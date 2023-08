Der FuW-Morgen-Report vom 15. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Basilea, Huber+Suhner, IVF Hartmann und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

An Wallstreet sind die wichtigen Aktienindizes mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der marktbreite S&P 500 legte 0,6% auf 4489,72 zu, während der Dow Jones Industrial 0,1% auf 35’307,63 stieg. Der technologielastige Nasdaq Composite kletterte 1,1% auf 13’788,33.

Kräftige Kursavancen verzeichneten die Aktien des Chipkonzerns Nvidia. Nachdem sie in den Tagen zuvor stetig gefallen waren, profitierten sie von neuem Kaufinteresse und legten zum Handelsschluss 7,1% zu. Die Valoren von US Steel schossen derweil 36,8% nach oben. Um den Stahlhersteller scheint ein Übernahmekampf entbrannt zu sein. Das Unternehmen hat angekündigt, nach mehreren Angeboten «strategische Alternativen» zu prüfen. Abgaben von 1,2% erlitten die Aktien von Tesla. Der Elektroautobauer hat bekanntgegeben, in China die Preise für zwei Modellvarianten zu senken.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Indizes zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. Enttäuschenden Daten aus China zur Industrieproduktion und zum Einzelhandelsumsatz stehen bessere Konjunkturzahlen aus Japan gegenüber. In Tokio notiert der Nikkei 225 0,8% höher. Der marktbreite Topix avanciert 0,6%.

Der Hang Seng in Hongkong fällt 0,8%. Schwächer sind auch die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 sinkt 0,5%, während der Shanghai Composite 0,3% verliert und der Shenzhen Composite rund 0,7% abgibt. In Australien steigt der S&P/ASX 200 0,5%. Der südkoreanische Leitindex Kospi sinkt 0,8%.

Futures

Auf einen tendenziell stärkeren Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 steigt 0,2%, der Future auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,4% höher.

News Vorbörse Schweiz

Basilea: Das Basler Biotech-Unternehmen schreibt schwarze Zahlen. Es hat im ersten Halbjahr den Umsatz 47% auf 84,9 Mio. Fr. gesteigert. Die beiden Schlüsselmedikamente Cresemba zur Behandlung von Pilzinfektionen und das Antibiotikum Zevtera steuerten zusammen 80,5 Mio. Fr. bei. Bei niedrigeren Entwicklungskosten (21,5 Mio. Fr. nach 37.1 Mio.) verbuchte das Unternehmen einen operativen Gewinn von 36,9 Mio. Fr., nach einem Verlust im Vorjahr. Der Nettogewinn fällt mit 31,8 Mio. Fr. ebenfalls in den schwarzen Zahlen aus. Die Prognose wurde daraufhin angehoben: Für den Betriebsgewinn stellt das Unternehmen neuerdings eine Spanne von 50 bis 55 Mio. (zuvor 45 bis 50 Mio.) in Aussicht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Huber+Suhner: Der Industriekonzern hat im ersten Halbjahr weniger Aufträge erhalten und muss die Gewinnprognose nach unten anpassen. Der Umsatz blieb bei 477,3 Mio. Fr. de facto stabil, während der Auftragseingang um 9% auf 453,3 Mio. Fr. zurückging. Gleichzeitig sank der Reingewinn wegen der schrumpfenden Profitabilität 13% auf 38,2 Mio. Fr. Neuerdings rechnet Huber+Suhner deswegen in der Prognose nur mehr mit dem unteren Ende der Zielspanne einer Gewinnmarge von 9 bis 12%. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

IVF Hartmann: Der Medizinalbedarfhersteller IVF Hartmann hat im ersten Halbjahr etwas weniger Umsatz erzielt, jedoch den Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Der Umsatz ging im ersten Semester um 1,8% auf 71,6 Mio. Fr. zurück. Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg hingegen um satte 27,5% auf 7,7 Mio. Fr., wodurch auch der Reingewinn mit 7 Mio. Fr. 40% über Vorjahr ausfiel. Grund war einerseits die Neuausrichtung der Produktion im Geschäftsfeld Wundversorgung. IVF Hartmann erwartet neuerdings im Gesamtjahr nur mehr einen Umsatzerlös im Rahmen des Vorjahres, jedoch einen Betriebsgewinn leicht über dem Vorjahreswert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

