Der FuW-Morgen-Report vom 13. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swatch Group, Barry Callebaut, VAT und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Overnight

USA

Die US-Inflation ist im Juni deutlich stärker gefallen als erwartet. Erstmals seit 2021 notiert sie auf 3%. Die Aktienmärkte reagierten am Mittwoch erfreut. Zwar wird noch eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am 22. Juli am Markt erwartet, ein weiterer Zinsschritt ist jedoch nicht mehr eingepreist. Die zehnjährigen US-Renditen sind infolge der Inflationsdaten auf 3,85% gesunken – noch Anfang Woche waren sie wegen Aussagen des Fed auf 4,08% gestiegen.

Die US-Benchmark Dow Jones Industrial (+0,25%) stieg auf 34’347,43 Punkte. Der breiter aufgestellte S&P 500 (+0,74%) kletterte auf 4472,16 Punkte. Der Tech-Index Nasdaq 100 (+1,24%) profitierte besonders stark von niedrigeren Marktzinsen und notierte zum Handelsschluss auf 15’307,23 Punkten – und damit auf dem höchsten Stand seit Januar 2022.

Die Kette Domino’s Pizza (11,2%) hat mit dem Fahrdienst Uber (+0,4%) eine weltweit geltende Vereinbarung geschlossen. Das Essen von Domino’s kann man nun über die Liefer-App Uber Eats bestellen.

Der Chiphersteller Broadcom (+0,9%) wird wohl bald die Genehmigung der EU erhalten, den Cloud-Computing-Anbieter VMWare (+2,8%) zu übernehmen. Der Preis für VMWare beträgt 61 Mrd. $.

Der Halbleiterkonzern Nvidia (+3,5%) könnte gemäss einem Medienbericht strategischer Investor des britischen Chipdesigners ARM werden. ARM gehört derzeit dem japanischen Konzern Softbank. Es ist ein Börsengang in New York geplant.

Asien/Pazifik

Am Donnerstagmorgen zeigen sich auch die Aktienmärkte in Japan dank der US-Inflationszahlen positiv gestimmt: Der Leitindex Nikkei 225 (+1,5%) und der breiter aufgestellte Topix (+1%) legen zu. Auch der chinesische CSI 300 (+1,4%) avanciert. Der Hang Seng (+2,6%) in Hongkong steigt noch stärker. Ebenso verbuchen der taiwanesische Taiex (+0,7%) und der südkoreanische Kospi (+0,9%) Kursgewinne.

In Australien geht es für den S&P/ASX 200 (+1,6%) deutlich nach oben.

Futures

Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes S&P 500 (+0,3%) und Euro Stoxx 50 (+0,1%) zeigen Kursgewinne an.

News Vorbörse Schweiz

Swatch Group: Swatch Group hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 11% auf 4,02 Mrd. Fr. gesteigert. Der Uhrenhersteller profitiert von guter Nachfrage in den USA und der Erholung in China. Der Ebit ist gar 37% gestiegen, auf 686 Mio. Fr. Die Wachstumschancen in Lokalwährungen seien für das zweite Halbjahr in allen Regionen und Preissegmenten «ausgezeichnet». (Lesen Sie hier mehr dazu)



Barry Callebaut: Der Schokoladenproduzent Barry Callebaut hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres (per Ende Mai) 2,7% weniger Schokolade verkauft. Der Rückgang wird mit einer inflationsbedingt tieferen Kundennachfrage begründet. Der Umsatz liegt mit 6,3 Mrd. Fr. jedoch 3,6% höher als in der Vorjahresperiode. In Lokalwährungen beträgt das Plus 8,1%. Für das Gesamtjahr wird ein «flaches Volumenwachstum» angestrebt. (Lesen Sie hier mehr dazu)



VAT: Der Umsatz des Vakuumventilherstellers VAT ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 23% auf 221 Mio. F. gesunken. Der Auftragseingang ist 56% eingebrochen, auf 155 Mio. Fr. Die Ebitda-Marge für das gesamte erste Semester liegt bei 30%, ein Rückgang von 5 Prozentpunkten. Es handelt sich um vorläufige Zahlen, das definitive Ergebnis folgt am 27. Juli. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Roche: Der Pharmakonzern Roche hat mit seinem Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus positive Daten in einer Studie der Phase III erzielt. In der Studie «Ocarina II» wurde das Mittel den Patienten subkutan verabreicht, was den Behandlungsaufwand verringerte. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Flughafen Zürich: Im Juni sind 2,6 Mio. Menschen über den Flughafen Zürich gereist, 20% mehr als im Vorjahresvergleich. Starts und Landungen haben 13% zugenommen, die Sitzplatzauslastung liegt momentan bei 82%. Damit hat der Flughafen beinahe wieder die Auslastungszahlen von vor der Coronapandemie erreicht – zu 86 bis 92%, je nach Wert. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Banque Cantonale du Jura: Die Banque Cantonale du Jura (BCJ) hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr um mehr als zwei Drittel auf 16,4 Mio. Fr. gesteigert. Der Reingewinn ist mit 9,5 Mio. Fr. 18% höher. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank ein «sehr gutes» Ergebnis. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

