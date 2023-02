Der FuW-Morgen-Report vom 9. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Zurich Insurance, Swisscom und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

In den USA sind die Börsen am Mittwoch gesunken. Der Dow Jones Industrial fällt 0,6% auf 33’949, und der breiter diversifizierte S&P 500 verliert 1,1% auf 4117. Der technologielastige Nasdaq 100 büsst 1,8% ein und schliesst auf 12’495.

Mehrere Vertreter des Federal Reserve haben referiert. Vor allem der einflussreiche Chef der Distriktnotenbank in New York, John Williams, äusserte sich schärfer als Fed-Präsident Jerome Powell tags zuvor. Wenn die Finanzierungsbedingungen zu locker würden – wenn also Aktien und Anleihen zu sehr stiegen und damit die Marktzinsen zu weit fielen –, dann sei es wohl nötig, den Leitzins noch weiter hinaufzusetzen als erwartet. Williams’ Aussagen dämpfen den Risikoappetit der Anleger.

Die Aktien von Microsoft sinken am Mittwoch 0,3%, nachdem sie tags zuvor deutlich gestiegen waren. Der Technologiekonzern will mithilfe von künstlicher Intelligenz mit seiner Internetsuchmaschine Marktanteile gewinnen. Die Titel der Google-Muttergesellschaft Alphabet fallen 7,7%.

Nach Börsenschluss meldete Walt Disney die Quartalszahlen. Der Umsatz ist höher als erwartet. Die Aktien steigen nachbörslich mehr als 5%. Der Quartalsgewinn je Aktie erreichte 0.99 $, Analysten hatten im Schnitt 0.784 $ erwartet.

Asien/Pazifik

In Asien haben am Donnerstag die meisten Aktienmärkte zugelegt. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,1% und der breiter gefasste Topix 0,2%. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 1,1%, auf dem chinesischen Festland klettert der CSI 300 ebenfalls 1,1% hinauf. Der koreanische Kospi hingegen fällt 0,1%, ebenso wie in Taiwan der TWSE.

Futures

Die Terminkontrakte auf Aktienindizes handeln am Donnerstag höher. Der Futures auf den S&P 500 gewinnt 0,4%, und der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 steigt ebenfalls 0,4%.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Für das Gesamtjahr 2022 resultiert für Credit Suisse ein Verlust von 7,3 Mrd. Fr. Schon 2021 hatte die Bank einen Jahresverlust von 1,6 Mrd. Fr. geschrieben. Wie bereits im November angekündigt kam es im Herbst zu massiven Abzügen von Kundengeldern nach Gerüchten über eine Schieflage der Bank. Insgesamt hat Credit Suisse im gesamten Schlussquartal einen Nettogeldabfluss von 110,5 Mrd. Fr. hinnehmen müssen. Die Aktionäre erhalten trotz des massiven Verlusts eine Dividende von 5 Rp. je Aktie. (Lesen Sie hier mehr.)

Zurich Insurance: Der Versicherer Zurich Insurance hat das Betriebsergebnis beziehungsweise den Business Operating Profit (BOP) im Jahr 2022 um 12% auf 6,45 Mrd. $ gesteigert. Im wichtigen Schadengeschäft verblieb der Schaden-Kosten-Satz auf 94,3. In der Lebensversicherung und im Geschäft mit dem US-Partner Farmers stieg der BOP um 8% auf 1,96 Mrd. respektive um 18% auf 1,91 Mrd. $. Gewinn der fiel indes 12% auf 4,60 Mrd. $. Die Dividende soll 2 Fr. auf 24 Fr. je Aktie steigen. (Lesen Sie hier mehr.)

Swisscom: Das Telecomunternehmen Swisscom hat im vergangenen Jahr mit 11,1 Mrd. Fr. 0,6% weniger umgesetzt als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda fiel 1,6% auf 4,4 Mrd. Fr. Der Gewinn erreicht 1,6 Mrd. Fr. Das ist ein Rückgang von 12,5% gegenüber dem Vorjahr. Grund für den deutlichen Rückgang ist eine ganze Reihe von Sondereffekten. Die Aktionäre sollen wie in den letzten Jahren eine Dividende von 22 Fr. pro Titel erhalten. Für das laufende Jahr peilt Swisscom einen Umsatz von 11,1 bis 11,2 Mrd. Fr. an. (Lesen Sie hier mehr.)

