Der FuW-Morgen-Report vom 11. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, SoftwareOne, Peach Property und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die verspätete Reaktion auf die insgesamt soliden Arbeitsmarktdaten vom Freitag überschattete am Montag zunächst den Handel in den USA. Die wichtigsten Indizes handelten anfangs deutlich im Minus, wegen der Sorge über weitere Leitzinserhöhungen im Mai. Im Laufe des Tages entspannte sich die Stimmung. Am Ende schloss der Dow Jones Industrial auf 33’586 Punkten und damit 0,3% höher. Der breit gefasste S&P 500 stieg 0,1% auf 4109 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite endete auf dem Niveau von vergangenem Donnerstag (12’084 Punkte).

Unter den Einzeltiteln ragte der Ölförderer Pioneer National Ressources (+5,8%) heraus. ExxonMobil (–0,4%) hat Gespräche aufgenommen, um eine Übernahme zu prüfen.

Der Broker Charles Schwab (+4,8%) verzeichnete im März einen starken Zuwachs an Neukunden.

Nachdem Samsung darüber informiert hatte, ihre Chipproduktion zu drosseln, profitierten am Montag die Halbleitertitel Western Digital (+8,2%) und Micron Technology (+8%).

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Dienstag leicht im Plus. In Tokio steigt der Nikkei 225 1,3% und der breiter gefasste Topix 0,9%. Der Hongkonger Hang Seng legt 0,1% zu, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,4% verliert. Der koreanische Kospi notiert 1,4% höher. In Taiwan legt der Taiex 0,1% zu.

Der australische Leitindex ASX 200 gewinnt 1,3%.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,1% höher. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,4% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

UBS/CS: Der neue UBS-CEO Sergio Ermotti hat die Mitarbeiter in einer am Donnerstag versendeten Mitteilung auf Veränderungen und harte Entscheidungen vorbereitet. Vizeverwaltungsratspräsident Lukas Gähwiler hatte am Mittwoch an der ordentlichen Generalversammlung gesagt, dass es für Spekulationen über die Arbeitsplätze noch zu früh sei. Es wird allgemein befürchtet, dass durch den Zusammenschluss der beiden Grossbanken Tausende Arbeitsplätze aufgrund von Doppelspurigkeiten obsolet werden. Zugleich verspricht Ermotti eine faire Behandlung sämtlicher CS- und UBS-Mitarbeiter. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS/CS: Von Dienstag bis Donnerstag äussert sich das Parlament zur CS-Übernahme. Thema der ausserordentlichen Session ist die nachträgliche Bewilligung der Ausfallgarantie des Bundes in Höhe von 100 Mrd. Fr. für Liquiditätshilfedarlehen an CS sowie 9 Mrd. Fr. zur Absicherung von Verlusten von UBS. Einige Fraktionen knüpfen ihre Zustimmung an bestimmte Bedingungen. Da der Entscheid des Bundesrats nicht mehr umgestossen werden kann, hätte eine Ablehnung der Milliardenkredite jedoch keine unmittelbaren Konsequenzen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SoftwareOne: Der IT-Dienstleister SoftwareOne gibt im Vorfeld der Generalversammlung vom 4. Mai Änderungsvorschläge im Verwaltungsrat bekannt. Daniel von Stockar wird als Verwaltungsratspräsident zurücktreten. Er stellt sich jedoch zur Wahl als Vorsitzender des neu gegründeten Innovationsausschusses. Adam Warby wird als sein Nachfolger nominiert, Marie-Pierre Rogers als seine Stellvertretung. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Peach Property: Die Immobiliengesellschaft Peach Property streckt die Zeichnungsfrist der am 21. März beschlossenen dreijährigen Wandelanleihe bis zum 9. Mai um 12 Uhr. Der Wandelpreis soll statt 20 nur noch 15 Fr., das Emissionsvolumen unverändert 50 Mio. Fr. betragen. Aufgrund des tieferen Wandelpreises soll die Erhöhungsmöglichkeit auf 65 Mio. Fr. begrenzt werden. Der Erlös soll allen voran für die Refinanzierung einer ausstehenden Optionshybridanleihe eingesetzt werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Roche: Der Pharmakonzern Roche präsentiert an einem Fachkongress seine digitale Bibliothek Navify Algorithm Suite. Die Plattform soll mithilfe digitaler medizinischer Algorithmen bei der frühen Diagnose von Krebserkrankungen wie Leber- und Darmkrebs behilflich sein. Algorithmen für weitere Anwendungsgebiete befinden sich derzeit in Entwicklung. Navify ist bereits in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verfügbar.



Wichtige Ereignisse vom 11. April 2023

Schweiz

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung



Sonstige Termine:

Ausserordenliche Session Parlament (CS)

Mobimo: GV (17.00 Uhr), Luzern

International

Keine Termine

Konjunktur

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/23

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/23

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 03/23

09:00 TRK: Industrieproduktion 02/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 04/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche nach dem Osterwochenende am Dienstag mit dem Sentix-Konjunkturindex und dem Detailhandelsumsatz für die ganze EU. Am Donnerstag publiziert die EZB eine Zusammenfassung ihrer Ratssitzung vom 16. März. Zudem erscheinen am selben Tag die EU-Industrieproduktion, der deutsche Leistungsbilanzsaldo sowie die Konsumentenpreise für Deutschland und die Niederlande. Den Wochenabschluss am Freitag machen die Konsumentenpreise in Frankreich und Spanien.



Am Dienstag startet in der Schweiz die ausserordentliche Session des Parlaments zur Causa Credit Suisse, die voraussichtlich bis Donnerstag dauert. Am Freitag wird der Produzenten- und Importpreisindex publiziert.



Das Vereinigte Königreich informiert am Donnerstag über das BIP für den Februar und die Zahlen zur Industrieproduktion.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der NFIB-Index für mittelständische Unternehmen, am Mittwoch die Konsumentenpreise und die Fed Minutes für die Sitzungen von Ende März, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise, am Freitag die Einfuhrpreise, der Detailhandelsumsatz, die Industrieproduktion, die Kapazitätsauslastung, der Konsumklimaindex der Universität Michigan und die Lagerbestände.



Am Dienstag werden in China die Erzeuger- und die Konsumentenpreise publiziert. Der Handelsbilanzsaldo erscheint am Donnerstag.



In Japan wird am Montag der Leistungsbilanzsaldo veröffentlicht. Am Mittwoch erfahren wir mehr über den Auftragseingang Maschinen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.