Der FuW-Morgen-Report vom 21. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Julius Bär, Holcim, Xlife und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

An den Börsen in Asien fällt der Auftakt zur neuen Handelswoche schwach aus. In Tokio gibt am Montag der Nikkei 225 die anfänglichen Kursgewinne ab und notiert auf dem Niveau von Freitag. Der breit gefasste Topix legt 0,2% zu. Der Hongkonger Hang Seng verliert 1,5%. Auf dem chinesischen Festland liegt der CSI 300 0,9% im Minus. Der koreanische Kospi gibt 1,1% nach, und in Taiwan handelt der Taiex 0,4% tiefer.



Der australische Leitindex ASX 200 gibt 0,2% ab.

USA

Am Freitag hatten die US-Börsen im Plus geschlossen. Der Dow Jones Industrial gewann 0,6% auf 33’746 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg 0,5% auf 3’965 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite schloss minimal über dem Vortagesschluss auf 14’146 Zählern.

Unter den Einzeltiteln ragte der Detailhändler für Wohnaccessoires Ross Stores (+9,9%) heraus, der seinen Ausblick für das laufende Vierteljahr anhob. Von einem starken Quartalsbericht profitierten die Aktien von Foot Locker (+8,7%).

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen 0,2% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,4% ab.

News Vorbörse Schweiz

Julius Bär: Bei der Privatbank wurden von Juli bis Oktober wieder Nettoneugelder angezogen. Dennoch sind die verwalteten Vermögen weiterhin von den schwierigen Marktbedingungen belastet. Per Ende Oktober erreichten die verwalteten Vermögen 429 Mrd. Fr., per Ende Juni lagen sie bei 428 Mrd. Fr. Die verwalteten Vermögen sind nach zehn Monaten aber weiterhin 11% unter dem Stand von Ende 2021. (Lesen Sie hier mehr.)

ABB: Der Industriekonzern ABB beschafft sich via Privatplatzierungen seiner Division E-Mobility (Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge) 200 Mio. Fr. Die Transaktion werde noch vor Ende 2022 abgeschlossen. An der Transaktion beteiligen sich Interogo, das Family Office Moyreal sowie Michael Halbherr, VRP von ABB E-Mobility. ABB bleibe mit mehr als 90% beteiligt. An den IPO-Plänen halte man fest. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Zementkonzern lässt seine Aktien von der Börse Euronext Paris dekotieren. Diese Vereinfachung soll den Verwaltungsaufwand und die Kosten reduzieren, hat der Konzern mitgeteilt. (Lesen Sie hier mehr.)

Xlife: Die Beteiligungsgesellschaft überprüft ihre Geschäftsstrategie. In Erwägung gezogen wird zum Beispiel eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse, einschliesslich einer partiellen oder einer vollständigen Übernahme der Aktien durch einen Investor. Ziel der Überprüfung sei es, die Geschäftsentwicklung zu beschleunigen und den Wert für Interessenten zu steigern. (Lesen Sie hier mehr.)

Lastminute: Für den Online-Reiseanbieter LM Group ordnet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Rückzahlung von mutmasslich zu Unrecht bezogenen Geldern in Höhe von rund 29 Mio. € an. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 21. November 2022

Schweiz

07:00 Julius Bär: Interim Statement 10 Monate

International

10:30 DEU: Eurowings und Flughafen BER, Pk mit Eurowings-Chef Jens Bischof und

BER-Chefin Aletta von Massenbach, Berlin

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung

22:05 USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen



- Ohne genaue Zeitangabe

ITA: Enel, Capital Markets Day

FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

USA: Dell Technologies, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen

Konjunktur

CHN: BoC, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/22

08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse), Oktober 2022

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 10/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche mit den deutschen Erzeugerpreise und dem niederländischen Verbrauchervertrauen. Letzterer Indikator erscheint am Dienstag auch für die gesamte Eurozone, zusammen mit dem EU-Leistungsbilanzsaldo. Der Mittwoch steht im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes, die Zahlen zum Dienstleistungssektor und zum verarbeitenden Gewerbe erscheinen für die gesamte EU sowie für einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich. Die EZB publiziert ihre Zusammenfassung der Oktober-Ratssitzung am Donnerstag. Am selben Tag erfahren wir mehr über das Geschäftsklima in Frankreich und Deutschland, und die schwedische Riksbank fällt ihren Zinsentscheid. Den Wochenabschluss am Freitag machen die zweite Veröffentlichung des deutschen Q3-BIP, das deutsche GfK-Konsumklima, das französische und das italienische Konsumentenvertrauen sowie das italienische Unternehmensvertrauen.



Am Dienstag informiert die OSZE über ihren Wirtschaftsausblick, in dem auch Angaben zur Schweiz gemacht werden. Das Sorgenbarometer der Credit Suisse erscheint am Mittwoch. Mehr über die Parahotellerie im dritten Quartal erfahren wir am Donnerstag. Das Q3-Beschäftigungsbarometer wird am Freitag publiziert.



Beim Einkaufsmanagerindex folgt das Vereinigte Königreich weiterhin den EU-Vorgaben und veröffentlicht die Zahlen dazu ebenfalls am Mittwoch.



Die Arbeitswoche in den USA ist dank den Thanksgiving-Feierlichkeiten verkürzt, und es werden bloss am Mittwoch Makroindikatoren publiziert: die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Auftragseingang für langlebige Güter und Investitionsgüter, der Flash-PMI von Markit für das verarbeitende Gewerbe, der Konsumklimaindex der Universität Michigan, die Neubauverkäufe sowie die Fed Minutes von Anfang November.



Aus China und Japan werden diese Woche keine Daten erwartet.