PolyPeptide: Der Pharmaauftragsfertiger fährt im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 1,4% auf 131,8 Mio. Fr. ein. Das operative Ergebnis (Ebitda) liegt mit –19,4 Mio. Fr. im roten Bereich. Das Unternehmen präzisiert ausserdem die Guidance. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr im hohen einstelligen Bereich steigen, das operative Ergebnis (Ebitda) sollte sich um die Gewinnschwelle bewegen. Trotzdem wird es unterm Strich ein Verlustjahr für PolyPeptide bleiben. Ausserdem kommt es zu einer Personalveränderung. Per erstes Quartal 2024 übernimmt Marc Augustin als neuer Finanzchef des Unternehmens. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Medartis: Das Medizinaltechnikunternehmen ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen und hat den Ausblick bestätigt. Der Nettoumsatz legte vor dem Hintergrund eines stark wachsenden Geschäfts in der Region Europa um 16,8% auf 103,3 Mio. Fr. zu. Medartis verbuchte einen Ebitda von 13,1 Mio. Fr., ein Plus von 7,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aufgrund steigender Kosten schrieb sie jedoch einen Nettoverlust von 0,8 Mio. Fr., nach einem Gewinn im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Tecan: Der Laborausrüster Tecan spürt das Abflauen der Coronasondereffekte und hat in den ersten sechs Monaten weniger Umsatz gemacht. Der Erlös fiel auf 541,5 Mio. Fr., ein Minus von 7,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) fiel um 15% auf 101,2 Mio. Fr. Das Unternehmen bestätigt jedoch die bisherige Jahresprognose für 2023. Beim Umsatz rechnet es weiterhin mit organischem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Elma: Der Elektronikkomponentenhersteller Elma Electronics hat im ersten Halbjahr den Umsatz und den Bestellungseingang gesteigert, machte aber wegen höherer Kosten weniger Gewinn. Der Nettoerlös legte 6,3% auf 79,5 Mio. Fr. zu, der operative Gewinn (Ebit) ging auf 0,7 Mio. Fr. und der Reingewinn auf 0,6 Mio. Fr. zurück. Grund dafür sind vor allem höhere Kosten, nicht zuletzt wegen der Einstellung von neuen Arbeitskräften. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Implenia: Der Baukonzern Implenia beteiligt sich am norwegischen Windenergieunternehmen Windworks Jelsa. Windworks Jelsa beabsichtigt, an der norwegischen Westküste schwimmende Windturbinen mit einer Gesamtleistung von einem Gigawatt pro Jahr zu bauen. Dazu haben Implenia und Windworks Jelsa eine Investitions- sowie eine Aktionärsvereinbarung unterzeichnet. Implenia und das norwegische Unternehmen Norsea werden sich zu gleichen Teilen – jeweils zu 41% – an Windworks Jelsa beteiligen.

Straumann: Der Dentalimplantathersteller steigerte sich im ersten Semester beim Umsatz 3,3% auf 1,22 Mrd. Fr., musste jedoch einen Gewinnrückgang hinnehmen. Der Betriebsgewinn (Ebit) sank deutlich auf 296,6 Mio. Fr., nach 323,9 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter dem Strich verblieb ein deutlich tieferer Reingewinn von 206 Mio. Fr., nach 265,3 Mio. im Vorjahr. Grund dafür waren Investitionen in den Vertrieb und das Digitalgeschäft. Das Unternehmen bestätigt jedoch die Prognose. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Montana Aerospace: Der Zulieferer der Flugzeugbranche steigert im ersten Halbjahr den Umsatz 22% auf 705 Mio. Fr. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg sogar 75% auf 59,3 Mio. Fr. aufgrund der positiven Entwicklungen in den Segmenten Aerostructures und Energy. Der Ausblick für 2023 wurde bestätigt. Ausserdem wurden Neuaufträge mit den Grosskunden Kawasaki Heavy Industries, Boeing und Fuji Industries vermeldet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Clientis: Die Bankgruppe hat in der ersten Jahreshälfte erneut mehr verdient. Der Reingewinn stieg 4,5 % auf 33,1 Mio. Fr. Der Nettoerfolg aus dem Zinsgeschäft erhöhte sich um 9,6% auf 78,0 Mio. Fr., die eingelegten Kundengelder wuchsen um 1,3% auf 9,8 Mrd. Fr. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet Clientis weiter mit positivem Geschäftsverlauf. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Novartis: Sandoz, die Generikatochter des Pharmariesen Novartis, freut sich über einen Forschungserfolg. Die klinische Studie der Phase III unter dem Namen «Mylight» hat für das Biosimilar Aflibercept positive Resultate hervorgebracht. Die Wirksamkeit des Augenmittels Aflibercept ist demzufolge bestätigt. Sandoz will das Biosimilar Aflibercept neben drei anderen in den kommenden Jahren auf den Markt bringen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Spexis: Das Biotech-Unternehmen Spexis hat sich neues Kapital gesichert. SPRIM Global Investments (SGI) und weitere institutionelle Anleger wollen 2,5 Mio. $ in das Unternehmen investieren. Sie wollen damit die anstehende Phase-3-Studie für das Mittel ColiFin bei zystischer Fibrose finanzieren. Die Copilot-Studie zu dem Wirkstoff soll im dritten Quartal starten.

