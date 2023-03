Der FuW-Morgen-Report vom 24. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, ABB, Comet und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Donnerstag legten die US-Börsen erst deutlich zu, zum Handelsschluss blieb aber für den breiten Markt nur ein kleiner Gewinn. Unterstützend wirkten Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen, dass weitere Aktionen zur Absicherung von Bankeinlagen möglich seien. Gestern hatte sie eine unbegrenzte Einlagensicherung noch ausgeschlossen.

Der Leitindex S&P 500 (+0,3%) schloss auf 3948 Punkten. Der Dow Jones Industrial (+0,2%) notierte zum Handelsschluss auf 32’105 Punkten. Deutlich stärker ging es für den Tech-Index Nasdaq 100 (+1,3%) nach oben, er schloss auf 12’729 Punkten.

Die Kurse von Banken kamen nach einer ersten Erholungsbewegung nochmals unter Druck. Die regionalen Geldhäuser First Republic Bank (–6%), Comerica (–8,6%) und PacWest Bancorp (–8,6%) gaben deutlich nach.

Auch die Grossbanken Bank of America (–2,4%), Morgan Stanley (–2%) und Citigroup (–0,6%) standen nochmals auf der Verliererliste. Gegen den Trend avancierten Goldman Sachs (+0,4%).

Der Kryptohandelsplatz Coinbase (–14,1%) verschreckt Anleger mit der Mitteilung, dass durch die US-Wertpapieraufsicht SEC eine Klage droht. Es geht um dabei um Angebote für das Staking, die Zinsen generierende Hinterlegung von Kryptowährungen.

Der von Twitter-Gründer Jack Dorsey geführte Zahlungsdienst Block Inc (–14,8%) ist Ziel eines Leerverkaufs durch den Short Seller Hindenburg Research.

Die Quartalsergebnisse des Baukonzerns KB Home (+7,5%) und des Beratungshauses Accenture (+7,3%) wurden von den Anlegern positiv aufgenommen. Accenture will 19’000 Stellen abbauen.

Asien/Pazifik

Die Kurse an den asiatischen Aktienmärkten notieren am Freitag mehrheitlich tiefer. In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 0,1% nach, auch das breite Marktbarometer Topix verliert 0,1%.

Der chinesische Shanghai Composite steht 0,6% tiefer, der Hang Seng in Hongkong büsst 0,8% ein.

Die koreanische Benchmark Kospi sinkt 0,4%. Der australische S&P/ASX 200 verliert 0,2%.

Futures

Die Terminkontrakte auf die westlichen Aktienmärkte zeigen kaum Impulse an. Der Futures auf den S&P 500 notiert 0,1% höher. Der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 steht 0,1% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse/UBS: Credit Suisse und UBS gehören zu einer Gruppe von Banken, gegen die das US-Justizministerium wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen gegen Russland ermittelt. Einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstagabend zufolge sollen Mitarbeiter russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben. Weder Credit Suisse noch UBS waren für eine Stellungnahme erreichbar. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Credit Suisse: Die US-Lobbyorganisation The Credit Roundtable will von einer Klage gegen Credit Suisse wegen der Abschreibung der eigenkapitalbezogenen AT1-Anleihen absehen. Anfang dieser Woche sei die Möglichkeit einer Klage diskutiert worden, der Verband habe sich aber schliesslich dagegen entschieden. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Credit Suisse: Die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) die eigenkapitalbezogenen AT1-Anleihen von Credit Suisse auf die Stufe D, von C, herab. Dies bedeutet einen Ausfall der Anleihe. Gestützt auf die vertraglichen Bedingungen wegen der Ausfallgarantie des Bundes sowie eine Notverordnung habe die Finma Credit Suisse angewiesen, die AT1-Anleihen abzuschreiben.

ABB: Der Industriekonzern lanciert ein neues Aktienrückkaufprogramm. Ab April sollen bis zur Generalversammlung 2024 Titel über bis zu 1 Mrd. $ erworben und vernichtet werden. Zudem will ABB 15 Mio. Valoren für eigene Mitarbeiter erwerben.

Comet: Gian-Luca Bona, Mitglied des Verwaltungsrats des Zulieferers der Halbleiterindustrie, wird nicht zur Wiederwahl antreten. Anlässlich der GV werden zudem zwei neue Mitglieder, nämlich Irene Lee und Paul Boudre, zur Zuwahl in den Verwaltungsrat (VR) vorgeschlagen. Auch in der Geschäftsleitung von Comet sind Änderungen vorgesehen: André Grede, derzeit VP Global R&D der Division PCT, soll Chief Technology Officer werden. Zudem soll das Gremium durch einen noch zu bestimmenden Chief Human Resources Officer verstärkt werden.

