Der FuW-Morgen-Report vom 25. November 2022

Overnight

USA

Der Aktienhandel an Wallstreet hat gestern Donnerstag wegen eines Feiertages geruht. Das Land feierte Thanksgiving, das traditionelle Erntedankfest. Der bisherige Wochenverlauf war recht freundlich, unter anderem dank Aussagen aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Demnach sprach sich die Mehrheit der Fed-Mitglieder für künftig behutsamere Zinsschritte aus.

Heute wird an den US-Börsen lediglich eine verkürzte Sitzung stattfinden.

Asien/Pazifik

Im asiatisch-pazifischen Raum tendieren die Börsen am heutigen Freitag mehrheitlich etwas schwächer. Die freundlichen US-Vorgaben vom Mittwoch sind weitgehend verpufft. Dafür schlagen die in China gemeldeten Rekordzahlen an Covid-Infektionen auf die Stimmung, und in Japan schürt der kräftige Anstieg der Konsumentenpreise in der Hauptstadt Zinssorgen.

In Tokio tendieren der Nikkei 225 und der breit gefasste Topix im Nachmittagshandel denn auch leicht schwächer. Ihr Stand liegt 0,3 und 0,1% unter dem Schlusskurs vom Vortag.

Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,9% niedriger, wogegen der Shanghai Composite sich trotz aufflammender Pandemie etwas fester präsentiert (+0,3%). In Seoul verliert der Kospi 0,1%. Der australische ASX 200 zieht zum Schlussstand von gestern 0,2% an.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt heute früh 0,23% im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 verliert 0,08%, der für den Dax präsentiert sich mit +0,01% praktisch unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé investiert 1,8 Mrd. Fr. in Saudi-Arabien. Es sei eine Absichtserklärung zwischen dem Investitionsministerium und Nestlé unterzeichnet worden, teilte das saudische Ministerium für Investitionen am Donnerstag auf Twitter mit. Geplant sei der Bau einer mit neuester Technologie ausgestatteten Fabrik, eines Zentrums für Forschung und Entwicklung sowie eines Schulungszentrums. Gemäss Nestlé werden die Investitionen über zehn Jahre verteilt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Helvetia: Der Versicherer Helvetia schliesst den im Juni angekündigten Verkauf der spanischen Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida ab. Der Verkaufspreis beträgt 262 Mio. €. Die Gruppe hatte den Anteil über die Beteiligung an Caser gehalten. Diese erziele durch den Verkauf einen Gewinn in hoher zweistelliger Millionenhöhe. Der Verkauf ist Teil der Strategie von Helvetia, das Lebengeschäft zugunsten des Nicht-Lebengeschäfts zurückzufahren. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Kardex: CEO Jens Fankhänel wird den Lagerlogistiker Kardex Ende Februar 2023 verlassen. Er habe sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, teilte Kardex mit. Der Prozess zur Nachfolge werde unverzüglich eingeleitet, heisst es weiter in der Mitteilung, in der Fankhänel für seinen grossen Einsatz für das Unternehmen gedankt wird. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse hat die erste von zwei geplanten Kapitalerhöhungen abgeschlossen. Qualifizierte Anleger haben 462 Mio. Aktien zum Preis von 3.82 Fr. gekauft. Die Saudi National Bank (SNB) hält nach der Transaktion 9,9% an Credit Suisse. Der Bruttoerlös für die Bank beträgt 1,76 Mrd. Fr. Weitere 2,24 Mrd. Fr. verspricht sie sich aus einer weiteren Kapitalerhöhung über 889 Mio. neue Titel an die bisherigen Aktionäre. Ihnen wird heute Freitag (nach Börsenschluss) für jede gehaltene Aktie ein Bezugsrecht zugeteilt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Zur Rose: Die Versandapotheke Zur Rose schliesst per Ende 2022 den Logistikstandort der Eurapon Pharmahandel GmbH und stellt gleichzeitig die Marke Eurapon ein. Damit reduziere Zur Rose die Komplexität in Deutschland weiter, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Ypsomed: Die auf Injektions- und Infusionssysteme spezialisierte Ypsomed und der britische Partner CamDiab lancieren das erste System für die automatisierte Insulingabe für Diabetikere mit einem Sensor des US-Partners Abbott. Der Sensor von Abbott könne nun für das Mylife-Loop-System in Deutschland angewendet werden, meldet das Unternehmen.



