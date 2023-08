Der FuW-Morgen-Report vom 10. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Zurich, Bell, BKB und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die wichtigen Aktienindizes an Wallstreet haben am Mittwoch den Handel mit Abgaben beendet. Der Dow Jones Industrial fiel 0,5% auf 35’123,36. Für den marktbreiten S&P 500 ging es 0,7% auf 4467,71 nach unten. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 1,2% auf 13’722,02. Die Anleger warten weiterhin gespannt auf die heute veröffentlichten US-Inflationszahlen. Diese dürften Hinweise darauf geben, ob die amerikanische Notenbank Fed im Kampf gegen die Teuerung die Leitzinsen weiter erhöht.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzte sich der Chemiekonzern Dow mit einem Plus von 1% an die Spitze der Rangliste. Die grössten Abgaben mit einem Minus von 2,7% verzeichneten derweil die Titel des Softwarekonzerns Salesforce. In den Marktfokus rückten auch die Aktien von WeWork, die mit einem Minus von beinahe 40% ihren langen Abwärtstrend fortsetzten. Der Betreiber von Coworking-Büroräumen hat gewarnt, dass er womöglich bankrott gehen werde.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Indizes zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. In Tokio macht der Nikkei 225 seine anfänglichen Verluste wett und notiert 0,6% höher. Der marktbreite Topix avanciert 0,7%. Die exportorientierten japanischen Unternehmen profitieren vom schwächeren Yen.

Der Hang Seng in Hongkong fällt derweil 0,9%. Tendenziell schwächer sind auch die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 sinkt 0,5%, während sowohl der Shanghai Composite als auch der Shenzhen Composite rund 0,3% niedriger notieren. In Australien steigt der S&P/ASX 200 minim um 0,1%. Der südkoreanische Leitindex Kospi sinkt 0,3%.

Futures

Auf einen tendenziell stärkeren Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 steigt 0,3%, der Futures auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,6% höher.

News Vorbörse Schweiz

Zurich: Die Versicherungsgruppe Zurich hat in der ersten Jahreshälfte 2023 einen Betriebsgewinn von 3,72 Mrd. $ erzielt, knapp unter Vorjahresniveau. Dabei verschlechterte sich der Schaden-Kosten-Satz als wichtige Kenngrösse der Unfall- und Schadenversicherung leicht um 1,3 Prozentpunkte auf 92,9%. Der Konzerngewinn legte 6% auf 2,49 Mrd. $ zu. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Bell: Der Fleischverarbeiter und Convenience-Spezialist Bell hat im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 2,23 Mrd. Fr. erzielt (+5,5%). Der Ebit stieg 1% auf 63,6 Mio., der Reingewinn 15,9% auf 46,6 Mio. Fr. Das mehrheitlich zur Coop-Gruppe gehörende Unternehmen hätte die anhaltend hohe Teuerung unter anderem mit Preiserhöhungen abfedern können. Für den weiteren Verlauf ist Bell «einigermassen zuversichtlich». (Lesen Sie hier mehr dazu.)

BKB: Die Basler Kantonalbank BKB, zu der auch die Bank Cler gehört, hat im ersten Halbjahr 2023 das operative Ergebnis 32,3% auf 155,9 Mio. Fr. gesteigert. Unter dem Strich verblieb ein 20,7% gestiegener Konzerngewinn von 75,5 Mio. Fr. Im Zinsengeschäft konnte die Bankengruppe den Netto-Erfolg rund 18% auf 230 Mio. Fr. erhöhen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Swiss Steel: Der Umsatz des Stahlherstellers Swiss Steel ist im ersten Halbjahr 2023 13% auf 1,86 Mrd. € gesunken. Die Absatzmenge ging 19% auf 756 Kilotonnen zurück. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) halbierte sich auf 70 Mio. €, und die entsprechende Marge gab um über 4 Prozentpunkte auf 3,8% nach. In der Folge fiel das Konzernergebnis mit –30,0 Mio. € in den roten Bereich, nachdem im Vorjahr noch ein Plus von 74 Mio. unter dem Strich gestanden hatte. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SIG: Der Verpackungshersteller SIG Group hat Ann-Kristin Erkens per 1. November 2023 zur Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Sie kommt vom deutschen Konsumgüterhersteller Henkel, wo sie zuletzt für den Unternehmensbereich Adhesives Technologies tätig war. Der frühere SIG-Finanzchef Frank Herzog war Ende 2022 aus persönlichen Gründen zurückgetreten.

Metall Zug: Die Industriegruppe Metall Zug hat im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz 228,4 Mio. Fr. erzielt, 30% weniger gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unter Berücksichtigung von Devestitions- und Akquisitionseffekten, des Wegfalls von Schleuniger sowie Währungseinflüssen wäre die Gruppe organisch jedoch 9,5% gewachsen. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit ging 67% auf 7,6 Mio. zurück. Unter dem Strich verblieben 13,3 Mio. Fr. gegenüber 19,1 Mio. im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Addex: Das angeschlagene Biotech-Unternehmen Addex hat auch im zweiten Quartal die Suche nach möglichen Partnerschaften fortgesetzt. Dank finanzierter Forschungskooperation mit Indivior nahm Addex im zweiten Quartal 0,6 Mio. Fr. ein. Unter dem Strich ergab sich ein Nettoverlust von 2,7 Mio. Fr., verglichen mit einem Minus von 7,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Roche: Genentech, Tochterunternehmen von Roche, hat in den USA die reguläre Zulassung für das Lungenkrebsmittel Gavreto (Pralsetinib) erhalten. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA gab das grüne Licht für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit metastasierendem RET-fusions-positivem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC). In der EU ist das Medikament bereits seit November 2021 zugelassen.

