Der FuW-Morgen-Report vom 10. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Pierer Mobility, Santhera, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Nach einem erfreulichen Beginn hat Wallstreet die Gewinne im Handelsverlauf preisgegeben. Belastend wirkten die Aussagen von zwei Vertretern der US-Notenbank Fed, wonach das Ende der Zinserhöhungen wohl erst bei einem Leitzins über 5% erreicht werde.

Am Ende büsste der Dow Jones Industrial 0,3% auf 33’517,65 ein, der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,1% auf 3892,09. Der technologielastige Nasdaq Composite avancierte derweil um 0,6% auf 10’635,65.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Valoren des Softwarekonzerns Salesforce mit einem Plus von 4,7% an die Spitze des Kurstableaus. Die grössten Abgaben erlitten die Aktien des Pharmakonzerns Merck mit einem Minus von 3,9%. In den Fokus der Anleger rückten ebenfalls die Papiere des Sportmodeherstellers Lululemon Athletica, die mit einem Kursverlust von 9,3% auf eine Margenwarnung des Unternehmens reagierten.

Asien/Pazifik

An den japanischen Börsen, an denen gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, legen die Kurse mehrheitlich zu. Der Nikkei 225 avanciert 0,8%, der breiter gefasste Topix klettert 0,3%. Getrübt wird die Stimmung allerdings von den Inflationszahlen: Die Kernteuerung ist im Dezember deutlicher gestiegen als gedacht.

Der Hang Seng in Hongkong tendiert seitwärts. Nur wenig verändert präsentieren sich auch die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 gewinnt 0,4%, während der Shanghai Composite 0,2% einbüsst und der Shenzhen Composite 0,4% avanciert. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,3%. Der südkoreanische Leitindex Kospi steigt 0,2%.

Futures

Auf einen schwächeren Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 sinkt 0,1%, der Futures auf den Euro Stoxx 50 fällt 0,8%.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Zementhersteller Holcim übernimmt Nicem, einen Anbieter von gemahlenem Kalziumkarbonat (einem kohlenstoffarmen Rohstoff) mit Sitz bei Bergamo, Italien. Nicems Kundschaft erstreckt sich über Branchen vom Bauwesen bis hin zu Farben, Gummi oder Kunststoff. Holcim macht keine Angaben zum Kaufpreis. (Lesen Sie hier mehr.)

Pierer Mobility: Der Motorradhersteller Pierer Mobility hat 2022 den Umsatz rund 19% auf 2,42 bis 2,44 Mrd. € gesteigert. Die Betriebsgewinnmarge hat 9 bis 10% erreicht. Für 2023 rechnet das Unternehmen mit 6 bis 10% Umsatzwachstum und mit einer Ebit-Spanne von 8 bis 10%. (Lesen Sie hier mehr.)

Santhera: Das Biotech-Unternehmen Santhera hat mit dem Branchennachbarn Idorsia einen Aktientausch vereinbart. Santhera erhält Idorsia-Titel, die sie zur Deckung des kurzfristigen Finanzbedarfs verkaufen kann. Der Barwert der 346’500 Idorsia-Valoren beläuft sich auf rund 5 Mio. Fr. Idorsia erhält 5,5 Mio. Santhera-Aktien. Nach Abschluss der Transaktion wird Idorsia 17,7% des Aktienkapitals von Santhera halten. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 10. Januar 2023

Schweiz

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

09:30 MK EY: Bankenbarometer 2023, Zürich

10:00 Raiffeisen: MK zu Perspektiven der Schweizer Wirtschaft, Kloten

Schaffner: GV

International

07:00 DEU: About You, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) Hauptverhandlung über Freisprüche von VW-Managern im Untreue-Prozess (Vergütung von Betriebsräten der Volkswagen AG)

10:30 DEU: Verhandlung einer weiteren Klimaschutz-Klage gegen Volkswagen

DEU: Airbus, Auftragseingang und Auslieferungen 2022

Konjunktur

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/22

09:00 SPA: Industrieproduktion 11/22

11:30 DEU: Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen

11:30 EUR: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

16:00 USA: Grosshandel, Lagerbestände 11/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Grosshandel, Umsatz 11/22

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

Ausblick – Rohstoffe

Nach einem Absturz vergangene Woche haben sich die Notierungen am Ölmarkt nun etwas erholt. Vergangene Woche ist der Preis für die Sorte Brent um über 8% gefallen – von knapp 86 auf 78.57 $ je Fass. Am Montag ist er auf mehr als 81 $ gestiegen. Im Fokus des Ölmarktes steht derzeit die Entwicklung in China nach der Aufhebung der Coronarestriktionen.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters kommentiert Tamas Varga vom Ölbroker PVM, dass sich bessere Chinaaussichten schon positiv auf die Preise auswirken: «Die allmähliche Öffnung der chinesischen Wirtschaft wird eine zusätzliche, nicht zu beziffernde Unterstützung für die Preise darstellen.»

Besonders der Reiseverkehr im chinesischen Neujahr, das am 22. Januar beginnt, könnte einen positiven Impuls für den Ölmarkt geben. Nach Schätzungen werden 2 Mrd. Reisen während der Feiertagswoche erwartet – fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr und immerhin 70% des Reiseverkehrs im Jahr 2019.

Fehler gefunden?Jetzt melden.