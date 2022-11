Der FuW-Morgen-Report vom 16. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Zurich Insurance, SGS, CPH und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen beendeten die gestrige Sitzung mit einer freundlichen Note, die Anfangsgewinne mussten aber zu einem grossen Teil hergegeben werden. Der Dow Jones avancierte schliesslich 0,2% oder 56 Punkte auf 33’593. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,9% auf 3992 zu, während der technologielastige Nasdaq 100 knapp 1,5% auf 11’871 gewann.

Gestartet ist der Dow jedoch mit einem Plus von über 400 Punkten, wobei die etwas günstiger ausgefallenen Daten zur Grosshandelspreisentwicklung geholfen haben. Die Produzentenpreise sind demnach im Oktober zum Vormonat um 0,2% gestiegen, erwarten worden waren 0,4%. Dazu kamen gute Konjunkturdaten aus der Region New York. Später dämpften Gewinnmitnahmen sowie der Raketeneinschlag in Ostpolen den Kursauftrieb.

Die zwei grössten Gewinner im Dow Jones waren Walmart (+6,5%) und Nike (+2,2%). Walmart profitierten von guten Quartalszahlen, Nike wohl von den günstigeren Inflationszahlen. Der grösste Verlierer waren UnitedHealth Group (–2,1%). Im Nasdaq 100 stachen Datadog (+9%) und einige chinesische ADR mit hohen Gewinnen hervor. Auch Netflix (+3,7%) und Moderna (+3,6%) avancierten deutlich, Erstere dank einer Kaufempfehlung.

Asien/Pazifik

In Asien zeigen die chinesischen Indizes abwärts. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,2%, der Shanghai Composite 0,4%. Ausserhalb Chinas ist die Tendenz gemischt. Der japanische Nikkei 225 gewinnt 0,2%, während der Kospi in Südkorea 0,2% einbüsst.

Futures

Die Futures signalisieren eine freundliche Eröffnung. Die Futures auf den Euro Stoxx 50 und den Dax notieren derzeit 0,5% höher, diejenigen auf den S&P 500 zeigen sich 0,3% fester.

News Vorbörse Schweiz

Zurich Insurance: Die Zurich-Gruppe soll bis zum Jahresende das laufende Strategieprogramm erfolgreich abschliessen. Zudem setzt sie sich neue Ziele: weiterhin profitabel zu wachsen und den Aktionären eine hohe Dividende auszuzahlen. Neu will die Gruppe in den nächsten drei Jahren mit der zum Betriebsgewinn (BOP) berechneten Eigenkapitalrendite Werte von 20% und höher erreichen, im aktuellen Programm liegt das Ziel bei mindestens 14%. Dafür sollen die Margen in der Schaden- und Unfallversicherung verbessert, der Gewinn in der Lebensversicherung weiter erhöht und die Kosten gezügelt werden. Auch der US-Partner Farmers, für den Zurich Dienstleistungen erbringt, soll den Plänen zufolge weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Bis 2025 besteht das Ziel, den Gewinn pro Aktie jährlich und organisch um 8% zu steigern, bisher galt ein Zielwert von mindestens 5%. (Lesen Sie hier mehr.)

SGS: Der Prüfkonzern konnte den Umsatz in den ersten zehn Monaten weiter steigern. Das Momentum habe sich seit Mitte Jahr besonders in Asien beschleunigt, so wuchs SGS organisch um 6,2%. Für das Gesamtjahr wird daher ein organisches Wachstum am oberen Ende des mittleren einstelligen Prozentbereichs erwartet. Jedoch wird die Guidance für den operativen Gewinn zurückgenommen. Er wird neu auf dem Niveau des Vorjahres erwartet, nachdem zum Halbjahr noch mit einem leichten Anstieg gerechnet wurde. Der Krieg in der Ukraine habe sich negativ auf die Volumen in bestimmten europäischen Märkten ausgewirkt und somit die Margen beeinträchtigt. Ausserdem sollen durch ein Sparprogramm ab 2023 pro Jahr 50 Mio. Fr. eingespart werden. Die einmaligen Kosten für dieses Programm betragen 35 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

