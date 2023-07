Der FuW-Morgen-Report vom 31. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu SNB, Orell Füssli, Energiedienst und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

In Asien sind die Börsen am Montag gestiegen. In China hoffen Anleger auf staatlichen Stimulus für die Wirtschaft. Konkret plane die Regierung, die Konsumgüterindustrie zu unterstützen, und sie wolle eine Börse für kleinere Unternehmen lancieren, damit sich diese besser finanzieren können. Zudem zeigt der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI), dass die Industrie den vierten Monat in Folge geschrumpft ist, was die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung unterstreicht. In Japan und Südkorea sind die Aktienmärkte ebenfalls avanciert, auch in der Hoffnung auf eine sanfte Landung der Wirtschaft in den USA.

In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,9% und der breiter diversifizierte Topix um 1%. Der Hongkonger Hang Seng klettert 1,5%, und der Shanghai Composite Index gewinnt 0,6%. Der koreanische Kospi legt 0,8% zu. Einzig in Taiwan verliert der TWSE 0,9%.

USA

Am Freitag haben die amerikanischen Aktienmärkte vorgelegt. Der Dow Jones Industrial gewann 0,5% auf 35’459 und der breiter gefasste S&P 500 stieg 1% auf 4582. Der technologielastige Nasdaq 100 avancierte sogar 1,9% und schloss auf 15’750.

Anleger hoffen auf eine weiterhin abnehmende Inflationsrate und auf einen nicht weiter steigenden Leitzins der US-Notenbank. Der von ihr besonders beachtete PCE-Preisindex ist von 3,8% im Vormonat auf 3% gesunken, wie am Freitag bekannt worden ist.

Die Aktien von Intel avancierten 6,6%. Der Chipkonzern lieferte einen guten Quartalsabschluss und einen besser als erwarteten Ausblick.

Procter & Gample stiegen 2,8%, auch das Konsumgüterunternehmen übertraf mit den Quartalszahlen die Erwartungen.

Die Titel von Ford gewannen 3,4%. Zwar erleidet das Unternehmen mit seinen Elektroautos einen Verlust, dennoch hat sich der Gewinn fast verdreifacht.

Futures

An den Terminbörsen notieren die Kontrakte auf Aktienindizes am Montagmorgen leicht im Minus. Der Futures auf den S&P 500 sinkt 0,2%, ebenso wie derjenige auf den Euro Stoxx 50.

News Vorbörse Schweiz

SNB: Die Schweizerische Nationalbank weist für das zweite Quartal einen Verlust von 13,2 Mrd. Fr. aus, nach einem Gewinn im ersten Quartal von 26,9 Mrd. Fr. Der Verlust ist hauptsächlich auf den stärkeren Franken bzw. den Wertverlust auf Fremdwährungspositionen zurückzuführen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Orell Füssli: Der Umsatz der Buchhandels- und Industriegruppe Orell Füssli stieg im ersten Halbjahr um 7,6% auf 105 Mio. Fr., doch der Betriebsgewinn ging um 27% auf 5,4 Mio. Fr. zurück. Als Grund für die Margenschmälerung wurden Ausgaben für die Entwicklung und Erschliessung digitaler Geschäftsfelder angegeben. Zudem wurde im Vorjahr ein Sonderertrag verbucht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Energiedienst: Der Betriebsertrag des Stromversorgers Energiedienst hat im ersten Halbjahr um rund 30% auf 973 Mio. Fr. zugenommen. Der bereinigte Betriebsgewinn verdoppelte sich auf 77,3 Mio. Fr. Auf Stufe Reingewinn kam es zu einem Rückgang um knapp 20% auf 68,7 Mio., weil im Vorjahr ein Sonderertrag angefallen war. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Santhera: Das Pharmafoschungsunternehmen Santhera verkauft sein Raxone/Idebenon-Geschäft an den Lizenzpartner Chiesi. Dadurch reduzieren sich die kurzfristigen Schulden von Santhera deutlich. Sie will sich auf die Markteinführung des Medikaments Vamorolone konzentrieren. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

IGEA: Die an der SIX kotierte niederländische Pharmagruppe IGEA weist für 2022 einen Verlust von 10,1 Mio. Fr. aus. Die Liquidität habe Ende Jahr noch rund 0,03 Mio. Fr. betragen. Die Aktien des Unternehmens werden seit einiger Zeit nicht mehr gehandelt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Wichtige Ereignisse vom 31. Juli 2023

Schweiz

06:00 Energiedienst: Ergebnis H1

07:00 Orell Füssli: Ergebnis H1

07:25 SNB: Ergebnis H1

International

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

19:00 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

22:00 USA: Avis Budget, Q2-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 06/23 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/23

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 06/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 07/23

10:30 PRT: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chigago PMI 07/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 07/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa steht im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes. Die PMI erscheinen am Dienstag für das verarbeitende Gewerbe und am Donnerstag für den Dienstleistungssektor, jeweils für die ganze EU sowie einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und Italien. Am Montag stehen zudem die erste Veröffentlichung des Q2-BIP der EU, Portugals und Italiens auf dem Programm, zusammen mit den EU-Konsumentenpreisen und den deutschen Einfuhr- und Detailhandelspreisen. Am Dienstag werden die Arbeitslosenquote für die EU und Deutschland publiziert. Am Donnerstag erscheinen die EU-Erzeugerpreise und die Warenausfuhr und -einfuhr in Deutschland. Den Wochenabschluss am Freitag machen der EU-Einzelhandelsumsatz, der Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie die Zahlen zur französischen, italienischen und spanischen Industrieproduktion.

Am Montag präsentiert die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihr Ergebnis für das erste Semester. Am Mittwoch erscheinen die Dienstleistungsumsätze für den Mai, der Konsumentenstimmungsindex und der Einkaufsmanagerindex für den Juli. Am Donnerstag wird der Landesindex der Konsumentenpreise für Juli publiziert. Am Freitag erfahren wir mehr über die Logiernächte im Juni sowie über den Kof-Beschäftigungsindikator.

Die Einkaufsmanagerindizes des Vereinigten Königreichs folgen dem Publikationszyklus der EU: am Dienstag für das verarbeitende Gewerbe und am Donnerstag für den Dienstleistungssektor. Ebenfalls am Donnerstag informiert die Bank of England über ihre aktuelle Geldpolitik.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Chicago-Einkaufsmanagerindex, die Senior Loan Officer Opinion Survey, am Dienstag die Bauausgaben, der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes, der JOLTS-Report zur Anzahl der offenen Stellen, am Mittwoch der ADP-Beschäftigtenbericht, am Donnerstag die Lohnstückkosten, der ISM-Dienstleistungsindex, der Auftragseingang Industrie, die Produktivität ausserhalb des Agrarsektors und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Beschäftigten ohne die Landwirtschaft, die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne.

Auch in China werden diese Woche die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Am Montag publiziert die Logistikorganisation CFLP ihre PMI, das Medienunternehmen Caixin folgt am Dienstag mit dem PMI für das verarbeitende Gewerbe und am Donnerstag mit dem Deinstleistungs-PMI.

Am Montag erfahren wir mehr über die Industrieproduktion in Japan. Am Dienstag erscheint die Arbeitslosenquote. Das Protokoll der Notenbanksitzung von Mitte Juni wird am Mittwoch veröffentlicht.

