zieht mehrere Anträge für die Generalversammlung kommende Woche zurück, darunter auch den für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Die Änderung werde «aufgrund der beispiellosen Umstände» vorgenommen. Aktionärsberater hatten sich zuletzt gegen die Entlastung ausgesprochen. Zurückgezogen wurden auch die Traktanden betreffend eine «Transformationsbelohnung» für die Geschäftsleitung bei erfolgreicher Restrukturierung sowie der Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns und der ordentlichen Dividendenausschüttung. Der Bund hatte wegen der staatlichen Unterstützung in der Phase der Übernahme durch UBS Ausschüttungen verboten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Implenia: Der Baukonzern Implenia übernimmt von der Immobiliengesellschaft SPS den Immobiliendienstleister Wincasa, der mit 1350 Mitarbeitern an 33 Standorten in der Schweiz mehr als 25’000 Objekte betreut. Den Kaufpreis von 172 Mio. Fr. zahlt Implenia aus eigenen Mitteln. SPS will sich auf direkte und indirekte Immobilienanlagen fokussieren und die Mittel zur Stärkung der Bilanz einsetzen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Dormakaba: Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba verkleinert per Juli die Geschäftsleitung von neun auf sechs Mitglieder. Der Chief Technology Officer, der Chief Marketing & Products Officer sowie der President Asia Pacific verlassen das Unternehmen. Steve Bewick bekleidet neu die Funktion des Chief Commercial Officer, Magin Guardiola die Position des Chief Innovation Officer.



Galenica: Der Gesundheitskonzern Galenica gründet mit Shop Apotheke eine Onlineapotheke für die Schweiz. Nach der Transaktion hält Galenica 8% an Shop Apotheke Europe. Zugleich passte die Gesellschaft die Jahreszahlen an: Der Umsatz beträgt neu 3,6 Mrd. Fr., nach zuvor 4 Mrd., der adjustierte Ebit neu 190,6 Mio. Fr., nach zuvor 200,8 Mio. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Temenos: Der Bankensoftwarehersteller Temenos erhält eigenen Angaben zufolge einen Auftrag einer grossen US-Inlandbank. Zum Namen der Bank und zum Volumen des Auftrags machte er keine Angaben.



Orascom: Der Hotelbetreiber und Immobilienentwickler Orascom steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr 28% auf 690 Mio. Fr., der adjustierte Ebitda lag 43% höher bei 187 Mio. Fr. Die Ebitda-Marge kletterte von 24,3 auf 27,1%. Nach einem Verlust im Vorjahr in Höhe von 5,7 Mio. Fr. erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresgewinn von 22,9 Mio. Aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten verzichtet es auf einen konkreten Ausblick. 2023 dürfte ein weiteres Wachstumsjahr werden, hiess es. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Lastminute: Der Online-Reiseanbieter macht den im vergangenen Sommer angekündigten Kauf von Aktien seines Hauptaktionärs Freesailors rückgängig. In der Folge verschiebt sich die Publikation der definitiven Geschäftszahlen. Das ehemalige Management, das hinter Freesailors steht, sass vergangenes Jahr wegen Betrugsvorwürfen in Untersuchungshaft. Andere Aktionäre hatten die Transaktion stark kritisiert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Addex: Die Biotech-Gesellschaft Addex verzeichnete vergangenes Jahr vor allem wegen höherer Kosten einen Verlust von 20,8 Mio. Fr., nach 15,4 Mio. 2021. Per Ende 2022 verfügte sie über Zahlungsmittel in Höhe von 7 Mio. Fr., nach 10,4 Mio. per Ende September. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Cosmo: Die Biopharmagesellschaft Cosmo erweitert mit der China Medical System Holdings die Gebiete für die Lizenzen des Mittels Limeblue in Zentral-, Ost-, Südost- und Südasien. Es wird als Kontrastmittel bei Endoskopien genutzt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 30. März 2023

Schweiz

06:00 Orascom DH: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr)

07:00 Addex: Ergebnis 2022 (Conf. Call 16.00 Uhr)

07:00 LM Group: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 Varia US: Ergebnis 2022 (Call: 13.00 Uhr)

09:00 KOF Konjunkturbarometer März

18:00 Zwahlen et Mayr: Ergebnis 2022

International

06:45 DEU: Basler, Geschäftsbericht

06:55 DEU: Stratec, Geschäftsbericht

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (10.0 Pk, 13.30 Analystencall)

07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Bike24, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Online-Pk)

07:30 DEU: SNP, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Qveyond, Geschäftsbericht

07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht

07:30 DEU: SFC Energy, Geschäftsbericht

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Geschäftsbericht

07:45 DEU: Home24, Geschäftsbericht

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:00 DEU: 1&1, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Washtec, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Cancom, Geschäftsbericht

08:00 DEU: DFV, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)

08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk)

09:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk)

09:30 DEU: Cewe Stiftung, Bilanz-Pk

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk

11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk

15:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day



Konjunktur

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 03/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/23

11:00 ITA: Erzeugerpreise 02/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (3. Veröffentlichung)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Anleihenmärkte beruhigen sich nach den Turbulenzen der vergangenen Tage. Ende der Vorwoche waren europäische Grossbanken unter Druck geraten. Allerdings kehrte zu Beginn der Woche etwas Ruhe ein, auch wenn die Anleger vorsichtig blieben. So notierte der Aktienkurs der Deutschen Bank am Mittwoch noch immer rund 5% unter dem Schlusskurs eine Woche zuvor. An den Terminmärkten geht die Neujustierung der Zinserwartungen derweil weiter. In den USA ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf 5–5,25% Anfang Mai gesunken: von 47,2% am Dienstag auf 39,1% am Mittwoch – zwischenzeitlich war sie sogar auf mehr als 50% gestiegen. Als Zinsgipfel nehmen die Anleger derzeit weiterhin einen Wert von weniger als 5% für die Sitzung Anfang Mai vorweg, aktuell sind es 4,91%. Dafür lassen die Zinssenkungsfantasien nach: Am Freitag nahmen Anleger noch 1 Prozentpunkt bis Ende 2023 vorweg, am Mittwoch waren es nur noch rund 0,5 Prozentpunkte.

Im Euroraum pendelt sich der finale Satz für den Leitzins bei 3,5% ein, in der Schweiz sind es 2,1%. Bemerkenswert waren Äusserungen des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank (EZB) Philip Lane. Er sagte am Mittwoch, dass die Zinsen weiter steigen sollten, wenn die Bankturbulenzen einmal abgeklungen sind. Da der EZB-Einlagensatz derzeit bei 3% liegt, halten Anleger ohnehin zwei Erhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte noch für möglich. Ab Donnerstag veröffentlichen wichtige Euroländer ihre vorläufigen Inflationsdaten für März, am Freitag folgt die gesamte Eurozone. Die Gesamtrate dürfte stark sinken, da vor einem Jahr der Kriegsschock so richtig auf die Energiepreise durchgeschlagen hatte. Dafür richtet sich der Blick der Anleger und Ökonomen auf die Kernrate, die Nahrung und Energie ausschliesst. Bei der war bis zuletzt eine Trendwende ausgeblieben.



Fehler gefunden?Jetzt melden.