Swiss Prime Site: Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site (SPS) hat im vergangenen Geschäftsjahr den Mietertrag 1,9% auf 431,3 Mio. Fr. gesteigert. Der Betriebsertrag stieg auf 774,4 Mio. Fr., von 749,5 Mio. im Jahr zuvor. Es soll eine 5 Rp. auf 3.40 Fr. je Aktie erhöhte Dividende ausgeschüttet werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Leonteq: Der Spezialist für strukturierte Anlageprodukte Leonteq hat im Geschäftsjahr 2022 den Betriebsertrag 9,1% auf 456 Mio. Fr. gesteigert. Der Vorsteuergewinn stieg 19% auf 193,3 Mio. Fr. Der Gewinn mit fiel mit 156,4 Mio. Fr. nur leicht höher aus (+0,4%). Der Grund sind höhere Steuern. Dennoch soll eine 1 Fr. erhöhte Dividende von 4 Fr. an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Finanzchef Marco Amato tritt per Ende August zurück. Die Suche nach einem Nachfolger ist eingeleitet worden. (Lesen Sie hier mehr.)

DKSH: Der Marktdienstleister DKSH hat 2022 den Umsatz 1,9% auf 11,3 Mrd. Fr. gesteigert. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte, Verkäufe und Übernahmen, wuchs das Unternehmen deutlich stärker (+3%). Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit nahm 12,2% auf 319,2 Mio. zu. Im Ausblick peilt das Unternehmen für 2023 weiteres Ebit-Wachstum an. (Lesen Sie hier mehr.)

Dätwyler: Der Industriekonzern Dätwyler hat 2022 den Umsatz auf vergleichbarer Basis 21% auf 1,15 Mrd. Fr. gesteigert. Das organische Wachstum betrug 10%. Der operative Gewinn (Ebit) ging dagegen 7% auf 149,2 Mio. Fr. zurück, die entsprechende Marge 3,9 Prozentpunkte auf 13%. Die Dividende soll um 1 Fr. auf 3.20 Fr. je Inhaberaktie und um 20 Rp. auf 0.64 Fr. je Namenaktie gesenkt werden, was einer Ausschüttungsquote von über 50% entspricht. (Lesen Sie hier mehr.)

Waadtländer Kantonalbank: Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr 3% auf 388,3 Mio. Fr. gesteigert. Die Dividende soll 10 Rp. auf 3.80 Fr. steigen. Beim Ausblick auf das laufende Jahr bleibt die Bank unkonkret. (Lesen Sie hier mehr.)

Glarner Kantonalbank: Die Glarner Kantonalbank erzielte 2022 einen Betriebsertrag von 95,4 Mio Fr. (i.V. 90,7 Mio.). Der Gewinn stieg von 24,5 auf 25,3 Mio. Fr. Die Dividende soll mit 1.10 Fr. je Aktie unverändert bleiben. (Lesen Sie hier mehr.)

Bayer: Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer trennt sich früher als vorgesehen vom umstrittenen Noch-Chef (CEO) Werner Baumann. Nachfolger wird der Pharmachef des schweizerischen Rivalen Roche, Bill Anderson, der das Ruder Anfang Juni übernehmen soll. (Lesen Sie hier mehr.)

