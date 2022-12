Der FuW-Morgen-Report vom 30. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu DKSH, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.

Die am Donnerstag publizierten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten stimmten Anleger in den USA vorsichtig optimistisch. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen genauso stark wie erwartet. «Es ist sicherlich ein Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes», zitierte Reuters Peter Cardillo, Chefökonom des Vermögensberaters Spartan. Die Anleger hoffen, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt das Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlasst.

Der Dow Jones Industrial zog 1,1% an auf 33’220,8. Der S&P 500 stieg 1,8% auf 3849,3, und der Nasdaq 100 gewann 2,5% auf 10’951,1.

Der Stimmungsumschwung liess die Technologiewerte, die am Vortag schwächelten, Boden gutmachen. Netflix, Apple und Alphabet legten zu.

Ausserdem half ein Kommentar von Elon Musk, Chef von Tesla. Die Aktien des US-E-Auto-Bauers notierten 8,1% höher auf 121.82 $. «Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren», schrieb Musk. Ein hiesiger Marktteilnehmer meinte darauf am Donnerstag, man könne auch empfehlen, sich von der Verrücktheit Musks nicht irritieren zu lassen, was aber deutlich anspruchsvoller sei.

Ford und General Motors (GM) gewannen 5,4 beziehungsweise 3,5%.



Asien/Pazifik

Die Märkte in Asien folgen am Freitag dem freundlichen US-Trend, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass.

Der Nikkei 225 notiert kaum verändert. Der Hang Seng zieht 0,6% an, der Shanghai Composite gewinnt 0,7%. Der koreanische Aktienmarkt ist feiertagsbedingt geschlossen. Im Gesamtjahr hat der Kospi knapp 25% verloren.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notierte am Freitagmorgen etwas schwächer, der Futures auf den Euro Stoxx 50 tendiert kaum verändert.

News Vorbörse Schweiz

DKSH: Der Vertriebsdienstleister DKSH veräusert seine 25%-Beteiligung am Luxusuhrenhersteller Bovet Fleurier an den Mehrheitsaktionär Pascal Raffy. Ein Preis wurde nicht genannt. Raffy hielt zuvor 75%. Die Transaktion habe keinen wesentlichen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung von DKSH, hiess es. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 30. Dezember 2022

Schweiz

09:00 KOF Konjunkturbarometer Dezember

09:00 SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3

International

Keine Termine

Konjunktur

09:00 SPA: Verbraucherpreise (vorläufig) 12/22

15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 12/22

Sonstiges

DEU: Aktienmarkt verkürzter Börsenhandel bis 14.00 h

GBR: Aktienmarkt verkürzter Börsenhandel bis 13.20 h

KOR: Börse geschlossen

Ausblick – Unternehmen

Die erste Januarwoche verläuft ruhig. Es stehen keine Unternehmenstermine mit finanzbezogenem Newsgehalt an. Einzig die Jungfraubahn meldet am Mittwoch, 4. Januar, die Besucherfrequenz des letzten Jahres. 2021 betrug diese rund 365’000 Personen, etwa 65% weniger als im Rekordjahr 2019.

Die Woche ab dem 9. Januar bringt dann erste Jahresabschlusszahlen – doch davon mehr in einer Woche. Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr!



