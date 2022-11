Der FuW-Morgen-Report vom 23. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Ems-Chemie, SoftwareOne und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Dienstag gute Gewinne. Der Dow Jones Industrial stieg 1,2% bzw. 399 Punkte und schloss auf 34’098 – erstmals seit August wieder über der Marke von 34’000. Der breiter gefasste S&P 500 avancierte 1,4% auf 4004, und der technologielastige Nasdaq 100 ging 1,5% nach oben, auf 11’725. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen betrug praktisch unverändert 3,76%. Die Handelsvolumen waren wegen des verkürzten Thanksgiving-Wochenendes gering. Der Börsenhandel bleibt am Donnerstag geschlossen, am Freitag wird nur bis 13 Uhr Ortszeit New York gehandelt.

Die Analysten bleiben allerdings trotz des Optimismus am Markt vorsichtig. Das Investmenthaus Goldman Sachs prognostiziert für Ende 2023 ein Niveau des S&P 500 von 4000, was gerade dem aktuellen Stand entspricht. Heute Mittwoch wird das Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht, das möglicherweise Hinweise auf den weiteren Gang der Geldpolitik gibt. Allgemein wird erwartet, dass der Takt im Zinserhöhungsprozess etwas verlangsamt wird.

Unter den dreissig Dow-Jones-Aktien verzeichneten die beiden Technologiewerte Intel (+3%) und Salesforce (+3%) die höchsten Kursavancen. Das Schlusslicht bildeten Walt Disney (–1,4%) und Amgen (–0,4%). Kräftig angezogen haben die Detailhandelsaktien Best Buy (+12,8%) und Abercrombie & Fitch (+21,4%). Best Buy hat die Gewinnprognose angehoben, Abercrombie ein besseres Resultat für das dritte Quartal gemeldet als erwartet. Dagegen gaben Zoom Video 3,9% nach. Das auf Software für Videokonferenzen spezialisierte Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal das geringste Wachstum seit seiner Gründung 2011. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde reduziert.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Märkte nahmen die positiven Vorgaben aus den USA auf. Der Hang Seng in Hongkong avancierte 0,8% auf 17’568, der Shanghai SE Composite gewann 0,3% auf 3098, und der Kospi in Südkorea legte 0,5% auf 2418 zu. Die japanischen Börsen blieben wegen eines Feiertages (Workers’ Day) geschlossen.

Futures

Die Futures auf den Dax zeigen ganz geringfügig aufwärts (+0,01%), für den Euro Stoxx 50 werden minim niedrigere Kurse angezeigt (–0,03%), wie auch für den S&P 500 (–0,02%).

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Bei Credit Suisse dürfte, vor allem wegen einer tiefroten Investmentbank, im vierten Quartal ein Milliardenverlust resultieren. Er könne bis zu 1,5 Mrd. Fr. vor Steuern betragen, teilte die Grossbank im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung zur Kapitalerhöhung mit. Es handelt sich um den fünften Quartalsverlust in Folge. Die Gruppe werde ihren strategischen Umbauplan fortsetzen, den sie im Oktober begonnen habe. Im vierten Quartal erwartet sie daraus Restrukturierungskosten von rund 250 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Ems-Chemie: Das Spezialchemieunternehmen Ems korrigiert die Gewinnprognose für das laufende Jahr wegen der Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Lage nach unten. Für 2022 erwartet es im Vergleich zu den Höchstwerten des Vorjahres nun einen leicht höheren Nettoumsatz und ein leicht tieferes Betriebsergebnis (Ebit). Ende Oktober war die Chemiegruppe noch von einem Umsatz und einem Betriebsergebnis «leicht über den Vorjahreswerten» ausgegangen. (Lesen Sie hier mehr.)

