Der FuW-Morgen-Report vom 22. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Roche, Cosmo, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Overnight

USA

Am Dienstag liessen die Sorgen um den Bankensektor an den US-Börsen weiter nach. Der Dow Jones Industrial notierte 0,98% im Plus und schloss bei 32’560,6 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,3% auf insgesamt 4002,87 Zähler. Und der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 1,42% nach oben und schloss bei 12’741,44 Punkten.

Zu den grössten Tagesgewinnern zählen die Aktien der First Republic Bank, die nach einem Rekordtief um 29,5% hochschnellten. Die Regionalbank profitierte von Milliardenhilfen der grössten Geldhäuser der USA und den allgemeinen Hilfsmassnahmen der Notenbank Fed.

Auch die Titel der Grossbanken verzeichneten starke Kursgewinne. Die Valoren von Bank of America stiegen um 3%, Morgan Stanley notierten 3,6% im Plus, und JPMorgan legten um 2,7% zu.

Der Sportartikelhändler Foot Locker verzeichnete nach Verlusten am Vortag wieder ein deutliches Plus von über 7%.

Asien/Pazifik

Die positiven Vorzeichen aus den USA lassen die Börsen in Asien durchs Band steigen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 macht 1,94% an Boden gut. Auch der chinesische CSI 300 notiert mit 0,37% im Plus. Der Shanghai Composite legt um 0,24% zu, und der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,99%. Der koreanische Leitindex Kospi klettert 1,2% nach oben.

Futures

Die Futures für den Handel am Donnerstag notierten auf den US-amerikanischen S&P 500 mit 0,02% leicht im Plus, auf den Nasdaq 0,02% im Minus. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 gibt um 0,14% nach, auf den Dax gewinnt er 0,27%. Auf den Schweizer SMI steigt der Futures um 0,53%.

News Vorbörse Schweiz

UBS: UBS hat ein Rückkaufangebot für bestimmte vorrangige, unbesicherte Bail-in-Anleihen gemacht. Zwei am vergangenen Freitag emittierte langfristige Anleihen sollen gegen Bargeld zurückgekauft werden. Die Angebote laufen ab heute Mittwoch bis zum vorzeitigen Verfallsdatum am 28. März und zum endgültigen Verfallsdatum am 4. April. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Die Pharmakonzerne Roche und Eli Lilly sollen künftig gemeinsam an der Entwicklung eines Bluttests, der eine frühere Diagnose der Alzheimer-Krankheit ermöglichen soll, arbeiten. (Lesen Sie hier mehr.)

Cosmo: Cosmo und der US-Medizintechnikkonzern Medtronic erweitern ihre Zusammenarbeit bei GI Genius. Damit soll die Entwicklung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen beschleunigt und sollen neue KI-basierte Lösungen für die Versorgung von Patienten entwickelt werden.



Wichtige Ereignisse vom 22. März 2023

Schweiz

08:00 Syngenta: Ergebnis 2022

09:00 SNB: Zahlungsbilanz Q4

10:00 Beyond Gravity: BMK 2022, Zürich



Sonstige Termine:



FuW-Konferenz: Blockchain in Financial Services, Rüschlikon

Novavest: GV (09.30 Uhr), Zürich

International

07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Bosch Power Tools, Jahres-Pk, Leinfelden-Echterdingen

09:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung, Amsterdam



Ohne genaue Zeitangabe

DEU: Hensoldt AG, Geschäftsbericht

Konjunktur

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/23

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Powell)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Idorsia und Roche …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Idorsia und Roche zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 24% p.a. und wird monatlich ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den monatlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach drei Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 25. März 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 483 544. Das Börsenkürzel ist WNKLTQ. Die Liberierung findet am 3. April statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Apple, Microsoft und Walt Disney



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Apple, Microsoft und Walt Disney zum Nominalwert von 1000 $. Der Coupon beträgt 12% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 24. September 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 483 583. Das Börsenkürzel ist WOLLTQ. Die Liberierung findet am 3. April statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



