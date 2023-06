Der FuW-Morgen-Report vom 14. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Barry Callebaut, Meyer Burger, Dottikon und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten für Mai stärkten am Dienstag die Hoffnung, dass das Fed heute den Leitzins unverändert lässt. Die Börsen nahmen die Zahlen positiv auf.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,4% bei 34’212 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,7% auf 4369 Punkte, der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,8% auf 14’901 Zähler an.

Beim Fussballclub Manchester United konnten sich die Anleger über ein Kursplus von 13,8% freuen. Der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al-Thani hat sich in seinem Werben um den Premier-League-Club durchgesetzt.

In New York gelistete Valoren mehrerer chinesischer Technologiegesellschaften zogen stark an. Im Nasdaq 100 verteuerten sich Baidu um 6,1%, während JD.com um 3,5% nach oben kletterten. Ausserhalb des Index schlossen die Papiere des Amazon-Konkurrenten Alibaba um 1,9% im Plus.

Für die Titel des Chipherstellers Intel ging es um 2,5% nach oben. Die Aktien des Konkurrenten AMD schlossen hingegen mit einem Minus von 3,6%.

Asien/Pazifik

Mit dem Rückenwind aus den USA handeln die asiatischen Börsen zur Wochenmitte überwiegend im Plus.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 1,6% zu, der breiter gefasste Topix klettert 1,5% nach oben. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 0,4%, der Shanghai Composite handelt 0,3% höher. In Hongkong handelt der Hang Seng um 0,1% tiefer. Der südkoreanische Kospi verliert 0,7%. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils um 0,3% höher.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen knapp 0,1% tiefer, der Future auf den Euro Stoxx 50 verliert 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

Barry Callebaut: Der Schokoladehersteller Barry Callebaut und der britische Konsumgüterkonzern Unilever verlängern ihre Liefervereinbarung. Im Rahmen der erneuerten Liefervereinbarung, die ursprünglich 2012 unterschrieben wurde, soll Barry Callebaut Schokoladenerzeugnisse für die Glaceproduktion an Unilever liefern. (Lesen Sie hier mehr.)

Logitech: CEO Bracken Darrell tritt per sofort von seinem Amt zurück. Ad interim übernimmt den Posten Verwaltungsratsmitglied Guy Gecht, wie Logitech am Dienstagabend mitgeteilt hat (Lesen Sie hier mehr).

Meyer Burger: Der Solarzellenhersteller Meyer Burger und BayWa r.e. haben einen Abnahmevertrag für Hochleistungssolarmodule aus der neuen Produktionsstätte in Arizona geschlossen. Damit soll die Solarproduktion in den USA gestärkt werden.

Dottikon: Das Auftragsbuch für die Platzierung von Dottikon-Aktien ist ab heute Mittwoch geöffnet. Vergangene Woche gab Dottikon bekannt, dass Hauptaktionär Markus Blocher bis zu rund 7,6% seiner an Dottikon gehaltenen Aktien zu einem Festpreis von 260 Fr. pro Titel platzieren will.

Leonteq: Der neue Finanzchef des Derivatspezialisten Leonteq kommt von Credit Suisse. Antoine Boublil, Finanzchef bei der Swiss Bank von CS, wechselt per 1. Januar in gleicher Position zu Leonteq. (Lesen Sie hier mehr.)

Evolva: Das Biotech-Unternehmen Evolva steckt in Schwierigkeiten. Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch sind sich der Finanzierungspartner Nice & Green und Evolva uneinig über die ausstehenden Finanzierungslinien. Als Lösung schliesst Evolva auch den eigenen Verkauf nicht aus. Verhandlungen zur Klärung der unterschiedlichen Auffassungen und zur Lösungssuche sollen die Finanzierung von Evolva mindestens bis Ende dieses Jahres sichern. (Lesen Sie hier mehr.)

Finfinder.ch: Martin Scholl, der ehemalige und langjährige Chef der Zürcher Kantonalbank, nimmt Einsitz im Beirat der Finanzplattform Finfinder.ch. Dieses Advisory Board soll das Fintech strategisch unterstützen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. Juni 2023

Schweiz

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis



Sonstige Termine:

Verband CH-Vermögensverwalter (VSV): Jahresversammlung (online)

International

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/23

10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung, Köln

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung, Luxemburg

10.30 DEU: auto.de, Hauptversammlung, Leipzig

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung, München

11:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk, Frankfurt

14:00 USA: Blackrock, Investor Day

15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

17:00 DEU: Hugo Boss, Investor Day



Ohne genaue Zeitangabe:

GBR: Shell, Capital Markets Day

Konjunktur

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 04/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 04/23

08:00 GBR: BIP 04/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 05/23

10:00 FRA: Internationale Energieagentur (IEA) Monatsbericht 06/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/23

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/23

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid



DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/23

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert Autocallable BRC auf ABB, Geberit und SIG mit einem Coupon von 8,5% p.a.



Neu in Zeichnung bei der Credit Suisse ist ein Autocallable Barrier Reverse Convertible in Franken auf ABB, Geberit und SIG mit einem Coupon von 8,5% p.a. und einer Barriere von 65% (Valor 125 388 020 ).



Der Autocallable Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 8,5% p.a. Falls an einem Beobachtungstag (vierteljährlich, erstmals nach sechs Monaten) alle Basiswerte auf oder über ihrem Anfangslevel schliessen, wird das Produkt frühzeitig zu 100% zurückbezahlt.



Falls das Produkt nicht frühzeitig zurückbezahlt wird und sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 65% notieren, werden bei Verfall 100% des Nominalwerts zurückgezahlt. Andernfalls könnte das investierte Kapital bei der Endfixierung in den Basiswert mit der schlechtesten Kursentwicklung umgewandelt werden, d.h. in die Aktie, die bei der Endfixierung gegenüber der Anfangsfixierung am stärksten gefallen ist, und somit einen Verlust verzeichnen.



Zeichnungsschluss ist am 19. Juni um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt fünfzehn Monate (vorbehältlich einer frühzeitigen Rückzahlung). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230*).



