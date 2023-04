Der FuW-Morgen-Report vom 21. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Vontobel und EFG International, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Schwache Konjunkturdaten und enttäuschende Unternehmenszahlen belasteten am Donnerstag die Stimmung an den US-Börsen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,3% bei 33’787 Punkten. Der marktbreite S&P 500 korrigierte um 0,6% und fiel auf knapp 4130 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,8% auf 12’986 Zähler ein.

Schlusslicht des Nasdaq 100 waren die Aktien des Autobauers Tesla, sie gaben nach schwachen Geschäftszahlen fast 10% nach. Im Dow zählte das Kreditkartenunternehmen American Express mit einem Kursverlust von 1% zu den grösseren Verlierern, der Gewinn je Titel enttäuschte die Analysten.

Die Valoren des Telecomkonzerns AT&T büssten 10,4% ein – der grösste Tagesverlust seit der Jahrtausendwende. Die Papiere des Dow-Konkurrenten Verizon zogen mit und verloren am Indexende 3,7%.

Asien/Pazifik

Negative Vorzeichen dominieren am Freitag auch die Börsen in Ostasien und Australien.

In Tokio gibt der Nikkei 225 um 0,3% nach, der breiter gefasste Topix korrigiert ebenfalls 0,3% nach unten. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 knapp 1,4%, der Shanghai Composite handelt 1.3% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 1,3%. Der südkoreanische Kospi büsst 0,7% ein. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,4% tiefer ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 1,1% im Minus, der Future auf den Euro Stoxx 50 gibt um 0,1% nach.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Zement- und Baustoffkonzern Holcim weist einen 11% geringeren Quartalsumsatz von 5,7 Mrd. Fr. aus. Ohne Berücksichtigung des Verkaufs dreier Ländergesellschaften ist der Umsatz organisch 8% gestiegen. Der Betriebsgewinn Ebit sank 20% auf 493 Mio. Fr. Ohne Verkäufe nahm er organisch 12% zu. Die Jahresziele werden erhöht: 6% organisches Umsatzwachstum, ein Anstieg von 10% des wiederkehrenden Ebit.



Vontobel: Die Bank Vontobel hat die verwalteten Kundenvermögen per Ende März von 204 auf 212 Mrd. Fr. gesteigert, dank guter Marktperformance. Im Asset Management wurde indessen ein Abfluss verzeichnet. Das laufende Jahr schätzt CEO Zeno Staub «vorsichtig optimistisch» ein.



EFG International: Die Bank EFG International meldet für das Startquartal einen Gewinn von 90 Mio. Fr. Im vergangenen Gesamtjahr waren es 202 Mio. Fr. gewesen. Die verwalteten Kundenvermögen stiegen im Vergleich zu Ende 2022 von 143 auf 145 Mrd. Fr.



Wisekey: Die Halbleitertochter von Wisekey weist für 2022 einen 36% höheren Umsatz von 23 Mio. $ aus. Nach einem Verlust von 4,8 Mio. im Vorjahr resultierte nun ein Gewinn von 5,8 Mio. $.



Valiant: Die Regionalbankengruppe Valiant erwartet für 2023 mehr Gewinn. Aus Anlass des Jubiläums zum 200-jährigen Bestehen wird die firmeneigene Pensionskasse mit 10 Mio. Fr. dotiert.



BB Biotech: Der grösste Biotech-Fonds Europas, BB Biotech, hat in den ersten drei Monaten einen Verlust von 250 (300) Mio. Fr. verbucht. Nach einem schwierigen Start rechnet der Fonds für den Rest des Jahres mit einem günstigeren Umfeld, d.h. mehr M&A-Aktivitäten und Lizenzvereinbarungen in der Branche.



Leclanché: Die SIX Exchange Regulation (SER) hat eine Untersuchung gegen den Westschweizer Batterienhersteller Leclanché eröffnet. Es geht um eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität.



