Der FuW-Morgen-Report vom 16.09.2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Aevis und Roche, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Overnight

USA

Die US-Märkte tendierten am Donnerstag mehrheitlich schwächer. Robuste Konjunkturdaten schürten Spekulationen auf weitere drastische US-Zinserhöhungen, was die Stimmung belastete. Die US-Einzelhändler hätten ihren Umsatz im August überraschend gesteigert, und in der vergangenen Woche hätten weniger Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragt als gedacht, hiess es als Begründung.

Der S&P 500 verlor 1,1% auf 3901,4, und der Nasdaq 100 gab 1,7% auf 11’927,5 nach. Der Dow Jones Industrial verlor 0,6% auf 30’961,8.

Ein Bericht über das Ende der Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West belastete die Titel von Gap (–3,6%). West beende die Zusammenarbeit, weil das Unternehmen die vereinbarten Filialen nicht eröffnet habe und «Yeezy Gap» nur schleppend in die Regale von bestehenden Läden komme, hiess es in unbestätigten Medienberichten.

Mit der Tarifeinigung bei den US-Eisenbahnern verschwanden die Sorgen um Streiks und wirtschaftliche Gesamtschäden. Dies stützte die Eisenbahnaktien Union Pacific, Norfolk Southern und CSX.

Deutliche Verluste erlitten Adobe. Mit –17% waren sie die grössten Verlierer im Nasdaq 100. Anlegern missfiel der geplante Zukauf des Softwareanbieters Figma für 20 Mrd. $, weil für die Transaktion eine Kapitalerhöhung nötig sein dürfte.

Die frisch emittierten Titel von Corebridge fielen unter ihren Ausgabepreis und schlossen 1,3% schwächer. Das IPO des von AIG abgespaltenen Lebensversicherers hat enttäuscht.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Freitag schwächer. Auch hier machten sich Zinssorgen breit wegen des anhaltenden Inflationsdrucks in den USA.

Der Nikkei 225 liegt 1% tiefer, der koreanische Kospi verliert 0,9%. In China tendiert der Hongkonger Leitindex Hang Seng 0,4% schwächer und der Shanghai Composite 1%.

Futures

Bei den Terminkontrakten notierte am Freitagmorgen der Futures auf den Euro Stoxx 50 rund 0,5 schwächer, der Futures auf den S&P 500 lag 0,7% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Aevis: Der Spital- und Luxushotelkonzern hat im ersten Halbjahr aufgrund zahlreicher Zukäufe einen Gewinnsprung hingelegt. Der operative Gewinn stieg um fast 50% auf 125,7 Mio. Fr. Unterm Strich blieb ein Reingewinn von 47,2 Mio. Fr. Der Umsatz erhöhte sich, wie bereits vorab veröffentlicht, 43% auf 584,2 Mio. Fr. Umsatz- oder Margenziele für das Gesamtjahr wurden aufgrund der makroökonomischen Herausforderungen vorerst nicht genannt.

Roche: Die Ratingagentur Moody’s hat das Langfristkreditrating des Basler Pharmakonzerns von Aa2 auf Aa3 erhöht. Der Ausblick ist nun «stabil» statt wie bisher «positiv». Die Änderung im Rating wurden mit einer Verbesserung des Geschäftsprofils sowie der Produktpipeline und der Finanzpolitik des Pharmakonzerns begründet.

Holcim: Der Baustoffkonzern hat den im Mai angekündigten Verkauf seines Geschäfts in Indien abgeschlossen und dadurch einen Barerlös von 6,4 Mrd. $ erzielt. Käufer der Geschäftseinheit mit über 10’000 Mitarbeitern ist der indische Mischkonzern Adani Group. Das Geschäft in Indien trug rund 13% zum Umsatz von Holcim bei.

Spice: GP Swiss hält nach dem Ende der Nachfrist des Ende Juli lancierten Übernahmeangebots für Spice Private gemäss provisorischem Ergebnis knapp 4,7 Mio. Aktien. Das entspricht einem Anteil von 97,40%.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 16. September 2022

Schweiz

07:00 Aevis: Ergebnis H1

09:15 Swisscom: MK zu neuem Shop-Konzept, Zürich

18:00 Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1

International

14:30 DEU: Uzin Utz, ausserordentliche Hauptversammlung

DEU: Grosser Verfallstag an der Börse

Konjunktur

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 07/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q2/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 08/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 08/22

09:00 ESP: Arbeitskosten Q2/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 07/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/22 (endgültig)

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (vorläufig)



EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Belarus, Kroatien, Spanien

EUR: Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern, Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Europäische Union, Griechenland

Ausblick – Unternehmen

Highlights der kommenden Woche sind einige Kapitalmarkttage und die Anlegerkonferenz Investora.

Am Montag lädt Emmi zum Kapitalmarkttag. CEO Urs Riedener wird den Milchverarbeiter nach vierzehn Jahren auf den 1. Januar verlassen. Der Konzern leidet unter hohen Energie- und Rohstoffpreisen.

Am Dienstag hält Bachem den Kapitalmarkttag ab. Die bei Anlegern an sich beliebte Pharmaauftragsfertigerin hat in den vergangenen eineinhalb Jahren Schwung verloren. Am Kapitalmarkt wird Bachem darlegen, was sie dagegen tun will.

Am Mittwoch und Donnerstag findet die Anlegerkonferenz Investora statt. Am ersten Tag werden unter anderem Rieter, Mobilezone, Arbonia, TX Group, Belimo, Romande Energie, Meyer Burger, U-Blox, Cicor, Meier Tobler, Edisun und Aryzta ein Update geben.

Am Donnerstag stehen Schaffner, Hochdorf, Phoenix Mecano, Calida, Valiant und weitere Unternehmen auf dem Programm.

Am Freitag wird Huber+Suhner Investoren am Kapitalmarkttag empfangen. Dank des boomenden Absatzes von Komponenten für Datencenter und des 5G-Aufrüstgeschäfts erwies sich das Unternehmen in den vergangenen Monaten als krisenresistent.

