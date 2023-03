Der FuW-Morgen-Report vom 8. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Geberit, Logitech, Givaudan und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Aussagen des US-Notenbankchefs Powell schürten die Zinsängste erneut und sorgten am Dienstag für einen Kursrutsch an den Börsen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte um 1,7% auf 32’856 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Minus von 1,5% und fiel auf 3986 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,2% nach unten auf 12’152 Punkte.

Im Dow notierten mit Ausnahme des Pharmakonzerns Merck & Co alle Valoren im Minus. Die Papiere der Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan, die tendenziell von höheren Zinsen profitieren sollten, fielen um jeweils 3%. Als Schlusslicht im Nasdaq 100 gaben die Anteilsscheine des Elektrofahrzeugherstellers Rivian um 14,5% nach.

Am Anleihenmarkt stieg die Rendite zweijähriger Staatsanleihen über 5% und damit auf das Niveau von 2007.

Asien/Pazifik

Auch die meisten Börsen in Asien befinden sich am Mittwoch im Verkaufsmodus. Am deutlichsten korrigiert der Markt in Hongkong. Japan kann sich entkoppeln.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,5% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,4% nach oben. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 knapp 0,8%, der Shanghai Composite handelt 0,6% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 2,6%. Der südkoreanische Kospi fällt 1,3%. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils 0,8% tiefer ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 liegt am Mittwochmorgen etwa auf dem Vortagesniveau, der Futures auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,1% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

Geberit: Geberit erhöht die Dividende leicht und verzichtet auf einen konkreten Ausblick. Der Ebitda ist 2022 um 15% auf 909 Mio. Fr. gesunken. Grund für den Rückgang seien höhere Rohstoff- und Energiekosten und die Währungsentwicklung. (Lesen Sie hier mehr.)

Logitech: Für die erste Hälfte des kommenden Geschäftsjahres erwartet Logitech einen Umsatzrückgang von 18 bis 22%. Die Anfang des Jahres bereits gesenkte Prognose für 2022/2023 sowie die Langfristziele werden bestätigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Givaudan: Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Kartelluntersuchung gegen mehrere Duftstoffhersteller eröffnet und Razzien durchgeführt. Dabei arbeitet sie mit den Wettbewerbsbehörden der EU, Grossbritanniens und der USA zusammen. Betroffen sind unter anderem Givaudan, IFF, Symrise und Firmenich. (Lesen Sie hier mehr.)

Swiss Steel: Der Stahlhersteller Swiss Steel hat 2022 weniger Material abgesetzt, aber den Umsatz um 27% auf knapp 4,1 Mrd. € gesteigert. Unter dem Strich resultiert dennoch ein Gewinneinbruch. Der Start ins laufende Geschäftsjahr verlaufe bislang etwas schwächer als im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Plazza: Die Immobiliengesellschaft Plazza hat 2022 aufgrund deutlich tieferer Neubewertungen zwei Drittel weniger Gewinn erzielt als im Vorjahr. Die Dividende bleibt unverändert, und für das laufende Jahr wird mit einem stabilen Ergebnis gerechnet. (Lesen Sie hier mehr.)

Orior: Die Lebensmittelgruppe Orior hat 2022 3,7% mehr umgesetzt, den Betriebsgewinn stabil gehalten und den Reingewinn gesteigert. Für 2023 ist sie optimistisch für eine weitere Verbesserung der Kennzahlen. Die Dividende wird erhöht. (Lesen Sie hier mehr.)

Kudelski: Kudelski Security, die Cybersicherheitsdivision des Westschweizer Verschlüsselungsunternehmens Kudelski, ist der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) beigetreten.



Wichtige Ereignisse vom 8. März 2023

Schweiz

06:00 Orior: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Geberit: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich)

07:00 Plazza: Ergebnis 2022

07:00 Swiss Steel: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr)

10:15 auto-schweiz: Jahres-MK, Bern

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis



Sonstige Termine:

Logitech: Investorentag (ab 15.00 Uhr CET, online)

International

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Pk online)

10:30 DEU: LBBW, Bilanz-Pk (auch online), Stuttgart

18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen

19:00 USA: Spotify will bei "Stream On"-Event Ausblick auf zukünftige Funktionen geben



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: SV Sparkassen-Versicherung, Jahreszahlen

FRA: Thales, Jahreszahlen

Konjunktur

06:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/23

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 01/23

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Trucks Jahr 2022

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/23

11:00 EUR: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/22

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/22 (endgültig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/23

14:30 USA: Handelsbilanz 01/23

16:00 CDN: Bank of Canada, Zinsentscheid

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Finanzausschuss

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert 100% ProNote mit Cap auf den SMI in Franken

Aktuell in Zeichnung bei Credit Suisse ist eine 100% ProNote mit Cap in Franken auf den SMI, mit einem Cap bei 135% und einer Partizipation von 100% bis zum Cap (Valor 124 599 406).

ProNotes mit Cap sind strukturierte Produkte, die dem Anleger die Möglichkeit eines Kapitalschutzes bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswertes bis zu einem vordefinierten Maximalwert (Cap) bieten. Die Partizipation beträgt dabei 100% bis zum Cap bei 135% des Anfangskurses. Die Rückzahlung erfolgt zu mindestens 100% per Verfall (vorbehältlich des Emittentenrisikos). Das Produkt kann während der Laufzeit unter dem Emissionspreis notieren.

Zeichnungsschluss ist am 10. März um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt drei Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Kapitalschutzzertifikat (1100*).

