Der FuW-Morgen-Report vom 30. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swisscom, Medmix, Alcon und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Overnight

USA

Nach den Kursverlusten des Vortages infolge falkenhafter Äusserungen einzelner US-Notenbanker und der Proteste in China trat der Dow Jones Industrial auf der Stelle. Mit 33'850 Punkten notiert er nahezu unverändert zum Vortag. Der breit gefasste S&P 500 gab mit –0,2% marginal nach; deutlicher fiel das Minus beim technologielastigen Nasdaq Composite aus (–0,7%).

Mehr Bewegung konnte im Tagesablauf am Treasury-Markt beobachtet werden. Letztlich schloss die Rendite zehnjähriger US-Treasuries tiefer auf 3,73%. Der Blick der Marktteilnehmer richtete sich bereits auf den heute anstehenden Konjunkturausblick von US-Notenbankchef Jerome Powell.

Das amerikanische Modeunternehmen Ralph Lauren und Fidelity National Information Services, die unterstützende Software und die Abwicklung finanzieller Transaktionen für Finanzdienstleistungen anbietet, gehörten zu den gestrigen Gewinnern im S&P 500.

Demgegenüber gingen die Titel des weltweit führenden Industriegase- und Engineering-Unternehmens Linde und des Pharmaunternehmens Regeneron Pharma um 1,4 resp. 1,5% tiefer aus dem Handel.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Märkte stehen auch im Zeichen der Proteste in China, die sich zuletzt etwas gelegt haben sollen, nachdem chinesische Sicherheitsbehörden eingeschritten waren. Nach der Achterbahnfahrt an den chinesischen Börsen der vergangenen Tage tritt der Shanghai Composite Index auf der Stelle, der Hongkonger Hang Seng kann sich hingegen weiter erholen (+1,1%). Leicht im Minus schloss der japanische Nikkei 225 (–0,4%), ebenso sinkt der breiter gefasste Topix um 0,5% infolge enttäuschender japanischer Konjunkturdaten. Der koreanische Kospi und der Taiex in Taiwan legen demgegenüber um 1,1 resp. 1,2% zu.

Der australische Leitindex ASX notiert immerhin 0,4% höher.

Futures

Der Futures auf den S&P 500 wird am Mittwochmorgen nahezu unverändert gehandelt. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 steigt hingegen um fast 0,5%.

News Vorbörse Schweiz

Swisscom: Swisscom darf ihr Glasfasernetz vorerst nicht mit einer neuen Technologie ausbauen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Die Wettbewerbskommission (Weko) hatte im Dezember 2020 einen vorsorglichen Stopp verfügt. Diesen Entscheid bestätigte das Bundesverwaltungsgericht Ende September 2021. Eine Beschwerde von Swisscom gegen dieses Urteil hat das Bundesgericht nun abgewiesen.

Medmix: Das von Sulzer abgespaltene Industrieunternehmen Medmix will Verwaltungsrat Rob ten Hoedt an der kommenden Generalversammlung zum Verwaltungsratspräsidenten wählen lassen. Der Rücktritt des bisherigen Präsidenten und ehemaligen Sulzer-CEO Greg Poux-Guillaume als VR-Präsident auf die kommende GV hin wurde bereits im Juni kommuniziert.

Alcon: Der Augenheilmittelkonzern Alcon hat zwei Anleihen im Gesamtumfang von 1,3 Mrd. $ zur Zeichnung aufgelegt. Die erste Tranche im Umfang von 700 Mio. wird mit einem Coupon von 5,375% und einer Laufzeit bis 2032 in einer Privatauktion angeboten. Das zweite Papier im Volumen von 600 Mio. wird zu 5,75% verzinst und läuft bis 2052.

DKSH: Der Vertriebsspezialist DKSH hat vom portugiesischen Unternehmen EFPBiotek einen Zusatzauftrag erhalten. Er vertreibt nun dessen Produkte auch in Grossbritannien und Irland. Schon bislang war er für den Vertrieb der EFPBiotek-Produkte in grossen Teilen der Welt verantwortlich, etwa Deutschland, Frankreich, den USA, China, Indien und Australien.

Leonteq: Das Derivathaus Leonteq hat ein neues Produktlabel entwickelt und will damit die Sicherheit für Anleger erhöhen. Es nennt sich ETP+. Dabei hätten sowohl die Verwahrstelle als auch der Collateral Agent (Sicherheitenvertreter) ihren Sitz in der Schweiz, heisst es. Zudem gebe es tägliche unabhängige Kontrollen, die das Emittentenrisiko «entscheidend» mindern würden.



Wichtige Ereignisse vom 30. November 2022

Schweiz

08:30 BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2022 (3.Schätzung)

09:00 KOF Konjunkturbarometer November

10:00 CS-CFA Index November

20:00 Youngtimers: Ergebnis H1



Sonstige Termine:

Aryzta: GV (11.00 Uhr), Zürich

Novartis: ESG Investor Day

International

22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/22 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/22

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/22

07:00 EST: BIP Q3/22

07:00 FIN: BIP Q3/22

08:00 TUR: BIP Q3/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/22

08:45 FRA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/22

09:00 AUS: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/22

10:00 POL: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 10 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/22

12:00 PRT: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/22

14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 10/22 (vorab)

14:30 USA: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/22 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/22

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/22

20:00 USA: Fed Beige Book

Ausblick – Neue derivative Produkte

Aktuell in Zeichnung bei der Credit Suisse ist ein Outperformance-Bonuszertifikat in Franken auf den Swiss Market Index (SMI) mit einer Partizipation von 150% und einer Barriere von 55% (Valor 120 426 289).



Das Outperformance-Bonuszertifikat partizipiert bei der Endfixierung zu 150% an der positiven Wertentwicklung des zugrundeliegenden Basiswerts. Sofern der Basiswert während der gesamten Laufzeit des Produkts nicht auf oder unter der Barriere von 55% notiert, werden am Rückzahlungstag mindestens 100% des Nominalwerts zurückbezahlt.



Andernfalls partizipieren Sie an der positiven wie negativen Entwicklung des Basiswerts. Die Mindestrückzahlung gilt in diesem Fall nicht mehr, und das Produkt kann unter Umständen einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich. Die Rückzahlung erfolgt in jedem Fall in bar.



Zeichnungsschluss ist am 2. Dezember um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt 2,5 Jahre. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Partizipationsprodukt (Bonus-Outperformance-Zertifikat, 1330).



Fehler gefunden?Jetzt melden.