CPH: Die CPH Chemie + Papier Holding erhöht die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022. Neu werden ein Umsatz von gut über 700 Mio. Fr. sowie ein operatives Ergebnis im dreistelligen Millionenbereich erwartet. Die erhöhte Umsatzprognose stützt sich auf die höheren Verkaufspreise und die gute Auftragslage. Das grösste Wachstum erwartet das Unternehmen im Bereich Papier, der 2022 einen Umsatz von rund 400 Mio. Fr. erreichen könnte. Die Gruppe erwartet insgesamt einen Ebit von über 100 Mio. Fr. Allerdings könnte das im Sommer angekündigte Projekt der Schilliger Holz wegen stark gestiegenen Energiekosten auf Eis gelegt werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Ypsomed: Das Medizinaltechnikunternehmen hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2022/23 die Verkäufe gesteigert und den Gewinn mehr als verdoppelt. Dies ist vor allem dem wachsenden Pen-Geschäft zuzuschreiben. Der Umsatz stieg im Ende September abgeschlossenen Halbjahr um 9,7% auf 244,2 Mio. Fr. Das Geschäft mit Pens legte um knapp 26% zu. Im Bereich Diabetes Care ging der Umsatz dagegen um 3,4% auf 92 Mio. Fr. zurück. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Der Baukonzern Implenia erhält im Kanton Luzern von der SBB und dem Luzerner Kantonsspital zwei Grossaufträge sowie vier Modernisierungsprojekte in der Deutsch- und der Westschweiz. Das gesamte Auftragsvolumen liegt bei knapp 150 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen hat mit dem Pharmaunternehmen Simcere eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Die beiden arbeiten zusammen an der Entwicklung und der Vermarktung des Idorsia-Schlafmittels Daridorexant in China. Gemäss der Vereinbarung erhält Idorsia eine Vorabzahlung von 30 Mio. $. Eine weitere Meilensteinzahlung von 20 Mio. $ wird bei Erhalt einer Zulassung durch die Gesundheitsbehörden fällig. Lesen Sie hier mehr.)

DKSH: DKSH wird künftig Produkte des schwedischen Unternehmens Lantmännen in der Region Asien-Pazifik vertreiben. So übernimmt der Marktexpansionsdienstleister das Marketing, den Verkauf, die Logistik und den Vertrieb von Nahrungsmittelzusätzen auf Haferbasis in fünf Schlüsselmärkten in der Region. Die finanziellen Angaben wurden nicht geteilt.

Kinarus Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen beauftragt die Basler Great Health Companion Group (GHCG), Partnerschaftsoptionen für seinen Hoffnungsträger KIN001 in China zu prüfen. Ziel sei es, Phase-2-Tests für das Mittel zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration und der idiopathischen Lungenfibrose aufzugleisen. Ausserdem sollen die beiden Unternehmen zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten abwiegen. In Fragen kämen etwa Lizenzierungen oder strategische Partnerschaften.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 16. November 2022

Schweiz

06:00 Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr)

07:00 Ypsomed: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

11:00 On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr)

14:00 Alcon: Conf. Call Ergebnis Q3

Sonstige Termine:

58. Forum der Schweizerischen Management Gesellschaft, Zürich

Comet: Capital Markets Day (09.30 - 12.15 Uhr), Zürich

Zurich Insurance: Investor Day (ab 10.30 Uhr), Zürich

International

06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Compleo Charging, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Exasol, 9Monatszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen

09:00 DEU: Abschluss Rheinmetall, Capital Markets Day in Wien

13:30 DEU: Curevac, 9Monatszahlen und Business Update

14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q3-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert)

22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

22:20 USA: Nvidia Corporation, Q3-Zahlen

Konjunktur

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (final)

11:30 DEU: Anleihen, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 10/22

15:15 USA: Industrieproduktion 10/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/22

16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 11/22

16:00 USA: Lagerbestände 09/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Aktuell in Zeichnung bei der Credit Suisse ist eine 100% ProNote mit Cap in Franken auf den SMI, mit einem Cap bei 150% und einer Partizipation von 100% bis zum Cap (Valor 120 426 258 ).

ProNotes mit Cap sind strukturierte Produkte, die dem Anleger die Möglichkeit eines Kapitalschutzes bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswerts bis zu einem vordefinierten Maximalwert (Cap) bieten. Die Partizipation beträgt 100% bis zum Cap bei 150% des Anfangskurses. Die Rückzahlung erfolgt zu mindestens 100% per Verfall (vorbehältlich des Emittentenrisikos). Das Produkt kann während der Laufzeit unter dem Emissionspreis notieren.

Zeichnungsschluss ist am 18. November um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt drei Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Kapitalschutzzertifikat (1100).



