Der FuW-Morgen-Report vom 17. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Georg Fischer, Baloise, Sulzer und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die Kursrally an der New Yorker Wallstreet stockt. Am Mittwoch dämpfte ein überraschend starker Umsatz im US-Einzelhandel die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte. Der für die US-Wirtschaft wichtige Konsum zeigte sich im Oktober mit einem Zuwachs von 1,3% im Vergleich zum September robuster als erwartet. Der Dow Jones Industrial hielt sich stabil mit –0,1% auf 33’554 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,8% auf 3959 Zähler. Am technologielastigen Nasdaq ging es nach einer relativ deutlichen Erholung am Vortag noch etwas kräftiger abwärts. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,5% auf 11’699 Punkte.

Unter den Einzelwerten zogen der Chipkonzern Micron sowie der Einzelhändler Target die Blicke auf sich. Die Aktien Micron büssten 6,7% ein. Das Unternehmen verstimmte die Anleger mit der Aussage, dass sich die Marktaussichten für das vierte Quartal eingetrübt hätten. Target sackten um 13,1% ab. Der Konzern verwies ebenfalls auf trübere Aussichten und kappte daher seine Ziele für Umsatz und Ergebnis im wichtigen Schlussquartal. Belastet wurden davon auch die Papiere von Wettbewerbern wie Kohl's und Best Buy. Kohl's büssten 7,1% ein, Best Buy sogar 8,6%. Walmart legten nach der positiven Überraschung am Vortag hingegen 0,7% zu. Der Shopping-Riese hatte mit seinem Zahlenwerk überzeugt, das Jahresumsatzziel angehoben und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Für die Anteile von Lowe's ging es um 3% hoch, nachdem der Händler von Heimwerkerartikeln und Haushaltsgeräten sein Gewinnziel für dieses Jahr höhergesteckt hatte.

Auch ein Übernahmevorhaben zog die Aufmerksamkeit auf sich. Die Aktien von Estée Lauder gaben um 1,8% nach. Der Kosmetikkonzern übernimmt die Modemarke Tom Ford und stemmt damit den grössten Zukauf in seiner Unternehmensgeschichte. Tom Ford wird mit 2,8 Mrd. $ bewertet. Vor den anstehenden Quartalszahlen gaben die Papiere von Cisco um 1,1% und die von Nvidia um 4,5% nach.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte von der unfreundlichen Seite. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,3%, der breiter gefasste Topix dreht dagegen 0,1% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 sogar 1,3%, und der Shanghai Composite gibt 0,8% nach. Der Hang Seng fällt 2,4%, der koreanische Kospi tendiert 1,1% tiefer.

Futures

Eine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,2% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,2% höher.

News Vorbörse Schweiz

Georg Fischer: Beim Industriekonzern wird Jasmin Staiblin aufgrund der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren auf den kommenden Frühling hin aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Ebenfalls zurück tritt Riet Cadonau aus persönlichen Gründen. Neu soll Monica de Virgiliis in das Gremium gewählt werden, wie Georg Fischer am Donnerstag mitgeteilt hat. Sie ist derzeit CEO bei SNAM, einem europäischen Betreiber von Gasinfrastrukturen und Energiedienstleistungen. Ausserdem ist sie Mitglied des Vorstands von ASM International (Niederlande).

Kühne + Nagel: Der Logistikspezialist wird für den französischen Hersteller von Rucksäcken und Reisegepäck Cabaia die Verteilung der im Onlinehandel bestellten Produkte in Frankreich übernehmen. Bis 2024 will Kühne + Nagel dazu mehr als fünfzig Stellen schaffen.

Baloise: Der Versicherer meldet für die ersten neun Monate ein Geschäftsvolumen von 7,0 Mrd. Fr., was aufgrund tieferer Prämienvolumen im Lebengeschäft währungsbereinigt einem Rückgang von 5,4% entspricht. Das Nichtlebengeschäft verbesserte sich 1,9% auf 3,3 Mrd. Fr. Die ersten neun Monate hätten sich in Bezug auf die Schadenfrequenz auf einem normalen Niveau gezeigt, jedoch rechne Baloise mit einem inflationsbedingten Kostenanstieg, teilte sie weiter mit. (Lesen Sie hier mehr.)

Lastminute: Der Online-Reiseanbieter wechselt die Führungsriege aus. Hintergrund der Rochaden ist das laufende Verfahren infolge des Betrugsverdachts in Zusammenhang mit Kurzarbeitsentschädigungen. Luca Concone soll CEO werden. Zudem treten der unter Verdacht stehende Firmengründer und Ex-CEO Fabio Cannavale sowie Ex-COO Andrea Bertoli mit sofortiger Wirkung als Verwaltungsräte zurück. Yann Rousset kandidiert neu als Verwaltungsratspräsident. Ebenfalls neu in den Verwaltungsrat sollen Valentin Pitarque, Paolo Quaini, Maria Teresa Rangheri und Cyril Ranque einziehen, wie es in der Meldung vom Donnerstag heisst. An einer für den 21. Dezember einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionäre über die neuen Personalien abstimmen. (Lesen Sie hier mehr.)

