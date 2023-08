Der FuW-Morgen-Report vom 8. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Galenica, Ascom und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

An Wallstreet sind die wichtigen Aktienindizes mit Zugewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow Jones Industrial stieg 1,2% auf 35’473,13, während der marktbreite S&P 500 0,9% auf 4518,44 avancierte. Der technologielastige Nasdaq Composite kletterte 0,6% auf 13’994,40. Die Anleger warten weiterhin gespannt auf die US-Inflationszahlen von Donnerstag. Diese dürften Hinweise darauf geben, ob die amerikanische Notenbank Fed die Leitzinsen weiter erhöht, um die Teuerung in den Griff zu bekommen.

Bei den Einzeltiteln standen unter anderem die Aktien von Berkshire Hathaway im Fokus. Das Investmentvehikel von Warren Buffett avancierte nach erfreulichen Quartalszahlen 3,6% auf ein neues Allzeithoch. Schwach präsentierten sich derweil die Titel des Impfstoffherstellers Moderna, die im Zuge enttäuschender Quartalszahlen des deutschen Wettbewerbers BioNTech 6,5% verloren.

Asien/Pazifik

Trotz positiver Vorgaben aus Übersee zeigen sich die meisten asiatischen Indizes kaum verändert. Unter anderem lasten schwache chinesische Exportdaten auf der Stimmung und verhindern grössere Avancen.

In Tokio notieren sowohl der Nikkei 225 als auch der marktbreitere Topix 0,2% höher.

Der Hang Seng in Hongkong fällt 1,4%. Wenig Bewegung ist an den chinesischen Festlandbörsen zu verzeichnen: Der CSI 300 steigt minim um 0,1%, während sowohl der Shanghai Composite als auch der Shenzhen Composite praktisch unverändert notieren. In Australien steigt der S&P/ASX 200 0,2%. Der südkoreanische Leitindex Kospi sinkt 0,2%.

Futures

Auf einen tendenziell schwächeren Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 sinkt 0,2%, der Futures auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,1% niedriger.

News Vorbörse Schweiz

Galenica: Der Medikamentenhändler und Betreiber von Apotheken hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 1851 Mio. Fr. erzielt (+5,5%). Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) liegt bei 90,2 Mio. Fr. Dank dem Joint Venture mit Redcare Pharmacy kann Galenica einen ausserordentlichen Gewinn von 112,8 Mio. Fr. verbuchen und einen Gewinn von 187,3 Mio. Fr. ausweisen (Vorjahr: 83,1 Mio.). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

BCGE: Die Genfer Kantonalbank hat im ersten Semester den Geschäftsertrag auf 290,6 Fr. gesteigert (Vorjahr 231,2 Mio.). Auch der Gewinn steigt deutlich. BCGE hat einen Betriebsgewinn von 137,0 Mio. Fr. erzielt (Vorjahr 93,7 Mio.), unter dem Strich bleibt ein Gewinn von 116,9 Mio. Fr. gegenüber 93,7 Mio. in der Vorjahresperiode. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Ascom: Der Anbieter spezialisierter Kommunikationsausrüstung meldet für das erste Halbjahr einen leicht tieferen Umsatz von 150,2 Mio. Fr., einen operativen Gewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) von 11,9 und einen Gewinn 5,1 Mio. Fr. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 2,3 Mio. Fr. resultiert. Der Umsatz lag leicht unter, die Gewinnzahlen leicht über den Analystenerwartungen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS: Die Grossbank hat Führungspositionen ihrer mit Credit Suisse vereinigten Investmentbank bekannt gegeben. Künftig sollen unter anderem David Kostel und Christian Lesueur als Global Co-Heads of Coverage fungieren. Tom Churton wird Global Chief of Staff, Marc-Anthony Hourihan und Nestor Paz-Galindo werden Global Co-Head of Mergers & Acquisitions (M&A). Die Bank verlassen werden neben Hunderten anderer Mitarbeiter beispielsweise der bisherige Executive Chair of Global Banking Michael Santini. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Talenthouse: Der Anbieter von Kinderbüchern und -spielen und Betreiber von Plattformen zur Vermittlung von Aufträgen für Kreativschaffende will gegen den Dekotierungsentscheid der SIX vorgehen. Die Börsenbetreiberin hatte ein Gesuch auf Fristverlängerung zur Einreichung des Geschäftsberichts 2022 abgelehnt und die Einstellung des Börsenhandels per 9. November verfügt (letzter Handelstag 8. November). Talenthouse macht geltend, es lägen erste Finanzierungszusagen für ihre Refinanzierung und ein Restrukturierungsplan vor. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 8. August 2023

Schweiz

06:30 Ascom: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:30 Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 BCGE: Ergebnis H1

08:00 Glencore: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)

International

07:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Technotrans, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (13.00 Anaylstencall)

07:00 DEU: Adva Optical, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Sixt, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Glencore, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

08:00 LUX: RTL Group, Halbjahreszahlen (9.00 Uhr Pk)

08:00 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Delignit AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Altech Advanced Materials, Hauptversammlung

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

13:00 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

13:00 USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Alstria Office, Q2-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Super Micro Computer, Q4-Zahlen

22:15 DEU: Qiagen, Q2-Zahlen

23:00 USA: Rivian, Q2-Zahlen

Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 07/23

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 07/23

08:30 HUN: Handelsbilanz 06/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Handelsbilanz 06/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 07/23

14:30 USA: Handelsbilanz 06/23

16:00 USA: Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 06/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Preis für das Fass des Nordseemix Brent notierte am Montagnachmittag bei 85.56 $ rund 1 $ tiefer als Ende der vergangenen Woche. Der Rückgang des Ölpreises beendet eine länger dauernde Rally, die durch anhaltende Förderkürzungen vonseiten Saudi-Arabiens und Russlands gestützt worden war.

Die beiden wichtigen Produzenten wollen an den gedrosselten Liefermengen festhalten, wodurch der Ölpreis grundsätzlich weiter Auftrieb bekommen dürfte. Analysten gehen davon aus, dass es zu einer Unterversorgung mit Rohöl kommen wird. Begleitet wird diese Prognose eines höheren Ölpreises von Einschätzungen zur Weltkonjunkturlage, die trotz Eintrübungsrisiken derzeit robuster scheint als vor wenigen Wochen angenommen.

Der Goldpreis, der Ende Juli die Marke von 2000 $ überschritten hatte, notierte am Montag bei 1975 $ auf Wochensicht leicht tiefer. Der Goldpreis dürfte kurzfristig seitwärts tendieren, da die Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik in den USA hoch bleibe, schreibt Rohstoffanalystin Thu Lan Nguyen von Commerzbank. Zinssenkungserwartungen dürften den Goldpreis mit der Zeit eher steigen lassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.