Der FuW-Morgen-Report vom 19. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Addex, Aevis Victoria und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

An den US-Börsen gehen die Anleger, bestärkt durch Signale aus Washington, von einer rechtzeitigen Einigung im politischen Streit über die Schuldenobergrenze in den USA aus. Ansonsten könnte Anfang Juni der Zahlungsausfall der USA folgen. Der Dow Jones Industrial notierte beim Börsenschluss 0,3% höher. Der breitere S&P 500 schloss 0,9% im Plus. Der Nasdaq 100 mit den wichtigen Technologiewerten stieg um 1,8%. Zehnjährige Staatsanleihen der USA rentierten mit gut 3,6%.

Der Aktienkurs von Walmart legte um 1,3% zu. Die grösste Detailhandelskette der USA gab nach einem geschäftlich gut verlaufenen Quartal einen positiven Ausblick für das Gesamtjahr ab, der sich stark von deutlich weniger zuversichtlichen Prognosen des Konkurrenten Target abhob. Der Kurs des Halbleiterkonzerns Mikron stieg um 4,1%. Berichten zufolge erhält das Unternehmen einen 1,5 Mrd. $ schweren Anreiz von Japan zur Entwicklung von Speicherchips der nächsten Generation. Der Aktienkurs des Chipunternehmens Intel stieg im Gefolge um 2,8%.

Der Netzwerkgerätehersteller Cisco übertraf die Umsatzprognose, arbeitete sich im Handel nach einem schwachen Auftakt ins Plus und schloss 1,2% höher. Das in den USA gelistete chinesische Unternehmen Alibaba dagegen verlor an der Börse 5,4%, nachdem die Geschäftszahlen zum vierten Geschäftsquartal unter den Analystenprognosen gelegen hatten.

Asien/Pazifik

An den Börsen in Asien wirkt die Zuversicht im US-Schuldenstreit kursstützend, allerdings wirken Sorgen um das Wachstum in China auch negativ. Der japanische Nikkei 225 legt um 0,7% zu. Der breitere Topix an der japanischen Börse notiert 0,1% im Plus. Der südkoreanische Kospi notiert 0,7% höher. Der Shanghai Composite hingegen fällt um 0,3% zurück. Der Hang Seng in Hongkong lässt 1,3% nach. Australiens ASX 200 notiert wiederum 0,6% höher.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) für den SMI notiert am Freitagmorgen 0,3% höher. Beim Euro Stoxx 50 tendiert der Future 0,4% im Plus, beim S&P 500 0,1% höher.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Der Staatsfonds von Katar lässt derzeit anwaltlich prüfen, ob er Ansprüche gegen die Schweiz geltend machen kann wegen des Zwangszusammenschlusses der Grossbank Credit Suisse mit UBS, so die Nachrichtenagentur Reuters. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Zudem wurde bekannt, dass die von der Finanzmarktaufsicht (Finma) angeordnete Abschreibung der AT1-Anleihen von Credit Suisse keine Auszahlung der Ausfallversicherung (CDS) auslösen wird. Demnach hat ein Komitee der Finma entschieden, dass es sich nicht um ein «Kreditereignis mit staatlicher Beteiligung» handle. (Lesen Sie hier mehr.)

SoftwareOne: Das Softwarehaus SoftwareOne startet am Montag mit dem Ende vergangenen Jahres angekündigten Aktienrückkaufprogramm in Höhe von maximal 70 Mio. Fr. Das Vorhaben dient der Kapitalherabsetzung.

Addex: Die an der Nasdaq gelisteten Papiere der Biotech-Gesellschaft Addex erfüllen derzeit nicht die Mindestanforderungen der Börsenbetreiberin. In den letzten dreissig Geschäftstagen habe der Kurs unter der Mindestanforderung von 1 $ gelegen. Addex hat nun 180 Tage Zeit, die Anforderung an zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen wieder zu erfüllen. Eine ähnliche Mitteilung gab es bereits im vergangenen November. (Lesen Sie hier mehr.)

Aevis Victoria: Die Schweizer Börse eröffnet eine Untersuchung gegen den Spital- und Hotelbetreiber Aevis Victoria wegen einer möglichen Verletzung der Pflichten zur Ad-hoc-Publizität.

Kinarus: Auch gegen die Biotech-Gesellschaft Kinarus wurde von der SIX Swiss Exchange ein Verfahren wegen möglicher Verletzung der Ad-hoc-Pflichten eröffnet.

Wisekey: Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey will an der Generalversammlung einen Reserve Stock Split beantragen. Die Aktien der Gesellschaft sollen demnach im Verhältnis fünfzig zu eins zusammengelegt werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Syngenta: Der Agrarkonzern Syngenta strebt eine Kotierung am Haupttableau der Schanghaier Börse an, nicht wie zuvor geplant am Star Market der Börsenbetreiberin, dem Pendant zur Nasdaq. Die Titel von Syngenta würden besser an das Main Board passen, heisst es. Eine Zweitkotierung an der SIX Swiss Exchange sei weiter im Gespräch. Syngenta war von ChemChina übernommen worden.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 19. Mai 2023

Schweiz

Keine Termine vorhanden

International

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

Konjunktur

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 03/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/23

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/23

Ausblick – Unternehmen

Kommende Woche halten einige Unternehmen ihre Generalversammlung ab. Zudem gibt es vereinzelt neue Zahlen zum Geschäftsverlauf.

Am Dienstag präsentiert die Bank Julius Bär ihr Interim Management Statement nach den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres. Im April sagte Präsident Romeo Lacher, das Kundenvermögen könne sich bis zum Jahr 2030 mehr als verdoppeln. Das Biotechnologieunternehmen Spexis legt detaillierte Zahlen vor zum Geschäftsjahr 2022. Es hatte im April Aufschub hierfür bekommen. Der Pharmakonzern Roche hält einen virtuellen Anlass zu Nachhaltigkeit ab. Und Montana Aerospace sowie die Investmentgesellschaft ENR Russia führen die Generalversammlung durch.



Am Mittwoch legt das Medtech-Unternehmen Ypsomed das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 vor. Im Dezember musste Ypsomed den Rückzug eines wichtigen US-Partners vermelden. Vom Immobilienunternehmen Epic Suisse wird es Zahlen zum ersten Quartal geben, zudem legt die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US definitive Quartalszahlen vor. Partners Group, Aluflexpack und Peach Proprety halten ihre Generalversammlung ab.



Am Donnerstag hält der Pharmaauftragsfertiger Dottikon eine ausserordentliche Generalversammlung unter anderem zur Einführung eines Kapitalbandes ab. Der Elektrokomponenten-Spezialist Lem legt die Zahlen des Geschäftsjahres 2022/23 vor. Erwartet wird eine Fortsetzung des Wachstumstrends. Weitere Generalversammlungen stehen am Donnerstag bei GAM, CFT und On Holding auf dem Programm. Hauptthema bei GAM dürfte der Übernahmekampf um das angeschlagene Schweizer Fondshaus sein.



Ende der Woche stehen noch die Generalversammlungen von Glencore und Cosmo auf dem Plan. Beim Rohstoffkonzern kommen verschiedene Wechsel im Verwaltungsrat zur Abstimmung. Wichtigster Tagesordnungspunkt für die Aktionäre der Biotech-Gesellschaft: die Genehmigung eines Kapitalbandes, dazu kommen ebenso einige Veränderungen im VR.

Fehler gefunden?Jetzt melden.