CFT: Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat den operativen Gewinn bei konstanten Währungen 29,1% auf 94,2 Mio. Fr. gesteigert. Der Reingewinn legte 40,3% auf 89,1 Mio. Fr. zu. Aktionäre sollen eine um 10% erhöhte Dividende von 5.50 Fr. erhalten. Zudem soll ähnlich wie im Vorjahr noch eine Sonderdividende in Höhe von einem zusätzlichen Anteilsschein je hundert gehaltene Aktien gezahlt werden. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Edisun: Der Solarstromproduzent erhöhte im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz 10,5% auf 19 Mio. Fr. Den Reingewinn hat er mit 10,2 Mio. Fr. mehr als verdoppelt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1.60 Fr. je Aktie erhalten, nach 1.10 Fr. im Vorjahr. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Schaffner: Der Elektrokomponentenhersteller hat mitgeteilt, dass die Zahlen zum per Ende März auslaufenden ersten Halbjahr am oberen Ende des mittelfristigen Zielbandes liegen werden. Bei der Publikation der Jahreszahlen im Dezember hatte er auf eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr verzichtet. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Evolva: Das Biotech-Unternehmen will der Generalversammlung einen sogenannten Reverse Stock Split, also eine Zusammenlegung der Stammaktien der Gesellschaft, vorschlagen. Geplant ist das Verhältnis 250:1. Darüber hinaus beantragt der Verwaltungsrat die Einführung eines Kapitalbandes von 20%. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Evolva: Stephan Schindler soll Verwaltungsratspräsident beim Biotech-Unternehmen werden. Der bisherige Präsident, Beat In-Albon, kandidiere aus zeitlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident von Evolva. Er soll stattdessen Vizepräsident werden.

Cosmo: Beim Spezialitätenpharmaunternehmen Cosmo hat ein nicht exekutiv tätiges Verwaltungsratsmitglied sein Aktienpaket aufgestockt. Die Person kaufe insgesamt 37'689 Papiere mit einem Gesamtwert von rund 2 Mio. Fr., wie aus einer Meldung an die SIX Exchange Regulation (SER) hervorgeht.

Wisekey: Der Cybersecurity-Spezialist geht mit CJR Associates eine Vertriebspartnerschaft ein. Mit dieser neuen Partnerschaft – bereits der dritten seit Beginn 2023 – sei die neue Tochtergesellschaft von Wisekey SEALSQ gut positioniert, um potenzielle Kunden in den verschiedensten Regionen Nordamerikas zu erreichen.

Orascom: Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat die Gespräche über den Verkauf des O-West-Wohnungsprojekts in Kairo beendet. Die ägyptische Tochter Orascom Development Egypt (ODE) hatte im Oktober ein unverbindliches Kaufangebot der Firma Sodic erhalten.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 24. März 2023

Schweiz

06:30 CFT: Ergebnis 2022 (Video-Conf. 10.30 Uhr)

07:00 Edisun Power: Ergebnis 2022

11:00 Salt: Jahres-MK, Zürich

International

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk, Hannover

10:00 DEU: WIBank, Bilanz-Pk, Frankfurt

15:00 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2023

Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

DEU: Freenet, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

DEU: Indus Holding, Capital Markets Day

Konjunktur

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/23

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 03/23

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 01/23

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q4/22 und Jahr 2022

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/23

09:00 ESP: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (vorläufig)

14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung)

15:00 BEL: Geschäftsklima 03/23

EUR: S&P Ratingergebnis Albanien, Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Rumänien

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Polen

Ausblick – Unternehmen

Die Abschlusssaison neigt sich dem Ende zu. Kommende Woche beschränkt sich der Zahlreigen auf einige wenige Abschlüsse von geringerer Relevanz.

Am Montag präsentiert das Immobilienunternehmen Epic Suisse seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Gleichentags führt das auf Raumklima spezialisierte Unternehmen Belimo seine Generalversammlung durch.

Am Dienstag gibt das Medizintechnikunternehmen Skan Einblick in seine Zahlen. Generalversammlungen führen an diesem Tag nebst dem Lifthersteller Schindler und dem Bauchemikalienkonzern Sika auch der Warenprüfkonzern SGS, der Telecomriese Swisscom und das Bauunternehmen Implenia durch.

Am Mittwoch stehen drei Abschlüsse auf der Agenda. Auf Interesse stossen dürften die Zahlen von Turboloaderhersteller Accelleron. Die einstige ABB-Sparte ist erst im vergangenen Jahr mittels Spin-off an die Börse gekommen. Ebenfalls mit Resultaten warten der Versicherer Vaudoise und der Messebetreiber MCH Group auf.

Der Online-Reiseanbieter LM Group veröffentlicht sein Jahresergebnis am Donnerstag – jedoch nur die definitiven Werte, die wichtigsten Kennzahlen hat LM bereits im Februar rapportiert. Den Verlust hat das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr eingedämmt, es bleibt aber in den roten Zahlen. Ebenfalls Zahlen liefern die beiden Immobilienunternehmen Varia und Orascom und die in den Bereichen Stahlbau und Edelstahlrohre tätige Zwahlen & Mayr. Generalversammlungen führen Bobst, Forbo, Inficon, Leonteq und Intershop durch.

Am Freitag schliesslich schliesst nebst dem Maschinenbauer Schlatter der Spital- und Luxushotelkonzern Aevis Victoria sein Geschäftsjahr ab.