Highlight Event & Entertainment: Die Highlight-Gruppe, an der die kotierte Highlight Event & Entertainment (HLEE) zu 52% beteiligt ist, hat den Umsatz im vergangenen Jahr 3% auf 524 Mio. Fr. ausgedehnt. Unter dem Strich wandelte sich ein Gewinn von rund 15 Mio. Fr. in einen Verlust von 2,5 Mio. Fr.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 21. April 2023

Schweiz

06:30 Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr)

07:00 BB Biotech: Ergebnis Q1

07:00 Vontobel: Update Q1

18:00 EEII: Ergebnis 2023



Sonstige Termine:

Allreal: GV (16.00 Uhr), Zürich

Arbonia: GV (14.00 Uhr), Rorschach

Cembra: GV (14.00 Uhr), Zürich

EFG International: GV (14.30 Uhr), Zürich

Medartis: GV (09.00 Uhr), Basel

Pierer Mobility: GV (10.00 Uhr), Munderfing/AT

Starrag: GV (17.00 Uhr), Rorschach

International

00:30 AUS: BHP Group, 9Monats Produktionsbericht

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (8.00 h Call, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

11:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungszahlen Q1/März 2023

12:00 SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung

13:00 USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

15:30 USA: Stanley Black & Decker, Hauptversammlung



Ohne genaue Zeitangabe:

SWE: Investor, Q1-Zahlen

Konjunktur

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/23

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/23

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2022

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 (1. Veröffentlichung)



EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland

EUR: S&P Ratingergebnis Türkei

EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern, Albanien, Slowenien

Ausblick – Unternehmen

Kommende Woche nimmt die Berichtssaison nach dem ersten Quartal an Fahrt auf. Vor allem in der ersten Wochenhälfte rapportieren mehrere Grossunternehmen Zahlen.



Den Auftakt macht am Montag Credit Suisse. Das Quartalsergebnis wird mit grosser Spannung erwartet – vor allem seitens UBS. Erstmals seit der kurzen Due Diligence im Vorfeld der Übernahme erhält die Käuferbank am Montag Einblick in die Bücher von CS. Ihr Hauptaugenmerk und das der Aktionäre dürfte darauf gerichtet sein, wie hoch die Abflüsse an verwalteten Vermögen und Kundeneinlagen nach dem 19. März waren und ob sie sich stabilisiert haben. Gleichentags legt der Windenergiezulieferer Gurit Umsatzzahlen vor.



Mit frischen Erkenntnissen vom Vortag tritt am Dienstag Neo-UBS-CEO Sergio Ermotti vor die Medien und verkündet das Ergebnis des ersten Quartals der Grossbank. Weiterhin ausstehend ist der Vollzug der Übernahme von CS. Denkbar, dass UBS im Rahmen des Quartalsberichts dazu ein Update gibt. Mit Umsatzzahlen wartet am Dienstag der Nahrungsmittelmulti Nestlé auf. Im Konsens rechnen die Analysten mit einem um 3,7% höheren Erlös. Als weiterer Grosskonzern präsentiert Novartis Zahlen. Für das Pharmaunternehmen liegen die Erwartungen an den Umsatz 1,8% unter dem Vorjahr, für 2023 gehen die Analysten eher von einem Wachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich aus.



Gespannt warten dürften Investoren auch auf die Medienkonferenz von GAM. Der Asset-Manager rapportiert am Dienstag gleichzeitig Zahlen für 2022 und für das erste Quartal 2023. Mehr Beachtung als dem Resultat dürften Investoren allfälligen Aussagen zum Verkauf des Unternehmens schenken. Dies, nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass der britische Fondsmanager Liontrust mit GAM Übernahmegespräche führt. Von den Industrieunternehmen legen ABB und Kühne + Nagel Quartalszahlen vor. Ausserdem berichten der Bankensoftwarehersteller Temenos, der Stahlproduzent Swiss Steel und das Pharmaunternehmen Idorsia über die ersten drei Monate.



Kein volles Ergebnis, aber immerhin Umsatzzahlen legt am Mittwoch der Pharmakonzern Roche vor. Er hatte mit dem Jahresergebnis Anfang Februar die düstere Prognose gegeben, der Umsatz werde 2023 im tiefen einstelligen Prozentbereich sinken, auch der Gewinn gehe zurück. Ein erster Indikator könnten die Zahlen bis Ende März sein. Gleichentags berichtet das Messtechnikunternehmen Inficon über Gewinn und Umsatz im ersten Quartal.



Am Donnerstag rapportiert die Spezialchemiegesellschaft Ems-Chemie den Umsatz für das erste Quartal. Ebenfalls Umsatzzahlen liefert die Industriegruppe Bucher. Gewinnzahlen kommen an diesem Tag vom Pharmaunternehmen Santhera, vom Biotech-Unternehmen Spexis, von den Beteiligungsgesellschaften Airesis und CI Com und von der SNB.



Für Freitag schliesslich werden die Zahlen des niederländischen Pharmaunternehmens Igea Pharma, der Gesundheitstech-Gesellschaft Achiko und des Biotech-Unternehmen Kinarus erwartet.