Lastminute: Der Online-Reiseanbieter hat den Umsatz im dritten Quartal 49% auf 82 Mio. € gesteigert und ist damit wieder auf dem Niveau von vor der Coronapandemie. Der bereinigte Ebitda beträgt 35,4 Mio. € (i. VJ 0,6 Mio. €). Im Zusammenhang mit einem laufenden Verfahren habe LM Group Rückstellungen von 34 Mio. € gebildet, um der potenziellen Forderung des Staatssekretariats für Wirtschaft zur Rückerstattung der Kurzarbeitsentschädigung nachkommen zu können. Unter dem Strich stehe daher nach neun Monaten ein Verlust von 8,8 Mio. € (i. Vj. –8,6 Mio. €). Ohne die Rückstellung hätte das Resultat von Lastminute 18,8 Mio. € betragen.

Datacolor: Der Farbmetrikspezialist Datacolor hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Reingewinn von 5,2 Mio. Fr. erzielt, was einem Rückgang von über 4 Mio. Fr. entspricht, und begründet dies mit dem Finanzergebnis. Den operativen Gewinn hingegen konnte er deutlich verbessern, mit 11,2 Mio. Fr. (6,4 Mio. Fr. i. Vj.). Die wichtigsten Kennzahlen zu dem im September zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2021/22 hatte Datacolor bereits Ende Oktober veröffentlicht. Die Dividende soll wegen des Gewinneinbruchs entsprechend reduziert werden. (Lesen Sie hier mehr.)



Sulzer: Der Industriekonzern will das Aufsichtsgremium neu ordnen. Das berichtet die «Handelszeitung». Auslöser für den Schritt ist, dass Verwaltungsratspräsidentin Suzanne Thoma zum 1. November auch die Rolle der CEO übernommen hat. Unter anderem soll die Funktion eines Lead Director geschaffen werden. Laut «Handelszeitung» soll das Aufsichtsgremium um zwei weitere Mitglieder auf insgesamt acht aufgestockt werden. Zur Zahl der neuen Mitglieder und auch zur Besetzung des Lead Director wollte Sulzer gegenüber der «Handelszeitung» keine näheren Angaben machen.



Vaudoise: Der Versicherer hat den Ende Oktober angekündigten Aktienrückkauf abgeschlossen. Dabei wurden 28'125 Namenaktien zum Festpreis von 402 Fr. erworben, wie Vaudoise am Mittwoch mitgeteilt hat.



Temenos: Der Bankensoftwareentwickler hat einen Auftrag von der Invest Bank aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Finanzielle Angaben zum Auftrag machte er in der Mitteilung nicht.



Mobilezone: Mobilezone-Chef Markus Bernhard hat die Guidance in einem Interview mit «Cash» bestätigt. Eine Abkühlung der konjunkturellen Stimmung sei vor allem in Deutschland spürbar, sagte er. Zudem bestätigte er die Dividendenpolitik von Mobilezone. Unter Vorbehalt von Einflüssen durch eine Akquisition nannte er ein Spektrum von 90 Rp. bis 1 Fr. als mögliche Zielgrösse für die kommende Ausschüttung. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. November 2022

Schweiz

06:00 Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2021/22

07:00 Baloise: Update Q3

07:00 LM Group: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr)

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2022

International

07:00 DEU: Siemens, Q4-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q4-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen (detailiert)

08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: MTU Aero Engines, Investor & Analyst Day

12:30 CHN: Alibaba Group, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Morphosys, Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen

16:00 DEU: BASF, R&D Webcast

19:00 USA: General Motors, Investor Day

Konjunktur

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 10/22

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 09/22

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 09/22

11:00 EUR: Bauproduktion 09/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (final)

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 10/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/22

Ausblick – Zinsen und Devisen

In Grossbritannien ist die Inflation im Oktober überraschend hoch ausgefallen. Die Konsumentenpreise lagen 11,1% über dem Niveau des Vorjahrs. Der grösste Preisschub ging von den Strom- und Gaspreisen aus, die sich gegenüber dem Vormonat 15,7 resp. 32,1% erhöhten. Allerdings lag auch die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel mit 6,5% höher, als Analysten vorausgesagt hatten. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich Konsumgüter verteuerten. Ökonomen verweisen auf den Beginn der Weihnachtskaufsaison.

Die Daten sind eine kalte Dusche nach den erfreulichen Meldungen aus den USA, wo die Teuerungsraten zuletzt tiefer ausgefallen sind. Die Bank of England muss nun noch einmal über die Bücher gehen, um abzuschätzen, ob sie das Tempo der Zinserhöhung tatsächlich drosseln kann. Zuletzt hatte sie den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 3% gesetzt. Die Märkte rechnen mit einer weiteren Erhöhung um 0,5 Pp im Dezember, ein kleinerer Schritt ist wegen der Inflationsdaten unwahrscheinlicher geworden.

In Euroland haben sich dagegen die Chancen erhöht, dass die Geldpolitik künftig langsamer gestrafft wird. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann warnte am Dienstag davor, dass die EZB die Zinsen zu sehr erhöht und die Wirtschaft in eine Rezession kippt. Die Analysten der Bank Citi erwarten, dass der Leitzins, sobald er im Dezember von 1,5 auf mindestens 2% erhöht werde, gemäss EZB-Lesart das neutrale Niveau erreicht. Anschliessend werde die EZB die Leitzinsen nur noch mit kleinen 0,25-Pp-Schritten anheben.