BCGE: Die Genfer Kantonalbank (BCGE) hat auch die zweite Runde einer vor Gericht ausgetragenen Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Informatikdienstleister gewonnen: Das erstinstanzliche Urteil wurde vollumfänglich bestätigt. Im Juni 2021 hatte das erstinstanzliche Genfer Gericht den ehemaligen IT-Dienstleister im Streit über verschiedene Dienstleistungen und ihre Abrechnung zur Zahlung von 46,8 Mio. Fr. einschliesslich Zinsen an die Bank verurteilt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 25. November 2022

Schweiz

08:30 BFS: Beschäftigungsbarometer Q3



Sonstige Termine:

SGB: Jahres-Kongress, Bern (inkl. 26.11.)

International

09:30 DEU: Commerzbank, Pressegespräch zum Konjunkturausblick mit Chefvolkswirt

13:00 DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day



Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/22

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/22

08:00 DEU: Privatkonsum und Staatsausgaben Q3/22

08:0 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), September 2022

08:00 DEU: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/22

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/22

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/22

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/22



EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Türkei

EUR: S&P Ratingergebnis Liechtenstein, Russland, Bulgarien, Andorra

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche häufen sich die Unternehmenstermine in der ersten Wochenhälfte. Am Donnerstag und Freitag ist je ein Kapitalmarkttag angesetzt.

Am Montag rapportiert die auf Bürogebäude, Logistik- und Einkaufszentren spezialisierte Epic Suisse ausgewählte Zahlen zu den ersten neun Monaten. Die Immobiliengesellschaft kam im Mai an die Schweizer Börse. Es sind daher die ersten Neunmonatszahlen als Publikumsgesellschaft. Gleichentags publiziert Aryzta ein Trading-Update zum ersten Quartal (August bis Oktober). Der Tiefkühlbäcker veröffentlicht für diese Periode traditionell keine Gewinnzahlen. Aufgrund des unbeständigen Umfelds wird die Guidance für das laufende Geschäftsjahr wohl erst mit den Halbjahreszahlen im März kommuniziert.

Weiter geht es am Dienstag mit Dottikon. Der Pharmaauftragsfertiger legt die Halbjahreszahlen zum verschobenen Geschäftsjahr 2022/23 vor. Im Oktober hat das Unternehmen bereits mit einer positiven Umsatzwarnung überrascht. Während der Umsatzanstieg von 31,4% schon veröffentlicht wurde, werden die Gewinnzahlen erst mit dem Halbjahresbericht veröffentlicht. Bereits bekannt ist, dass auch der Gewinn überproportional gewachsen sein soll. Zudem hält Nestlé einen Investorentag in Barcelona ab. Der grösste Nahrungsmittelhersteller der Welt hat die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr kürzlich angehoben, obschon das produzierte Volumen von Juli bis September leicht zurückging. Die erheblichen Preissteigerungen konnten den Volumenrückgang jedoch mehr als kompensieren. Des Weiteren findet am Dienstag eine ausserordentliche Generalversammlung bei Santhera statt. Das Biotech-Unternehmen möchte die Aktionäre unter anderem über eine Kapitalerhöhung abstimmen lassen, welche das Aktienkapital erheblich verwässern würde. Sollte die beantragte Aufstockung des regulären, genehmigten und bedingten Aktienkapitals angenommen werden, würde die Verwässerung über 80% betragen.

Am Mittwoch wird Novartis einen ESG-Investorentag abhalten. Der Pharmariese informiert am Anlass über die Fortschritte bei der Erreichung ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele. Beim Tiefkühlbäcker Arzyta steht die jährliche Generalversammlung auf dem Programm. Darüber hinaus liefert die auf Sammlerautos spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Youngtimers das Ergebnis des ersten Halbjahres.

Der Donnerstag bringt einen Kapitalmarkttag von Phoenix Mecano. Der Umsatz der Industriegruppe ging im dritten Quartal zurück. Nichtsdestotrotz hat das Unternehmen Anfang Monat die Profitabilitätsziele bestätigt.