Ina Invest: Die Immobiliengesellschaft Ina Invest hat im ersten Halbjahr wegen negativer Sondereffekte einen Gewinneinbruch erlitten. Der Erfolg aus Mieterträgen stieg zwischen Januar und Juni 39% auf 7,9 Mio. Fr. Das Betriebsergebnis (Ebit) ging hingegen auf 4,2 Mio. Fr. (Vorjahr 12 Mio.) zurück. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wichtige Ereignisse vom 15. August 2023

Schweiz

06:00 Elma: Ergebnis H1

06:00 Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

06:45 Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)

06:45 Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

06:45 IVF Hartmann: Ergebnis H1

07:00 Clientis: Ergebnis H1

07:00 Glarner KB: Ergebnis H1

07:00 Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr)

07:00 Montana Aerospace: Ergebnis Q2

07:00 Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Straumann: Ergebnis Q2 (Conf. Call. 10.30 Uhr)

07:15 Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr)

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2023

11:00 On Holding AG: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr)

22:30 Alcon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 16.8., 14.00 Uhr)



Sonstige Termine:

UBS: Global Wealth Report 2023 (MK 10.00 Uhr)

International

07:30 DEU: Aumann, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: MBB, Q2-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Encavis, Call zu den Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Industrieproduktion 07/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/23

06:30 JPN: Industrieproduktion 06/23 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/23

08:00 DEU: Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2022

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 07/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 07/23

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 08/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 07/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/23

14:30 USA: Empire State Index 08/23

16:00 USA: NAHB-Index 08/23

16:00 USA: Lagerbestände 06/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Future auf den Ölpreis notierte am Montag deutlich tiefer. Der Terminkontrakt auf ein Fass des Nordseemix Brent wurde am Nachmittag zu 85.91 $ je Fass gehandelt, gut 1.40 $ unter dem Höchststand der Vorwoche.

Als Grund wurden am Markt neue Sorgen um China genannt. Im Zentrum stehen die Probleme des chinesischen Immobiliensektors. China ist der grösste Abnehmer von Rohöl weltweit und hat allerdings auch jüngst mit neu eröffneten Raffinerien die Nachfrage angekurbelt.

Insgesamt bleibt der Preisauftrieb bei Öl bestehen, vor allem, weil die Grossproduzenten Saudi-Arabien und Russland mit ihrer Lieferverknappung dem Markt 2 Mio. Fass am Tag vorenthalten. Analysten erachten den Preisauftrieb für Rohöl als grundlegend gerechtfertigt. Seit den Jahrestiefstständen im Juni hat sich der Ölpreis um rund 25% erhöht.

Auf dem Goldpreis lasten die nach wie vor hohen Bondrenditen, die eine Konkurrenz zum zinslosen Edelmetall darstellen. Anleihenguru Bill Gross sieht den fairen Wert der zehnjährigen Rendite von US-Staatspapieren bei 4,5% – derzeit rentieren sie zu 4,16%.

Der Gold-Future notierte am Montagnachmittag bei 1940 $ je Feinunze deutlich unter dem Stand der Vorwoche, wo bis zu 1965 $ erreicht worden waren. Gold handelt wieder so tief wie zuletzt Anfang Juli, weil die Stimmen wieder lauter werden, die von weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ausgehen respektive davon, dass das hohe Zinsniveau noch für eine ganze Weile aufrechterhalten bleibt. Zuletzt haben auch Hedge Funds dem Goldpreis zugesetzt, nachdem sie Long-Wetten deutlich zurückfuhren.

