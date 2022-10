Der FuW-Morgen-Report vom 18. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Credit Suisse, Swiss Re und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

An den US-Börsen ging es zu Wochenbeginn steil nach oben. Gute Unternehmensnachrichten und die erneute Hoffnung auf eine langsamere Erhöhung der Zinsen haben den Aktienmarkt getrieben. Der die 500 grössten US-Unternehmen umfassende Index S&P 500 schloss 2,7% höher auf 3678 Punkten, der technologielastige Nasdaq 100 avancierte gar 3,5%. Dies, nachdem es am Freitag vergangener Woche noch primär mit Technologiewerten abwärtsgegangen war. Der Dow Jones gewann 1,9%.

Entsprechend führen Technologiewerte das Feld der Gewinner an. Darunter die Valoren von Autobauer Tesla (+7%), Streaming-Anbieter Netflix (+6,6%), Online-Detailhändler Amazon (+6,5%) und Chiphersteller Nvidia (+5,9%). Für Netflix, die am heutigen Dienstag Zahlen für das dritte Quartal vorlegt, gehen Analysten im Schnitt von einem Drittel weniger Gewinn aus. Die Aktien reihen sich mit einem Verlust von fast 60% seit Anfang Jahr in die Liste der Tech-Titel ein, die heuer massiv unter Druck gekommen sind.

Ebenfalls zu den grössten Gewinnern gehörten mit +6% die Papiere von Bank of America. Die Grossbank hat im dritten Quartal trotz hoher Rückstellungen nur etwas weniger Gewinn geschrieben, Analysten waren von einem schlechteren Resultat ausgegangen. Ebenfalls mit mehr Gewinn als erwartet überzeugte die Bank of New York Mellon (+5,1%).

Auf der Verliererseite stehen die Valoren des Medienkonzerns Fox. Nachdem bekannt geworden war, dass Grossaktionär Rupert Murdoch das Unternehmen mit Konkurrent News Corporation zusammenbringen will, brachen sie 8% ein.

Asien/Pazifik

Weniger einheitlich, aber doch mit Aufschlägen handeln am Dienstag die wichtigsten Indizes der asiatischen Börsen. In Japan gewinnt der Nikkei 225 1,6%, der breiter gefasste Topix legt 1,2% zu.

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1%, während an den chinesischen Festlandbörsen ein gemächlicheres Tempo herrscht: Der CSI 300 steigt 0,1%, der Shanghai Composite liegt 0,2% im Plus. In Australien gewinnt der ASX 200 1,8%, der südkoreanische Kospi avanciert 1,1%.

Futures

Auf eine weitere Erholung deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 liegt 1,7% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 legt 1,3% zu.

News Vorbörse Schweiz

Roche: Der Pharmakonzern Roche wuchs in den ersten neun Monaten trotz schrumpfendem Coronaumsatz weiter und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr. Der Umsatz der ersten neun Monate betrug 47 Mrd. Fr., 1% mehr als im Vorjahr. In der grösseren Pharmasparte verringerte sich der Umsatz um 1%, jedoch legte er in der Diagnostiksparte 4% zu. Für 2022 peilt Roche ein Verkaufswachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Laut einem Medienbericht steht der Investmentbank-Chef der Grossbank Credit Suisse, Christian Meissner, vor dem Abgang. Ein Verkauf der Sparte ist im Rahmen einer grösseren Umstrukturierung nicht auszuschliessen. Die Ankündigung von Meissners Abgang wird zusammen mit dem Strategie-Update vom 27. Oktober erwartet. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll Meissner einen Wechsel zur Konkurrenz oder die Gründung einer eigenen Beratungsgesellschaft in Erwägung ziehen. (Lesen Sie hier mehr.)

Swiss Re: Der Versicherer Swiss Re kassiert die Profitabilitätsziele für das laufende Jahr. Das Erreichen einer Eigenkapitalrendite von 10% sei unwahrscheinlich, so der Konzern. Wegen der von Hurrikan «Ian» verursachten hohen Schäden von 1,3 Mrd. $ erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal einen Verlust von rund 0,5 Mrd. $. An den Zielen für 2024 hält es fest. (Lesen Sie hier mehr.)

Barry Callebaut: Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut übernimmt von Atelli, die zur französischen Cofrapex-Gruppe gehört, in Marokko Produktionsanlagen, um die Präsenz in Nordafrika auszubauen. Dank dem Schritt verfügt Barry Callebaut erstmals über eine eigene Produktionsanlage in Afrika. Zu den finanziellen Details der Transaktion ist nichts bekannt. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Das Bauunternehmen Implenia hat von der Universität Basel einen Auftrag über 250 Mio. Fr. erhalten. Es ist mit der Planung, der Realisation und der Inbetriebnahme eines Gebäudes mit 37’000 Quadratmetern beauftragt worden. (Lesen Sie hier mehr.)

Wichtige Ereignisse vom 18. Oktober 2022

Schweiz

07:00 Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr)

International

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

17:45 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

23:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report



Termine ohne Zeitangabe

AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

USA: First Horizon, Q3-Zahlen

Konjunktur

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/22

08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 09/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 08/22

10:00 ESP: Handelsbilanz 08/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

15:15 USA: Industrieproduktion 09/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/22

16:00 USA: NAHB-Index 10/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Zum Wochenanfang hält sich der Preis für die Sorte Brent weiterhin über der Marke von 90 $ je Fass. Doch die Notierungen, aktuell unter 93 $, haben sich seit dem Hoch vor einer Woche deutlich nach unten bewegt – damals kostete Brent zeitweise 98.75 $.

Vertreter des Ölkartells Opec und seiner Partnerländer (Opec+) haben Ende vergangener Woche die Förderdrosselung von vorletzter Woche nochmals verteidigt. Aus den USA stammte der Vorwurf, es sei ein politisches Manöver, um die US-Zwischenwahlen zu beeinflussen. Ein höherer Öl- und Benzinpreis könnte die Stimmung gegen die Demokratische Partei negativ beeinflussen.

Suhail al-Mazrouei, Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate, erklärte etwa: «Die jüngste Entscheidung der Opec+, die einstimmig angenommen wurde, war eine rein technische Entscheidung, die keinerlei politische Absichten hatte.»

Die Förderdrosselung wird nach Meinung von Analysten weiterhin das Risiko erhöhen, dass die Versorgung mit Öl verknappt wird. Dadurch sollte die Volatilität am Ölmarkt hoch bleiben.