SoftwareOne: Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat im dritten Quartal einen Bruttogewinn von 215,6 Mio. Fr. (+17%) und einen Betriebsgewinn (Ebitda) von 44,9 Mio. Fr. (+30,5%) erwirtschaftet. Während der Bruttogewinn leicht unter den Schätzungen liegt, übertrifft der Betriebsgewinn den Konsens. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Das Unternehmen plant einen Aktienrückkauf für bis zu 70 Mio. Fr., der im ersten Quartal 2023 starten soll. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Implenia hat eine Kooperationspartnerschaft mit Deutsche Asset One und Union Investment abgeschlossen. Dies sei ein weiterer Wachstumsschritt im deutschen Immobilienmarkt, so der Baukonzern. Die Zusammenarbeit ermögliche es dem Geschäftsbereich Real Estate, seine Erfahrung und sein Wissen bei städtebaulich attraktiven und nachhaltigen Bauprojekten einzubringen. (Lesen Sie hier mehr.)

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis und sein Kooperationspartner Medicines for Malaria Venture (MMV) haben den Start einer Phase-III-Studie für ein neuartiges Malariamedikament angekündigt. Die Kombination enthält unter anderem eine optimierte Formulierung des Wirkstoffs Lumefantrin. Sie ermöglicht eine einmal tägliche Verabreichung gegenüber der üblichen zweimal täglichen Verabreichung.

Kuros: Das Biotech-Unternehmen Kuros Biosciences hat mittlerweile genügend Patienten für seine Phase-II-Studie Structure rekrutiert. In dieser Studie werden die Sicherheit und die Wirksamkeit von Fibrin-PTH (KUR-113) beim transforaminalen lumbalen interkorporellen Fusionsverfahren (TLIF) getestet, das ist eine Operationstechnik zur Versteifung der Lendenwirbelsäule.

SHL Telemedicine: Die an der Schweizer Börse kotierte SHL Telemedicine hat einen weiteren Auftrag aus Deutschland erhalten. Die Krankenkasse AOK Plus hat die Telemedizinlösung von SHL ausgewählt, um sie ihren Versicherten anzubieten. Finanzielle Details werden keine genannt. AOK Plus zählt mit rund 3,5 Mio. Versicherten zu den grössten Krankenkassen Deutschlands.

Kühne + Nagel: Der Logistiker Kühne + Nagel hat den ersten von zwei bestellten Boeing-747-8-Frachtern in Betrieb genommen. Die beiden letzten je hergestellten Flieger dieser Art werden das Luftfrachtnetz des Weltmarktführers erweitern.

Comet: Michael Kammerer, Leiter der Division Plasma Control Technologies, wird das Technologieunternehmen Comet per Ende 2022 nach fünfzehn Jahren verlassen, um in den Ruhestand zu treten. Die Ernennung eines neuen Divisionsleiters wird evaluiert. Bis zur offiziellen Regelung der Nachfolge wird sein Stellvertreter Markus Pfeiffer das Amt ad interim übernehmen.

Helvetia: Helvetia hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Fr. zurückgezahlt. Der Versicherer hat von der Option Gebrauch gemacht, das Papier zum ersten Kündigungstermin am 23. November zurückzuzahlen. Die Anleihe mit einem Coupon von 3% wurde im Jahr 2015 durch die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft emittiert.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. November 2022

Schweiz

07:00 SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr)

11:00 Schweiz Tourismus: Winter-MK, Zürich

International

11:00 FIN: Fortum, ausserordentliche Hauptversammlung

13:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Investor Day



- Ohne genaue Zeitangabe



GBR: United Utilities, Q3-Zahlen

USA: Nasdaq, ausserordentliche Hauptversammlung

USA: Deere & Co, Q4-Zahlen

Konjunktur

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/22

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 30 Jahre, Volumen 1 Mrd EUR

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 11/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 2.11.22

- Hinweis

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swatch Group und Swiss Re …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swatch Group und Swiss Re zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 13% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 27. Mai 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 122 705 895. Das Börsenkürzel ist VQULTQ. Die Liberierung findet am 5. Dezember statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Meyer Burger, Nordex und SolarEdge

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Meyer Burger, Nordex und SolarEdge zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 24% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 27. November 2023 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 122 705 901. Das Börsenkürzel ist VRALTQ. Die Liberierung findet am 5. Dezember statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Strukturierte Produkte») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



