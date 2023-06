Der FuW-Morgen-Report vom 15. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Calida, Credit Suisse und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die Anleger an den New Yorker Börsen haben den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gefasst aufgenommen. Die Währungshüter legten am Mittwoch wie erhofft und auch weithin erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein. Sie signalisierten aber zugleich weitere Zinsanhebungen für das laufende Jahr.

Der schon davor schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial weitete seinen Verlust aus. Zum Handelsende resultierte ein Minus von 0,7% auf 33’979 Punkte. Der marktbreite S&P 500 behauptete letztlich einen Anstieg um 0,1% auf 4373 Punkte, während der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 am Ende sogar 0,7% auf 15’006 Punkte gewann und damit höher lag als vor dem Zinsentscheid. Immerhin rechnet das Fed nun mit einer etwas niedrigeren Inflationsrate als noch im März, geht aber von einer etwas höheren Kerninflation ohne Berücksichtigung der volatilen Lebensmittel- und Energiepreise aus als bisher. Zudem zeigten sich die Währungshüter für das Wirtschaftswachstum optimistischer als zuvor.

Das Thema künstliche Intelligenz beschäftigte die Aktionäre des Prozessoren- und Chipkonzerns AMD, dessen Aktien sich um 2,3% erholten. Das Management hatte an einer Investorenveranstaltung die Position von AMD innerhalb des neuen Megatrends erläutert, was gut bei den Anlegern ankam. AMD habe erkannt, dass der Ansatz «eine Lösung für alle» nicht den Anforderungen gerecht werde, kommentierten etwa die Analysten von Goldman Sachs.

Die Aktien UnitedHealth verloren 6,4%, da der Krankenversicherer für das laufende Quartal vor deutlich steigenden medizinischen Kosten warnte. Die Anteilsscheine der Branchenkollegen CVS Health und Humana büssten daraufhin 7,8 beziehungsweise 11,2% ein. Derweil legten die Titel des Flüssiggasspezialisten NextDecade einen Kurssprung von 51% hin. Sie profitierten vom Einstieg des französischen Ölriesen TotalEnergies.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte rundum freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,5%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,4% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 dagegen 0,5%, und der Shanghai Composite legt 0,1%zu. Der Hang Seng steigt 0,8%, der koreanische Kospi tendiert 0,3% tiefer. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils um 0,25% höher.

Futures

Keine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,7% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,03% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Zementkonzern Holcim expandiert in Lateinamerika mit der Übernahme des Mörtel- und Klebstoffherstellers Minerales y Agregados in Guatemala. Er erwirbt damit seine erste Anlage in dem zentralamerikanischen Land. (Lesen Sie hier mehr.)

Calida: Der Unterwäschehersteller Calida erwartet für das erste Halbjahr einen etwas tieferen Umsatz. Zudem blieb die Entwicklung des übernommenen deutschen Start-up Erlich Textil weit hinter den Erwartungen, weshalb Calida das Unternehmen nach etwas mehr als einem Jahr bereits abstösst. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Im Gerichtsfall in London gegen Credit Suisse im Skandal um sogenannte Thunfischanleihen in Mosambik haben die Anwälte der Bank laut «Financial Times» die Abweisung der Klage beantragt. Ein faires Verfahren sei nicht möglich, da die Regierung Mosambiks keine Dokumente offenlege, so die Begründung laut FT. In dem Verfahren geht es um die Rolle der Bank bei der Vermittlung von Krediten und Anleihen an das afrikanische Land von mehr als 2 Mrd. $, mit denen unter anderem der Aufbau einer Thunfischfangflotte bezahlt werden sollte. Mit der dieser Woche vollzogenen Übernahme von CS hat UBS auch ihre juristischen Altlasten übernommen. Laut FT soll der Zivilprozess in London im September beginnen. (Lesen Sie hier mehr.)

