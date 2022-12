Der FuW-Morgen-Report vom 5. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu ABB, Novartis, Idorsia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Der japanische Nikkei 225 schloss am Montag leicht höher bei 27’820,4 Punkten und einem Plus von 0,15%. Der breiter gefasste Topix verlor 0,32% auf 1947,82 Zähler. Der koreanische Kospi gibt derweil mehr nach und handelt gegen 0,5% tiefer, nachdem er in der ersten Tageshälfte einige Male im positiven Bereich gehandelt hat.

Dies, obwohl die Nachrichten aus China derzeit verhalten positiv scheinen: Erneut wird kolportiert, das Regime in Peking ziehe eine leichte Lockerung der drakonischen Massnahmen gegen Covid in Betracht. Die Festlandindizes sind denn auch stark im Plus: Der Shanghai Composite handelt über 1,5% höher, während der Shenzhen Component 0,7% über dem Vortagesschluss liegt.

Der Hang Seng in Hongkong setzt mit einem Plus von über 3,7% sogar zu einem Höhenflug an. Zuvorderst mit dabei sind dort die E-Commerce-Titel Alibaba und JD.com.

USA

In den USA waren Good News einmal mehr Bad News – eigentlich. Denn der Arbeitsmarktbericht vom Freitag zeigte, dass die Beschäftigung im November stärker zugenommen hatte, als erwartet worden war. Der Anstieg der Löhne und der Gehälter übertraf die Markterwartung um das Doppelte. Das lässt weiterhin eine restriktive Geldpolitik der US-Notenbank erwarten.



Angesichts dieser Aussichten hielten sich die Indizes am US-Aktienmarkt gut. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,12% tiefer bei 4071,7 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab 0,4% auf 11’994,26 Zähler nach. Der preisgewichtete Dow Jones Industrial Average gewann gar 0,1% auf 34’429,88 Punkte.

Futures

Am Montagmorgen tendieren die Futures auf den S&P 500 leicht negativ. Auch der Euro Stoxx 600 wird marginal tiefer gesehen.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern hat in einer Studie zu einer Therapie gegen Prostatakrebs einen Erfolg erzielt. Das Medikament Pluvicto verzögerte in einer Phase-III-Studie die Zeit, bis die Krankheit zurückkehrte. (Lesen Sie hier mehr.)

Idorsia: Das Pharmaunternehmen Idorsia hat auch in der Schweiz die Zulassung für das Schlafmittel Quviviq erhalten. In den USA und der EU ist das Medikament schon seit der ersten Hälfte des laufenden Jahres zugelassen. (Lesen Sie hier mehr.)

Sonova: Der Hörgerätehersteller hat die Übernahme von Hysound abgeschlossen. Vom Kauf der chinesischen Kette von Hörakustikgeschäften erhofft er sich besseren Zugang zum dortigen Markt. (Lesen Sie hier mehr.)

ABB: Der Technologiekonzern muss wegen eines Korruptionsfalls in Südafrika Bussen von insgesamt 315 Mio. $ bezahlen. Das ist die Folge von Untersuchungen der Schweizer Bundesanwaltschaft, der US- und der südafrikanischen Behörden. Dank Bestechungszahlungen von mindestens 1,3 Mio. Fr. hat ABB Aufträge im Wert von mindestens 200 Mio. $ erhalten. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 5. Dezember 2022

Schweiz

08:30 BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison

09:00 CafetierSuisse: MK zu Schweizer Kaffeemarkt und Kaffeepreis

10:00 MK Economiesuisse: Konjunktureller Ausblick 2023, Zürich



Sonstige Termine:

Youngtimers: Investorentag, Basel

International

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäss Zusammensetzung Dax-Indizes

DEU: KBA / VDA, Pkw-Zulassungszahlen 11/22

Konjunktur

01:30 JPN: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: PMI Dienste 11/22

08:00 TUR: Verbraucherpreise 11/22

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/22

09:15 ESP: PMI Dienste 11/22

09:45 ITA: PMI Dienste 11/22

09:50 FRA: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/22

10:30 GBR: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/22

15:45 USA: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (endgültig)

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 11/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche mit dem Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für das ganze Euroland sowie einzelne Mitgliedsstaaten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Ebenfalls am Montag erscheint der Sentix-Konjunkturindex für die EU. Am Dienstag erfahren wir mehr über den Auftragseingang in der deutschen Industrie. Am Mittwoch wird das EU-Q3-BIP zum dritten Mal veröffentlicht, zusammen mit der Zahl der Erwerbstätigen in der EU und der deutschen Nettoproduktion. Am Donnerstag publizieren die Niederlande ihre Konsumentenpreise und am Freitag ihre Zahlen zur Industrieproduktion, zusammen mit Spanien.



Am Montag erfahren wir in der Schweiz mehr über die Logiernächte im Oktober und in der Sommersaison sowie über den konjunkturellen Ausblick der Economiesuisse für 2023. Am Mittwoch veröffentlicht das Seco die Arbeitsmarktdaten und die SNB die Devisenreserven, beides für den November.



Im Vereinigten Königreich wird am Montag der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.



In den USA stehen neben dem Zinsentscheid folgende Termine auf dem Programm: am Montag der Auftragseingang in der Industrie und der ISM-Dienstleistungsindex, am Dienstag der Handelsbilanzsaldo, am Mittwoch die Lohnstückkosten, die Produktivität ohne den Agrarsektor und die Konsumentenkredite, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Erzeugerpreise und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.



Am Donnerstag werden in Japan zum zweiten Mal das Q3-BIP sowie der aktuelle Leistungsbilanzsaldo veröffentlicht.



Das Medienunternehmen Caixin publiziert am Montag den Dienstleistungs-PMI für China. Der Handelsbilanzsaldo und der Stand der Devisenreserven erscheinen am Mittwoch. Am Freitag erfahren wir mehr über die Erzeuger- und Verbraucherpreise.





