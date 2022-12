Der FuW-Morgen-Report vom 14. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Holcim, Kühne + Nagel und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Im Vorfeld der geplanten Leitzinsanhebung in den USA zeigten sich die US-Börsen klar fester und wurden von schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten gestützt. Am Markt wird von der US-Notenbank Fed am Mittwoch eine Leitzinserhöhung von 50 Basispunkten antizipiert.

Bei allen wichtigen Leitindizes ging es am Dienstag nach oben. Der Dow Jones arbeitete sich im Lauf des Tages auf ein Plus von 0,3% auf 34’108,64 Punkte vor. Der marktbreite S&P 500 stieg 0,7% auf 4019,65 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,1% auf 11’834,21 Zähler.

Bei den Einzelwerten machten vor allem Moderna von sich reden. Die Aktien des für den Coronavirusimpfstoff Spikevax bekannten Unternehmens schnellten als Spitzenreiter im Nasdaq 100 letztlich um 19% auf 189 $ hoch. Moderna hatte bei einem gemeinsam mit dem Branchenkonkurrenten Merck entwickelten Hauptkrebsmedikament einen Studienerfolg verzeichnet.

Tech-Aktien legten am Dienstag klar zu. Die besonders zinssensitiven Papiere wie etwa Meta Platforms stiegen 5,5% und Alphabet ebenfalls 5,4%. Auch die Valoren des Online-Retailers Amazon gewannen mehr als 4%. United Airlines verloren hingegen knapp 7%, nachdem bekannt geworden war, dass die Airline eine Bestellung von hundert Boeing-787-Dreamliner-Flugzeugen aufgegeben hatte. Boeing zogen im Gegenzug 0,5% an.



Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch ebenfalls klar fester. Der japanische Nikkei 225 stieg 0,8%. Der breiter gefasste Topix erreichte ein Plus von 0,5%.

Auch in China machte der Markt Avancen. Der Hongkonger Börsenindex Hang Seng stieg 0,8%. Am chinesischen Festland arbeitete sich der CSI 300 0,3% vor, und der Shanghai Composite tendierte knapp behauptet. In Australien zeigte sich der ASX mit +0,7% moderat fester. Deutlicher nach oben ging es für den koreanischen Kospi mit +1%.

Futures

Die Futures auf den Euro Stoxx 50 tendierten am Mittwoch mit +0,1% fester. Auch die Terminkontrakte auf den S&P 500 notierten mit +0,3% etwas höher.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Schweizer Pharmakonzern arbeitet mit dem amerikanischen Marktführer Pfizer auf dem Gebiet der Covid-19-Behandlung zusammen. In der Zusammenarbeit soll der Covid-Heimtest Pilot von Roche neu einen QR-Code enthalten, der zu einer Website von Pfizer führt. Auf einer Homepage könnten die Patienten mehr über Tests und Behandlungsmöglichkeiten erfahren.

Holcim: Der Baustoffkonzern verabschiedet sich endgültig aus Russland und verkauft das Geschäft an das dortige Management. Diese Veräusserung habe keine wesentlichen finanziellen oder geschäftlichen Auswirkungen auf Holcim. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt. (Lesen Sie hier mehr.)

Kühne + Nagel: Der Logistiker hat ein neues Angebot für Luftfrachtsendungen, zugeschnitten auf die Halbleiterindustrie, eingeführt. Der Service soll die Kunden dabei unterstützen, die Volatilität des Halbleitermarktes aufzuheben und eine ununterbrochene Lieferkette zu gewährleisten.

Vifor: Die Aktien des übernommenen Schweizer Pharmaunternehmens werden per 23. Dezember dekotiert. Der letzte Handelstag ist demnach der 22. Dezember, wie die neue Besitzerin CSL mitgeteilt hat. (Lesen Sie hier mehr.)

Allreal: Der Immobilienkonzern ernennt Marc Frei zum Finanzchef. Der bisherige CFO Thomas Wapp verlässt das Unternehmen per Ende Juni 2023.