SoftwareOne: Das amerikanische Investmentunternehmen Bain Capital will zusammen mit den Gründungsaktionären SoftwareOne übernehmen. Die Private-Equity-Gesellschaft legt ein Angebot für die Aktien des Softwarehauses in der Höhe von 18.50 Fr. je Titel vor. Danach sollte das Unternehmen von der Börse genommen werden. (Lesen Sie hier mehr.)

VAT: Der Vakuumventilhersteller VAT führt wegen des schwachen Geschäftsgangs für 650 Produktionsmitarbeiter in den beiden Werken in Haag Kurzarbeit ein. Die Massnahme sei von den St. Galler Behörden für die Dauer von drei Monaten bis Ende August bewilligt worden und könne bei Bedarf verlängert werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Addex: Das Biotech-Unternehmen Addex Therapeutics hat sein Aktienkapital auf 1,33 Mio. Fr., von zuvor 1,15 Mio. Fr., erhöht. Die neuen Aktien seien aus dem Kapitalband der Gesellschaft ausgegeben worden, um die Flexibilität bei der zukünftigen Finanzierung zu erhöhen. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 15. Juni 2023

Schweiz

08:30 BFS: Parahotellerie im Q4/GJ 2022

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2023

09:00 KOF Konjunkturprognose

09:00 Seco: Konjunkturprognosen vom Sommer (inkl. MK)

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Mai



Sonstige Termine:

BAK Economics: Webinar Wirtschaftsprognosen (11.00 Uhr)

MK SGKB: Risiken der Rekordverschuldung (08.30 Uhr), Zürich

EPH: GV

International

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung

14:00 FRA: Korian, Hauptversammlung

22:05 USA: Adobe, Q2-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Befesa, Hauptversammlung

Konjunktur

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/23

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 04/23

08:30 DEU: DIW Konjunkturprognose Sommer 2023 (Online-Pk)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/23

09:30 DEU: IfW, Institut für Weltwirtschaft, Konjunkturprognose

10:00 ESP: Handelsbilanz 04/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/23

11:00 GRC: Arbeitslosenquote 05/23

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/23

14:30 USA: Empire State Index 06/23

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 06/23

15:15 USA: Industrieproduktion 05/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/23

16:00 USA: Lagerbestände 04/23

Ausblick – Zinsen und Devisen

In den USA können die Währungshüter noch nicht wirklich aufatmen. Die neusten Zahlen zur Kerninflation (ohne Nahrung und Lebensmittel) im Mai zeigen, dass das kurzfristige Momentum gerade zum vierten Mal in Folge stagniert ist: Damit sind die monatlichen Beiträge der Kernpreise zur Gesamtinflation gemeint, die sich auf das Jahr hochgerechnet nun bei 4 Prozentpunkten einpendeln. Das sind keine guten Aussichten, wenn man einen Rückgang der Jahresrate der Kernpreise erwartet. Schliesslich müsste für das Inflationsziel von 2% der Beitrag der Kernrate auch eher bei 1 Prozentpunkt liegen.

Im Euroraum hat das Momentum deutlich nachgelassen, weil sich besonders die Dienstleistungspreise entspannt haben. Das entsprechende Momentum sank sogar deutlich von 4 auf weniger als 3 Prozentpunkte. Doch hat hier die Einführung des Deutschland-Tickets für den Nahverkehr im Nachbarland die Preise gedrückt, was sich im Juni schon wieder umkehren dürfte. Deswegen werden die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) noch genau beobachten, wie sich die Industrie- und Dienstleistungspreise entwickeln werden.

Allgemein werden bislang noch zwei Zinsschritte für die EZB erwartet, der erste am Donnerstag und der zweite im Juli oder September. Was die folgende Zinspause aber fraglich macht: Aktuell zeigen die Umfragen der EU bei den Unternehmen, dass die Dienstleistungspreise noch weit von einem Niveau entfernt ist, dass in die richtige Richtung weist. Zudem ist unklar, ob und wie die Unternehmen die nun steigenden Löhne als Kostenfaktor an die Kunden weitergeben. Erst kürzlich hat EZB-Direktorin Isabel Schnabel vor einer Profit-Lohn-Preis-Spirale gewarnt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.