PolyPeptide: Der Pharmazulieferer PolyPeptide erwartet für das erste Halbjahr einen Umsatz von 132 Mio. €, 1,7 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Der Ebitda wird zwischen –19 und –21 Mio. € erwartet. Grund für den Rückgang seien Wertberichtigungen, tiefere Produktivität und eine höhere Kostenbasis. Für das Gesamtjahr wird ein Nettoverlust prognostiziert. Es ist die dritte Gewinnwarnung binnen zwölf Monaten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wisekey: Wisekey gibt sich neu eine Holding-Struktur mit mehreren operativen Tochtergesellschaften: der an der Nasdaq gelisteten Sealsq Corp, Wisekey SA, Wisesat AG sowie Wise.Art Corp. Mit Blick auf die Zukunft plane Wisekey den schrittweisen Börsengang jedes eigenständigen Unternehmens. Ein Zeitrahmen wird nicht genannt.

ObsEva: Das Biotech-Unternehmen ObsEva erhält die weltweiten Rechte am Produktkandidaten Nolasiban zurück, da der chinesische Partner Yuyuan BioScience bestimmte Meilensteine nicht erreicht hat.

Hypothekarbank Lenzburg: Die Hypothekarbank Lenzburg wird Handelsteilnehmer an der Börse BX Swiss. Damit schaffe sie die Voraussetzungen für das neu lancierte Wertschriftenangebot Neon Invest ihres Fintech-Partnerunternehmens Neon. Am Mittwochabend legte die Regionalbank zudem Zahlen vor. Dank dem höheren Zinsniveau liegt der Halbjahresgewinn mit 10,3 Mio. Fr. knapp 14% über dem Vorjahreswert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Temenos: Convera, der grösste Anbieter von Zahlungslösungen für Geschäftskunden ausserhalb des Bankensektors, hat sich für den Payments Hub von Temenos entschieden. Finanzielle Angaben wurden nicht veröffentlicht.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 13. Juli 2023

Schweiz

07:00 Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte

17:45 Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (Conf. Call 18.15 Uhr)



Sonstige Termine:

Swiss Venture Capital Report H1 2023 (MK 08.00 Uhr)



International

07:00 DEU: Fraport Verkehrszahlen 06/23

07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Taunus-Sparkasse, Bilanz-Pk, Bad Homburg

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung, Hamburg

12:45 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Delta Air Lines Q2-Zahlen

15:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung

18:00 FRA: Vinci, Q2-Umsatz

Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 06/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 05/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 05/23

08:00 GBR: BIP 05/23

08:00 DEU: Insolvenzen, April 2023 + Schnellindikator 06/23

08:00 ROU: Verbraucherpreise 06/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

09:00 CSE: Verbraucherpreise 06/23

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 07/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 06/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die jüngsten Inflationszahlen aus den USA werden die Zinssorgen an den Finanzmärkten für die nächsten Wochen erst einmal abklingen lassen. Die monatlichen Raten für die Gesamtinflation sowie die Kerninflation lagen im Juni mit jeweils 0,2% unter den Erwartungen. Analysten hatten zuvor mit jeweils 0,3% Anstieg der Konsumentenpreise im Vergleich zum Mai gerechnet.

Besonders erfreulich zeigt sich die Kerninflation, die Nahrung und Energie ausschliesst. Ihr Beitrag zur Gesamtinflation fiel auf 3,74 Prozentpunkte und damit erstmals seit November unter die Schwelle von 4 Prozentpunkten. Und die weiteren Aussichten sind vorerst auch positiv, wie der jüngste 3-Monats-Schnitt der Monatswerte zeigt: Dieses Momentum sank auf das Jahr hochgerechnet im Juni auf 3,24 Prozentpunkte.

Dies deutet auf weiter sinkende Beiträge der Kerninflation in den nächsten Monaten in Richtung von 3 Prozentpunkten. Zuvor hatte das Momentum von Februar bis Mai noch bei rund 4 Prozentpunkten stagniert, was die Sorgen in der US-Notenbank vor einer hartnäckigen Inflation wachsen liess. Gleichwohl dürften die Währungshüter noch bis zur Zinssitzung am 20. September abwarten, um von einer Trendwende überzeugt zu sein. Bis dahin stehen auch noch zwei Inflationsberichte – für Juli und August – an.

Nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank am Mittwoch darauf hingewiesen hatten, dass die Kernrate noch zu hoch sei, gab es kaum noch Bewegungen an den Terminmärkten für die Leitzinsen. Für Juli liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,5% bei 92%, der spätere Zinsgipfel wird mit 5,39% vorweggenommen, was eine Zinspause ab September bedeuten würde. Der Euro legte gegenüber dem Dollar erheblich zu.