Cosmo: Das Biopharmaunternehmen kommt bei der geplanten Markteinführung von Lumeblue in China voran. So habe der Partner CMS eine klinische Phase-III-Studie mit dem Kontrastmittel bei Koloskopien erfolgreich abgeschlossen. Schwerwiegende Nebenwirkungen seien keine festgestellt worden.

Evolva: Das Biotech-Unternehmen bringt seinen Inhaltsstoff Nootkatone in einem neuen Reinheitsgrad auf den Markt. Natural Nootkatone by Evolva lanciere den Inhaltsstoff mit dem höchstem Reinheitsgrad, der alle Anforderungen erfülle, um in der EU als natürliche Ingredienz eingestuft zu werden.

BKW: Die Pensionskasse der Stadt Zürich und Medpension Vsao haben eine Minderheitsbeteiligung an einigen Windparks der BKW erworben. Der Betrieb und die operative Kontrolle bleiben beim Energieversorger.

ObsEva: Das Biotech-Unternehmen erfüllt nach eigenen Angaben die Mindestanforderungen für ein Listing an der US-Börse Nasdaq. Seit dem Verkauf aller Rechte an dem Pipelinekandidaten Ebopiprant an Xoma Corporation liege das Eigenkapital mit 11,4 Mio. $ wieder über den von der Nasdaq geforderten 10 Mio. $. (Lesen Sie hier mehr.)

Spice Private Equity: Nach der Übernahme von Spice Private Equity durch GP Swiss hat die SIX-Regulierungsstelle die Dekotierung der Aktien von der Schweizer Börse SIX genehmigt.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. Dezember 2022

Schweiz

07:00 VT5: Ergebnis 2021/22

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2022

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

Barry Callebaut: GV, Zürich

International

DEU: MVV Energie, Jahresergebnis (10.00 Pk)

ESP: Inditex, Q3-Zahlen

DEU: Tui, Jahreszahlen (9.00 Pk)

DEU: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

DEU: Metro, Jahreszahlen (detaillliert)

Konjunktur

JPN: Tankan-Bericht Q4/22

GBR: Erzeugerpreise 11/22

GBR: Verbraucherpreise 11/22

SPA: Verbraucherpreise 11/22 (2. Veröffentlichung)

DEU: Ifo-Konjunkturprognose

FRA: IEA, Monatsbericht zum Ölmarkt

EUR: Industrieproduktion 10/22

USA: Ex- und Importpreisindex 11/22

USA: EIA-Rohöllagerdaten

USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert Bonuszertifikat auf Nestlé, Roche und Novartis

Derzeit in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Bonuszertifikat in Franken auf Nestlé, Roche und Novartis mit einer möglichen Mindestrückzahlung von 120% und einer Barriere von 59% (Valor 120 426 317).

Das Bonuszertifikat partizipiert bei der Endfixierung zu 100% an der positiven Wertentwicklung der zugrundeliegenden Basiswerte.

Sofern keiner der Basiswerte während der Laufzeit des Produkts auf oder unter der Barriere von 59% notiert, wird das Bonuszertifikat am Ende der Laufzeit zu mindestens 120% des Nominalwerts zurückgezahlt.

Andernfalls partizipieren Anleger an der positiven wie der negativen Entwicklung des Basiswerts mit der schlechtesten Kursentwicklung, und das investierte Kapital wird in diese Aktie umgewandelt. Die Mindestrückzahlung gilt in diesem Fall nicht mehr, und das Produkt kann unter Umständen einen Verlust verzeichnen.

Zeichnungsschluss ist am 19. Dezember um 15 Uhr, die Anfangsfixierung findet am selben Tag statt. Die Laufzeit des Produkts beträgt 2,5 Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um das Partizipationsprodukt Bonuszertifikat (1320).

Fehler gefunden?Jetzt melden.