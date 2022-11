Der FuW-Morgen-Report vom 1. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu EFG, BKW, Implenia, Zur Rose und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die Stimmung an den US-Aktienmärkten war am Montag von Vorsicht geprägt. Eine vierte Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in Folge zur Wochenmitte gilt als sicher. Der Blick richtet sich nun darauf, wie es danach weitergehen könnte. Die Akteure warten auf Hinweise, wann und wie stark das Fed beim Zinserhöhungszyklus auf die Bremse treten wird. Der Dow Jones Industrial verlor 0,4% auf 32’733, der S&P 500 gab 0,8% auf 3872 nach, und der Nasdaq 100 fiel 1,2% auf 11’406.

Für Gesprächsstoff haben die neuen Corona-Lockdowns in China gesorgt. Betroffen ist etwa Apple-Zulieferer Foxconn in der chinesischen Stadt Zhengzhou. Die dortige Produktion, über die 70% der gesamten iPhone-Produktion laufen, könnte bis zu 30% zurückgehen, wird am Markt befürchtet.

Barclays schätzt die Aussichten von Apple nun schlechter ein als bisher und meint, die Konsenserwartungen für das Schlussquartal seien zu hoch. Die Apple-Aktien gaben 1,5% nach. Die Papiere des Chipherstellers Intel schlossen 2,2% im Minus.

Auch Meta (–6%) gaben weiteres Terrain preis. Die zum Konzern gehörende Fotoplattform Instagram räumte am Montag Probleme beim Zugriff auf Instagram-Konten bei einigen Nutzern ein.

Amgen verloren nach ihrer Oktober-Kursrally 1,3%. Die britische Investmentbank Barclays hat die Titel des Biotech-Unternehmens von «Equal Weight» auf «Underweight» abgestuft.

Asien/Pazifik

Die Stimmung in Asien am Dienstag ist etwas besser als in den USA. Der japanische Nikkei 225 tendiert 0,3% höher. Wegen gestiegener Materialkosten meldet Toyota allerdings einen Gewinneinbruch. Während der Umsatz wegen des fallenden Yens im zweiten Geschäftsquartal zulegte, brach der Betriebsgewinn um ein Viertel auf 563 Mrd. Yen (3,8 Mrd. Fr.) ein. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen, die Aktien geben 2,2% nach.

Der Hang Seng, der vergangene Woche einen kräftigen Rückschlag erlitten hatte, steht 4,1% im Plus. Der Shanghai Composite verbessert sich 1,3%.

Freundlich mit +1,1% tendiert der koreanische Kospi.

Futures

Der Futures auf den S&P 500 notiert 0,5% höher, der auf den Euro Stoxx 50 liegt 0,8% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

EFG: Maria Leistner wird als Mitglied des Verwaltungsrats von EFG International nominiert. Damit soll sie auf Steven Jacobs folgen, der bei der nächsten Generalversammlung im April 2023 nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung stehe. Auch Susanne Brandenberger werde nicht mehr zur Wahl antreten.

BKW: Finanzchef Ronald Trächsel hat sich entschieden, den Energiekonzern im Frühjahr 2023 zu verlassen. Die Sicherung seiner Nachfolge wird per sofort in die Wege geleitet. Trächsel will in Zukunft seine Tätigkeit als Verwaltungsrat weiter ausbauen. (Lesen Sie hier mehr.)

Burckhardt: Der Industriekonzern Burckhardt Compression meldet im Halbjahr eine Umsatzsteigerung von 25%, die auf den steigenden Auftragseingang wegen der sich anbahnende Energiekrise zurückzuführen ist. Der Konzern bestätigt somit seine Jahresziele und strebt mittelfristig einen Umsatz von 1 Mrd. an. Beim Bestellungseingang übertraf er die Analystenerwartungen deutlich, verfehlte sie allerdings punkto Umsatz und Gewinn. (Lesen Sie hier mehr.)

Zur Rose: Die Versandapotheke Zur Rose ernennt Kaspar Niklaus zum COO. Er tritt die Nachfolge von Bernd Gschaider an, der die Gruppe verlassen wird. Ausserdem sei die operative Integration der Marke Medpexim niederländischen Heerlen vollzogen worden. Dadurch erwartet die Gruppe Einsparungen von insgesamt 8 Mio. Fr. pro Jahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Implenia: Der Baukonzern will in zwei bis vier Jahren profitabler werden. Mittel- bis langfristig setzt er sich das Ziel einer leicht höheren Ebit-Marge als bisher, von über 4,5%. Das Ebit-Ziel für 2022 bleibt unverändert. Basierend auf dem starken operativen Geschäft soll die Eigenkapitalquote bis 2023 auf mehr als 20% verbessert werden. Daher beabsichtige die Gruppe, eine vorsichtige Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen ab Frühjahr 2023 vorzuschlagen. (Lesen Sie hier mehr.)

Autoneum: Der Autozulieferer Autoneum vereinbart mit zwölf Banken einen Kreditrahmen über 350 Mio. Fr. Der Kreditvertrag ersetze mit sofortiger Wirkung den bestehenden, bis zum 31. Dezember befristeten Syndikatskredit.

Lonza: Der Pharmazulieferer bringt eine neue Kapsellösung für die intestinale Verabreichung von Medikamenten auf den Markt. Die Kapsel zerfalle schon während der Magenpassage, der Inhalt setze sich also nicht erst im Darm frei. (Lesen Sie hier mehr.)



Wichtige Ereignisse vom 1. November 2022

Schweiz

06:00 Burckhardt: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

09:00 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober)

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2022

Burckhardt: Investorentag (13.00-15.45 Uhr), Winterthur

EPH: aoGV zu Verkauf Russland-Portfolio (11.00 Uhr)

Implenia: Capital Markets Day (ab 09.00 Uhr), Zürich

International

07:00 NLD: DSM, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

12:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

21:05 USA: Mondelez International, Q3-Zahlen

21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

USA: Edison International, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 10/22

Konjunktur

01:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung)

14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung)

15:00 USA: Bauausgaben 09/22

15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/22

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Die angelaufene Woche bleibt spannend mit den heute zur Veröffentlichung anstehenden amerikanischen ISM-Indizes aus der Industrie, über den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank zur Wochenmitte bis hin zu den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. All diese Nachrichten werden nicht spurlos an den Rohstoffmärkten vorübergehen.

Von der Aussicht auf weniger aggressive Fed-Zinserhöhungen könnte die Goldnachfrage profitieren, die auch im dritten Quartal enttäuschend ausgefallen sein dürfte. Die genauen Zahlen werden heute vom Gold Council veröffentlicht.

Ebenfalls heute werden Reuters und Bloomberg die Umfragen zur Produktion der Opec+ im Oktober publizieren. Sie dürfte gegenüber dem Vormonat geringfügig gefallen sein, bevor sie im November deutlich stärker gedrosselt werden dürfte gemäss Beschluss der Opec+. Noch dazu sehen sich etliche Staaten der Opec+ mit anhaltenden Produktionsunterbrechungen konfrontiert, sodass sie nicht einmal ihre reduzierte Förderquote erreichen können. Mit dem im Dezember in Kraft tretenden EU-Ölembargo gegen Russland dürfte sich die Versorgungslage am Ölmarkt noch einmal spürbar verschärfen.

An den Industriemetallmärkten richtet sich der Blick einmal mehr nach China: Hier werden heute früh veröffentlichte (Caixin-)PMI aus dem verarbeitenden Gewerbe zur Überprüfung der Industriemetallanalysen resp. -prognosen führen.