Sika: Die EU-Kommission hat der Übernahme von MBCC durch Sika unter Auflagen zugestimmt. Der Baustoffkonzern muss das weltweite MBCC-Geschäft mit Betonzusatzmitteln veräussern. Die Kommission kam nach einer vorläufigen Untersuchung zum Schluss, dass die Fusion den Wettbewerb erheblich beeinträchtigt hätte. Sika hat schon einen Käufer für das Geschäft von MBCC mit Zusatzmitteln im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz, in Australien, Kanada, Neuseeland, Grossbritannien und in den USA gefunden. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 9. Februar 2023

Schweiz

6:00 BCV: Ergebnis 2022 (MK 10.15/Conf. Call 14.00 Uhr)

06:00 Dätwyler: Ergebnis 2022 (MK 10.30, Zürich/Webcast 13.30 Uhr)

06:45 Credit Suisse: Ergebnis 2022 (Webcast 08.15/MK 10.30 Uhr Zürich)

06:45 Zurich Insurance: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr)

07:00 DKSH: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

07:00 Glarner KB: Ergebnis 2022

07:00 Leonteq: Ergebnis 2022 (Webcast 09.30 Uhr)

07:00 SPS: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:15 Swisscom: Ergebnis 2022 (MK 09.30, Zürich/Conf. Call 14.00 Uhr)

09:00 FKB: BMK 2022, Freiburg

International

05:30 JPN: Toyota Motor, Q3-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (7.30 Presse-Call, 8.30 Analysten-Call, 10.00 HV)

07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q4-Zahlen

07:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q4-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Talanx, Q4-Eckdaten

07:30 NLD: Aegon, Q4-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q4-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Q4-Zahlen

07:30 FRA: Vinci, Q4-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Q4-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q4-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q4-Zahlen

09:45 DEU: Metro, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pressekonferenz

12:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

12:30 USA: BorgWarner, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Buzzi Unicem, Q4-Umsatz

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

13:15 USA: Baxter International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Diebold Nixdorf, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

14:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen

17:45 NLD: Euronext, Q4-Zahlen

17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen

18:00 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung

18:00 FRA: L' Oréal, Q4-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:15 USA: Paypal, Q4-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3

07:00 SPA: Handelsbilanz 12/22

08:00 DEU: Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex) 01/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 01/23

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die SNB bringt einen starken Franken und moderate Zinsen



Nachdem die Notenbanken in den USA und Europa vergangene Woche die Zinsen erhöht haben, fragt sich, wie die Perspektiven für die Schweizerische Nationalbank aussehen. Das Fed hat den Leitzins am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf 4,5% hinaufgesetzt, die EZB hat am Donnerstag den Einlagensatz einen halben Prozentpunkt auf 2,5% erhöht.

Für März wird je nochmals ein gleicher Schritt erwartet. Diese Woche am Dienstag sagte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel, die geldpolitische Straffung habe bisher nur begrenzte Auswirkungen, weil die zugrundeliegende Inflation nach wie vor «ausserordentlich hoch» sei. Fed-Chef Jerome Powell sagte ebenfalls am Dienstag, der Leitzins werde weiter erhöht und bleibe eine Zeit lang hoch.

Im März hat dann auch die SNB mit ihrem Quartalsrhythmus die nächste Sitzung. Erwartet wird ein Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt auf 1,5%. Nationalbankpräsident Thomas Jordan sagte Ende Januar, der Inflationsdruck sei stärker, als ihn die SNB tolerieren könne.

Im vierten Quartal hat die SNB offenbar vermehrt Euro verkauft und Franken gekauft, damit dieser sich aufwertet. Ein starker Franken vergünstigt Importe, das vermindert das Überschwappen des hohen ausländischen Preisdrucks auf die Schweiz. Raiffeisen folgert, eine solche Feinsteuerung über die Devisenreserven sollte helfen, eine nachhaltige Rückkehr der Inflation ins Zielband der SNB sicherzustellen – auch ohne erheblich höhere Zinsen.

Hilfreich ist die robuste Schweizer Wirtschaft, die aller Voraussicht nach keine Rezession erleiden wird, sondern dieses Jahr leicht wächst. Die wichtigsten Konjunkturauguren prognostizieren im Durchschnitt ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 0,7%. Die Wirtschaft kann es also verkraften, wenn die SNB den Franken stärkt, um die Inflation zu zügeln. Der Vorteil ist, dass die Zinsen deutlich tiefer sind als in der Eurozone und erst recht als in den USA.



Fehler gefunden?Jetzt melden.