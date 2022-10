Der FuW-Morgen-Report vom 19. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Nestlé, Holcim, Wisekey und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem starken Wochenauftakt erneut mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Gute Unternehmenszahlen hatten die Sorgen über die globale Wirtschaftslage in den Hintergrund gedrängt und Anleger zu Optimismus verleitet. Marktbeobachter zweifeln die jüngste Erholung jedoch an. Die Chancen auf eine v-förmige Erholung der Börsen, so die vorherrschende Meinung, sind klein.

Nichtsdestotrotz gewann der S&P 500 1,1% auf 3720 Punkte, der technologielastige Nasdaq 100, am Montag noch klarer Spitzenreiter unter den grossen US-Indizes, schloss 0,8% höher auf 11'148 Punkten. Der Dow Jones schliesslich rückte 1,1% auf 30'524 Punkte vor.

Für positive Stimmung sorgte Goldman Sachs. Die Grossbank hat im dritten Quartal besser gearbeitet als erwartet. So sank der Nettoertrag weniger stark als befürchtet, gleichzeitig fiel der Gewinn pro Aktie deutlich besser als prognostiziert aus. Auf reges Interesse stiessen die Titel der Tourismusindustrie. Die seit dem Ausbruch der Coronapandemie arg gebeutelten Kreuzfahrtgesellschaften gewannen teils zweistellig. So ging es für Carnival 11,4% nach oben, auch Norwegian Cruise Line (+8,7%) und Royal Caribbean Cruises (+7,8%) verteuerten sich spürbar.

Auf der Liste der Verlierer stehen der Coronaimpfstoffhersteller Moderna (–3,7%) und der Chipkonzern Intel (–2,1%) weit oben. Intels Tochter Mobileye gab am Montag bekannt, für den geplanten Börsengang des Unternehmens mit einem Aktienpreis von 18 bis 20 $ zu rechnen. Das entspricht einer Bewertung von weniger als 20 Mrd. $. Intel hatte Mobileye ursprünglich mit rund 50 Mrd. $ bewertet.

Asien/Pazifik

Uneinheitlich gestaltet sich am Mittwoch der Handel an den asiatischen Börsen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,6% höher, der breiter gefasste Topix legte 0,4% zu. In Hongkong hingegen büsst der Hang Seng 1,2% ein. Auch in Festlandchina geraten die Märkte unter Druck. Der CSI 300 steht 1,1% tiefer, der Shanghai Composite verliert 0,7%. Beinahe neutral ist die Stimmung in Südkorea, der Kospi notiert lediglich 0,2% tiefer.

Futures

Eine Fortsetzung der jüngst positiven Stimmung verspricht der Blick auf die Terminkontrakte. Der Futures auf den S&P 500 notiert am frühen Mittwochmorgen 0,8% höher, auch der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 verteuert sich um 0,8%.

News Vorbörse Schweiz

Nestlé: Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller Nestlé ist in den ersten neun Monaten dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen. Er setzte von Januar bis September 69,1 Mrd. Fr. um. Organisch, also Zukäufe und Wechselkursveränderungen herausgerechnet, betrug das Plus 8,5%. Es setzt sich zusammen aus Preiserhöhungen von 7,5% und Mengensteigerungen von 1%. (Lesen Sie hier mehr.)

Holcim: Der Baustoffkonzern Holcim muss für frühere, vom französischen Zementkonzern Lafarge in Syrien begangene Vergehen tief in die Tasche greifen. Holcim hat sich in einem Vergleichsverfahren mit den US-Justizbehörden auf eine Geldstrafe in Höhe von 778 Mio. $ geeinigt. Noch ausstehend ist das Verdikt in Frankreich. ( Lesen Sie hier mehr. )

Wisekey: Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey sieht eine «solide Nachfrage» nach seinen Technologien. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet er mit einem Umsatz von 24,5 Mio. $. Für 2023 erwartet er weiteres Umsatzwachstum. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern Roche wird am Fachkongress Ectrims weitere Daten aus seinem Multiple-Sklerose-Portfolio vorlegen. Vor allem die neuesten Daten zum MS-Blockbuster Ocrevus zeigten, wie erfolgreich das Mittel die Krankheitsaktivität und ihr Fortschreiten verlangsame, so Roche.

Schindler: Der Werbevermarkter APG SGA und der Lifthersteller Schindler spannen zusammen. Die beiden wollen 150 Werbebildschirme in Hotelaufzügen im Schweizer Alpenraum installieren. Im Rahmen einer Ausschreibung habe die APG SGA den exklusiven Zuschlag als Partnerin für das Schindler Media Network in der Schweiz erhalten, teilte die Werbegesellschaft mit.



Wichtige Ereignisse vom 19. Oktober 2022

Schweiz

07:15 Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr)

Swiss Re: Baden-Baden Conference (MK 10.00 Uhr)



International

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Online-Pk)

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz

09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q3-Zahlen

10:00 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz Rückversichererkonferenz in Baden-Baden

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

GBR: Asos plc, Jahreszahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q3-Zahlen

USA: United Airlines, Q3-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 08/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