Valartis: Die Finanz- und Immobiliengruppe Valartis ist im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht. Die Gruppe erwartet einen Nettoverlust von 4 bis 5 Mio. Fr., teilte das Unternehmen in einer Gewinnwarnung mit. Im Vorjahreszeitraum hatte die Finanzgruppe noch einen Reingewinn von 17,8 Mio. Fr. erzielt. Der Halbjahresbericht wird am 24. August veröffentlicht.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 10. August 2023

Schweiz

06:00 Bell: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

06:30 Basler KB: Ergebnis H1

06:30 Metall Zug: Ergebnis H1

06:30 Swiss Steel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:45 Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr)

07:00 Addex: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr)

International

06:30 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) (7.45 h Pk)

06:45 DEU: Basler, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: K+S, Halbjahreszahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall)

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 h Pk)

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (12.00 h Hauptversammlung)

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 11.00 Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (13.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: MLP, Q2-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz, 12.00 h Pk)

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Halbjahresbericht (detailliert)

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Compugroup, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk)

07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (9.00 h Online-Pk, 11.30 h Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hamborner Reit, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: SAF-Holland, Halbjahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 ITA: Telekom Italia, Q2-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Cancom, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Halbjahreszahlen (12.00 h Analystencall)

08:00 DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Secunet Security, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung

12:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

18:30 DEU: Metro Q3-Zahlen

23:15 USA: News Corp, Q4-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: Erzeugerpreise 07/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 06/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

11:00 GRC: Industrieproduktion 06/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 07/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/23

14:30 USA: Realeinkommen 07/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Das Ereignis dieser Woche an den Zins- und Devisenmärkten sind die neuesten Inflationszahlen vom Juli in den USA. Sie werden am Donnerstag veröffentlicht. Kurz vor diesem Termin werden die Anleiheninvestoren jedoch hin- und hergerissen. So sind die Renditen in den USA nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der US-Regierung durch die Ratingagentur Fitch vergangene Woche (von AAA auf AA+) vorübergehend doch noch kräftiger gestiegen.



Allerdings war die ursprüngliche Reaktion auf die Entscheidung der Bonitätswächter gar nicht so markant. Entscheidender für den Anstieg der zehnjährigen Rendite von 4,08 auf 4,18% war etwas anderes: So trugen auch die robusten Konjunkturdaten vom US-Arbeitsmarkt zum Zinsanstieg bei, vor allem aber die Ankündigung des US-Finanzministeriums, diese Woche eine grössere Summe neuer Obligationen zu emittieren als zunächst angekündigt. So will die Behörde bis Ende der Woche insgesamt eine Summe von 103 Mrd. $ an 3-, 10- und 30-jährigen Anleihen auktionieren. Die erste Auktion dreijähriger Papiere am Dienstag stiess immerhin auf eine rege Nachfrage.



Die Stimmung an den Anleihenmärkten drehte zu Beginn dieser Woche. Konjunktursorgen (schlechte Aussenhandelsdaten aus China), Befürchtungen um die Bonität von US-Banken und die Übergewinnsteuer für Banken in Italien standen dabei im Fokus der Anleger. Dies hatte die Risikostimmung generell beeinträchtigt, was zu einer starken Nachfrage nach Staatsanleihen führte: Die zehnjährige Rendite auf US-Papiere rutschte deswegen kurzzeitig sogar wieder unter die Schwelle von 4%. Wobei weltweit die langfristigen Renditen stärker sanken als die kurzfristigen. In Deutschland kam noch ein weiterer Faktor dazu, der vor allem die zweijährigen Renditen sinken liess.



Die Bundesbank hatte am Freitagnachmittag bekanntgegeben, dass sie die vorübergehende Verzinsung von staatlichen Einlagen ab Oktober einstellen wird. Nach aktuellem Stand zahlen die Euro-Notenbanken einen Zins von 3,45%. Die Verzinsung war vor gut einem Jahr im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossen und später noch angepasst worden. Grund für Entscheidungen waren die damaligen Knappheiten bei Staatsanleihen bester Bonität wie denen aus Deutschland oder Frankreich. Dies liess deren Kurse im Zuge der Zinserhöhungen stärker steigen, was wiederum die Renditen drückte – entgegen der Intention der EZB. Ihr Ziel war es daher, dass die öffentlichen Haushalte mehr Zeit bekommen: Sie sollten ihre riesigen Cashbestände aus der Pandemiezeit langsam abbauen, dabei aber die Zinspolitik nicht behindern, indem sie ihr Geld in Staatsanleihen anlegen und private Investoren «vertreiben».



Vergangene Woche haben öffentliche Haushalte 16 Mrd. € von Konten bei der Bundesbank abgezogen, wie neuste Zahlen zeigen. Das ist zwar ein Minus von 30%, es sieht aber tatsächlich wie eine Normalisierung aus. Denn das aktuelle Niveau von 38 Mrd. € ist das niedrigste seit Ende Oktober 2019 – also vor der Pandemie –, als solche Wochenwerte durchaus noch üblich waren. In den vergangenen drei Jahren machten die öffentlichen Einlagen dagegen noch 150 bis 250 Mrd. € pro Woche aus, bevor sie mit Beginn der EZB-Zinserhöhungen im Sommer 2022 auf den Anleihenmarkt flossen.



Grosse Marktverwerfungen an den Staatsanleihenmärkten dürften jetzt damit wohl eher ausbleiben. Im gesamten Euroraum lag der Einlagenabzug öffentlicher Haushalte vergangene Woche bei 63 Mrd. € (–23%). Das könnte es dann auch gewesen sein.



Fehler gefunden?Jetzt melden.